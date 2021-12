Biografia

Nata a Torre Annunziata (Napoli) il 27 dicembre 1991 sotto il segno zodiacale del Capricorno, Lorella Boccia è una ballerina professionista. Fin da piccola, infatti, ha coltivato la passione per la danza, supportata in questo dalla sua famiglia ed in particolare dalla mamma, il cui sogno nel cassetto era proprio quello di diventare una ballerina. Proprio per questa ispirazione ha chiamato sua figlia Lorella, in omaggio alla famosa ballerina italiana Lorella Cuccarini.

Lorella Boccia

Formazione e Carriera

Dopo aver conseguito il diploma di Danza presso la scuola “Harmony” di Arnaldo Angelini, Lorella Boccia entra a far parte del corpo di ballo del Teatro San Carlo di Napoli. Partecipa ad alcuni spettacoli teatrali di rilievo, come “La Bella Addormentata” e “Il Guarracino”.

Raggiunta la maggiore età, Lorella decide di trasferirsi a Roma. Qui comincia a frequentare l’ambiente televisivo, ballando in alcuni noti programmi tv. Tra questi ci sono:

“Colorado”

“Attenti a quei due”

“L’anno che verrà”

“Per tutta la vita”

“Tale e quale show”

“Si può fare”

Popolarità e successo, per la ballerina partenopea, arrivano qualche anno dopo, con la partecipazione nel 2012 ad “Amici”. Nel popolare programma di Maria De Filippi Lorella Boccia si fa conoscere ed apprezzare per la sua bravura ed il carattere onesto e sincero.

Nel 2013, dopo aver partecipato al film Third Person, diventa la prima ballerina italiana ad essere inserita nel cast del film hollywoodiano Step Up: All In (2014).

Tornata ad “Amici”, Lorella entra a pieno titolo nel copro di ballo come professionista. Nello stesso periodo le viene affidata anche la conduzione day time della trasmissione, in onda su Real Time - insieme a Paolo Ciavarro e Michele Sacchetta.

Nel 2018 conduce assieme a Ezio Greggio il Monte-Carlo Film Festival. L'anno seguente è presente tra i professionisti di Amici Celebrities. Nel 2020 è scelta tra i ballerini principali del video del brano Ciclone di Elodie e Takagi & Ketra.

Dal 6 maggio 2021 Lorella Boccia partecipa al programma “Venus Club”, in onda su Italia Uno: al suo fianco ci sono Iva Zanicchi e Mara Maionchi, in veste di opinioniste.

Vita privata

Della vita sentimentale di Lorella Boccia si sa che è stata legata al coreografo Bruno Centola. Sul suo conto il gossip ha costruito presunti flirt con il collega ed ex marito di Belen Rodriguez, Stefano De Martino, e Pasquale Di Nuzzo.

Nel 2019 sposa con Niccolò Presta, imprenditore e produttore televisivo: nel 2021 la coppia è in attesa del primo figlio, una bambina.

Lorella Boccia con Niccolò Presta

Curiosità su Lorella Boccia

Ama molto gli animali, e possiede due cani e due pappagalli. Molto legata a suo padre, Lorella ha sofferto perché è morto prima del suo matrimonio e non ha potuto così accompagnarla all’altare.

Lorella non è presente regolarmente sui social, o meglio ne fa un utilizzo moderato e senza eccessi. In una intervista del maggio 2021 rilasciata a Vanity Fair, ha dichiarato a tal proposito:

«Mostro quel che ritengo sia giusto mostrare, tanto lo tengo per me. Non vivo la mia vita in relazione ai social, il rapporto di forza è l’opposto. Non voglio essere troppo dipendente da queste piattaforme, a volte compaio di più, altre di meno. Credo che la vita sia oltre la telecamera, e la mia è piena di cose normali che, spesso, cozzano con quel che ci si aspetta dai social».