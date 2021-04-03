1 La TUA storia: perché pubblicare la tua biografia su questo sito
Biografia

Giulia De Lellis nasce a Ostia (Rm) il 15 gennaio 1996 sotto il segno zodiacale del Capricorno. È un personaggio televisivo ed una nota influencer italiana. Attualmente (aprile 2021) conta circa 5 milioni di follower sui social.

La famiglia

L’influencer romana ha un fratello (Giuseppe De Lellis) ed una sorella (Veronica De Lellis), nata da una relazione precedente di sua madre. I genitori di Giulia si sono separati, e a causa di ciò lei ha vissuto per un periodo in casa di sua nonna. Come lei stessa ha dichiarato, la separazione dei genitori è stata assai dolorosa da affrontare. Due membri della famiglia De Lellis, la zia e il cugino, hanno perso la vita durante il terribile terremoto di Amatrice del 2017.

Giulia De Lellis: studi e formazione

Consegue il diploma presso l’Istituto professionale di Moda e Arte a Nettuno. Successivamente intraprende anche gli studi universitari, iscrivendosi alla facoltà di Scienze della Formazione. Ma a causa degli impegni professionali, lascia a malincuore il corso di studi per dedicarsi alla sua carriera nella moda e nello spettacolo.

Le passioni

Fin da piccola Giulia insegue il sogno di lavorare nel mondo della moda. Partecipando ad Uomini e Donne in veste di corteggiatrice di Andrea Damante si fa conoscere e comincia a pubblicizzare sui social outfit di tendenza e ad occuparsi di moda. Su Youtube l’influencer apre un canale dove pubblica in particolare contenuti video su make-up e tutorial vari. Insieme alla mamma e alla zia realizza un brand di abbigliamento, che si chiama “Sol Wears Woman”. Oltre che di moda, Giulia è anche appassionata di cucina. Spesso infatti pubblica consigli e ricette sui propri canali social.

Il debutto in tv

La popolarità di Giulia De Lellis è legata alla partecipazione al noto programma “Uomini e Donne” ideato e condotto da Maria De Filippi; qui Giulia si presenta come corteggiatrice nel 2016. Nel 2017 partecipa al reality show “Grande Fratello Vip 2”, e a diversi programmi tv come ospite. Non ha invece partecipato all’Isola dei Famosi a causa del peso, inferiore a quello richiesto dalle regole del reality. Dopo “Uomini e Donne”, infatti, Giulia è dimagrita tanto e ha ammesso di aver fatto ricorso alla chirurgia plastica per ritoccare le labbra e il seno.

Giulia De Lellis scrittrice

Il debutto di Giulia De Lellis nel settore dell’editoria avviene nel 2019, quando pubblica il romanzo scritto con Stella Pulpo e intitolato “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”, edito da Mondadori.

Il volume racconta il declino della sua storia d’amore con l’ex fidanzato, il dee-jay Andrea Damante. Il libro ha venduto più di centomila copie in pochi mesi, qualificandosi a tutti gli effetti un vero e proprio bestseller tra i più venduti nel nostro Paese.

Giulia De Lellis attrice

Non mancano le esperienze nel campo delle web serie: dopo il debutto nella serie “Una Vita In Bianco” sulla piattaforma web Witty TV, nel 2020 ha annunciato la sua partecipazione a “Genitori vs Influencer” di Michela Andreozzi, con Fabio Volo. Il 24 dicembre 2020, ha condotto Giortì, un programma di intrattenimento su Mediaset Play e Witty TV, insieme a Gemma Galgani.

Vita privata e curiosità

Dopo una lunga e tormentata relazione con Andrea Damante, per amore del quale si è trasferita a Verona, e altre successive storie d’amore con il cantante Irama (ex vincitore di “Amici”) e Andrea Iannone, nel 2021 Giulia De Lellis è legata sentimentalmente a Carlo Gusalli Beretta, erede della Fabbrica d’Armi Pietro Beretta.

“La nostra storia è nata molto lentamente, nel senso che io e lui ci conoscevamo da poco, eravamo tra virgolette ‘amici’, nulla di più, finché abbiamo cominciato a frequentarci per dei progetti lavorativi, quindi inevitabilmente ci vedevamo di più. Io non ero più fidanzata da un po’, lui non si frequentava più con questa ragazza. Eravamo un po’ confusi perché era una situazione particolare: lui me l’aveva presentato il mio ex come vi avevo già raccontato. Quindi… non lo so… è vero che non erano amici però sai… non è una cosa carina… mille problemi, mille pare… però alla fine, come si dice, al cuor non si comanda”

- così ha spiegato la De Lellis in una intervista.

