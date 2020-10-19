Biografia

Veera Kinnunen nasce il 6 marzo 1986 (Pesci) a Gävle, in Svezia, da genitori finlandesi. In Italia è nota al pubblico televisivo dal 2013 come una delle ballerine del team della seguitissima trasmissione “Ballando con le Stelle”. Scopriamo di più sulla vita, la carriera e anche qualche curiosità nella seguente biografia di Veera Kinnunen.

I primi anni

Veera resta nella sua città di origine, fino all’età di venti anni. Poi, dopo aver terminato gli studi, si trasferisce in Australia per portare avanti la sua grande passione: il ballo.

Fin da piccola danzare è una delle cose che le piace fare di più: è curiosa di tutti i generi di ballo, dalla danza classica a quella moderna, passando per quella latino-americana, hip hop, disco, boogie-woogie e altre ancora.

Veera Kinnunen

L'esordio nel mondo dello spettacolo

L’esordio di Veera Kinnunen nel mondo dello spettacolo avviene molto presto: è ancora una ragazzina quando approda nel cast dello show di danza “Burn the Floor”, dove ottiene subito un grande successo: la sua innata bravura per il ballo la porta in giro per il mondo mantenendo alto il nome della scuola “Burn the Floor” (si tratta di uno spettacolo di danza dal vivo che dal 1997 si esibisce in tutto il mondo, anche a Broadway e nel West End di Londra).

Veera Kinnunen e Stefano Oradei

Ad un certo punto, la vita privata e quella professionale si incontrano, e succede quando Veera conosce quello che poi diventa il suo compagno di ballo e di un “pezzo” di vita: l'italiano Stefano Oradei. Entrambi ballerini professionisti di alto livello, i due partecipano al Blackpool Dance Festival in Inghilterra, e il caso vuole che si trovino senza il rispettivo compagno di gara.

Stefano Oradei con Veera Kinnunen

La decisione di gareggiare insieme nella competizione britannica apre loro le porte ad un futuro bellissimo, sia dal punto di vista personale che professionale.

E’ Stefano a dichiararsi per primo, e dopo poco tempo i due fanno già coppia fissa in pista e nella vita di tutti i giorni. Per amore di Veera, Stefano lascia l’Italia e si ritira a vivere in Svezia: qui la coppia mantiene il titolo di campioni svedesi di ballo latino per ben cinque anni consecutivi.

La storia con Stefano si chiude in modo brusco: i due si allontanano dopo che lei comincia a frequentare un l’ex calciatore Dani Osvaldo, conosciuto durante il programma “Ballando con le Stelle”. La storia con Dani non dura molto, ma finisce subito nell’occhio del ciclone dei paparazzi. Osvaldo torna in Argentina, mentre Veera rimane stabilmente a Roma.

Veera Kinnunen: vita Privata e curiosità

La svedese Veera Kinnunen è appassionata di moda: è lei a scegliere e disegnare gli abiti di gara che indossa e quelli per gli allievi della scuola di ballo in cui insegna. Basta guardare il suo profilo Instagram per trovare gli outfit e i capi da lei realizzati, curati nei minimi particolari.

Oltre alla moda e al ballo, Veera Kinnunen è assai portata per le lingue straniere, tanto è vero che ne conosce e parla fluentemente tre: inglese, italiano e finlandese.

Sicuramente l’avvenenza e il fascino nordico della danzatrice svedese non passano inosservati. In tanti si sono chiesti qual è il suo segreto di bellezza. A qualche giornalista che glielo ha chiesto, la ballerina ha risposto che mangia spesso pesce e beve tanta acqua, circa tre litri al giorno. “Bere durante la giornata è fondamentale”, ha detto.

Ovviamente anche fare sport è importante, se si vuole restare giovani ed in forma il più possibile.

Nell'estate del 2020 la bella svedese è paparazzata mentre è al mare con una nuova “fiamma”. Location di queste effusioni estive tra Veera ed un misterioso ragazzo era il lungomare romano di Santa Severa. Di chi si tratta? Chi lo sa. Una cosa è certa: in questo periodo la ballerina appare più spensierata e distesa rispetto agli anni precedenti, quando la sua situazione sentimentale era instabile e poco felice.

Nello stesso anno torna in tv a Ballando con le stelle 2020, danzando in coppia con l'attore Paolo Conticini.

Tra le ballerine del programma tv c'è anche la sua migliore amica, Anastasia Kuzmina.