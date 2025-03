Biografia

Tommaso Zorzi nasce a Milano il 2 aprile 1995, sotto il segno zodiacale dell’Ariete. E’ un influencer seguito da circa un milione di follower. A soli 25 anni è entrato nella Casa del Grande Fratello VIP 5 dimostrando di avere le idee ben chiare su quello che desidera diventare, ossia ricco e famoso.

Tommaso Zorzi: gli studi

Dopo aver ultimato gli studi di “Economia e Business Management” a Londra, Tommaso Zorzi ritorna in Italia e cerca la strada migliore per farsi notare nell’ambiente televisivo.

Tommaso Zorzi

L’esperienza londinese è importante e formativa per lui: appena diciottenne, lontano da casa, intraprende un percorso interiore introspettivo che lo conduce, una volta tornato nel Belpaese, a fare coming out e rivelare alla sua famiglia di essere omosessuale. Lo fa in modo inusuale ma “moderno”, tramite una e-mail, così come ha raccontato un po’ di tempo fa in una intervista.

"La storia del mio coming out è strana. Avevo 18 anni ed ero appena andato a vivere da solo, in Inghilterra, quando ho iniziato a sentirmi con un ragazzo di Milano, ex fidanzato di una mia amica che, nel frattempo, aveva cambiato sponda. Decido di tornare a Milano di nascosto dai miei per passare due giorni da solo con lui. Dopo questa breve fuga d’amore mi presentai a casa dei miei genitori facendo loro una piccola sorpresa. Un po’ come se fossi atterrato il giorno stesso. Mia madre, però, trovò nel mio bagaglio a mano il biglietto aereo datato due giorni prima, ma io, non essendo ancora pronto a dire la verità, mi inventai una scusa. Una volta rientrato in Inghilterra mi decisi a mandare una mail a mia madre, con mio padre in copia, nella quale dicevo di essere gay. Sembra un film, ma giuro che è tutto vero."

L'esordio in tv di Tommaso Zorzi

Il suo esordio televisivo arriva nel 2016 con la partecipazione al reality show “#Riccanza”, in cui partecipavano i giovani più ricchi d'Italia (tra loro anche Elettra Lamborghini). Da subito Tommaso ha fatto breccia nel pubblico, diventando uno dei concorrenti più amati grazie alla sua spiccata ironia e al senso dell’umorismo. In realtà la famiglia di Zorzi non può dirsi ricca, piuttosto è benestante, perché il padre è un manager (titolare di due agenzie pubblicitarie) e sua mamma una dietista. I curatori del programma hanno romanzato la sua storia per esigenze narrative, consentendogli così di partecipare e farsi conoscere.

Tommaso Zorzi partecipa alla prima, la terza e la quarta edizione di Riccanza.

Nel 2018 è in tv su Fox con "Dance Dance Dance", condotto da Andrea Delogu, dove partecipa in coppia con Roberta Ruiu. Tommaso partecipa poi come concorrente a Pechino Express: qui fa parte della squadra i “Ridanciani” assieme alla showgirl Paola Caruso. La coppia abbandona però il reality quando Paola scopre di aspettare un bambino.

Due anni più tardi, nel 2020, gli viene affidata la conduzione di un programma su RaiPlay dal tiolo "Adoro!". Nel settembre dello stesso anno è tra i concorrenti vipponi (come li chiama Alfonso Signorini) della 5ª edizione del Grande Fratello VIP.

Vita privata e curiosità

La vita privata di Tommaso Zorzi è caratterizzata dall’incontro con Marco Ferrero, un influencer conosciuto con il nome di “Iconize”. Pare che a farli incontrare sia stata un’amica comune, Aurora Ramazzotti. Tommaso e Aurora sono stati grandi amici in passato, ma a quanto pare ora (nel 2020) la loro amicizia è finita oppure in crisi.

Quanto a Tommaso e Iconize, il loro è stato un amore tormentato, fatto di fughe e ritorni. Oggi (nel 2020) la loro storia sembra definitivamente terminata.

Tra gli scontri e i diverbi in cui Zorzi è stato protagonista c’è quello con il critico d’arte Vittorio Sgarbi, che durante il reality “La riccanza” lo aveva definito in modo poco ragguardevole e carino: “più femmina che maschio”, “un punto di riferimento per un popolo di coglioni come lui”, e altro.

Altro battibecco noto a chi segue Zorzi riguarda Er Faina, youtuber ed hater, che pubblicò sui social un video che criticava la scelta di chiudere le discoteche.

Tommaso Zorzi lo attaccò con queste parole:

"Quello che fa è esattamente quello che fanno certi politici: urla, sbraita per “aizzare” il consenso dell’italiano medio con informazioni spesso false o comunque incorrette o imprecise".

Il primo libro

Nel 2020 pubblica il suo primo romanzo dal titolo "Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri". Il libro si apre con questa dedica:

A tutti i casi umani che mi hanno reso la persona che sono oggi.

Vincitore del GF VIP

All'inizio del mese di marzo 2021 è lui il vincitore della 5ª edizione del Grande Fratello VIP, la più lunga si sempre: è durata ben cinque mesi e mezzo. Ad arrivare secondo è Pierpaolo Pretelli.