Laura Morante
Biografia • Numeri giusti
Tra le più ricercate attrici italiane, modello di donna affascinante ma anche inquieta e appassionata, Laura Morante nasce il 21 agosto 1956 a Santa Fiora, in provincia di Grosseto. Dopo aver lavorato giovanissima per il teatro ("Riccardo III", "S.A.D.E.", entrambi con quel mostro sacro che risponde al nome di Carmelo Bene), esordisce nel 1979 nel cinema in "Oggetti smarriti", per la regia di Giuseppe Bertolucci, al quale, con lo stesso regista, segue l'anno successivo "La tragedia di un uomo ridicolo".
Gli anni '80
Subito dopo attraversa i "Sogni d'oro" (1981) di Nanni Moretti, interpretando Silvia, l'unica studentessa attenta ad ascoltare la lezione su Leopardi svolta dal professor Michele Apicella. Viene ancora rincorsa nei pressi di una scuola ("Bianca", Nanni Moretti, 1984), da quel professore (stavolta di matematica), con il quale vive una difficile storia d'amore.
Con Gianni Amelio gira "Colpire al cuore" e a partire dalla metà degli anni '80 si divide tra impegni all'estero (assieme a registi come Joao Cesar Monteiro, Alain Tanner, Pierre Granier-Deferre) e in Italia (con Monicelli, Risi, Del Monte, Amelio, Salvatores).
Dalla metà degli anni '80 Laura Morante si trasferisce a Parigi dove gira molti film e acquista la popolarità televisiva comparendo in un serial di sette puntate diretto da Paul Vecchiali. Contemporaneamente continua ad essere attiva in Italia, dove la vuole Gianni Amelio per "I ragazzi di Via Panisperna". In seguito dimostra di potersi misurare anche con ruoli meno drammatici (comunque sempre inquieti), come quello di Vittoria, la speaker radiofonica innamorata di due amici, Fabrizio Bentivoglio e Diego Abatantuono ("Turnè", Gabriele Salvatores, 1990).
Gli anni '90 e 2000
Sempre in Italia, dopo aver preso parte allo sceneggiato televisivo "La famiglia Ricordi" (Mauro Bolognini, 1995), Laura Morante si sposta dalla Sicilia settecentesca di "Marianna Ucria" (Roberto Faenza, 1997) ai lidi estivi dei nostri giorni per "Ferie d'agosto" (Paolo Virzì, 1996), una commedia che mette in risalto le sue doti di attrice brillante, confermate in "Liberate i pesci" (Cristina Comencini, 2000). Una dimensione che le risulta particolarmente congeniale pur continuando ad essere cercata per rappresentare sul grande schermo ogni genere di disagi e lacerazioni.
Nel 1998 è una sociologa morbosamente assillata dal sesso a causa di una scabrosa esperienza vissuta durante l'infanzia in "Lo sguardo dell'altro" di Vicente Aranda e poi Anita in "L'anniversario", di Mario Orfini, una moglie infelice, che invece di celebrare in serenità il suo matrimonio ha una violenta lite con il marito.
Perennemente insoddisfatta, amante da sempre del teatro che in fondo rappresenta il suo humus naturale (anche per via di una recitazione intensa quanto poche altre), è tornata di nuovo a calcare le scene, spinta dalla voglia di migliorarsi, con "Le relazioni pericolose" dirette da un'inedito Mario Monicelli, e poi con "Moi", di Benno Besson.
Al cinema invece la troviamo sempre in ruoli di primo piano in quasi tutti i più importanti film italiani degli ultimi anni, da "La stanza del figlio" (2001) di Nanni Moretti, a "Vajont" (2001) di Renzo Martinelli, fino a "Un viaggio chiamato amore" (2002, con Stefano Accorsi) di Michele Placido, "Ricordati di me" (2002, con Monica Bellucci) dell'ormai affermato Gabriele Muccino.
Dopo il film TV "Madre Teresa" (2003), nel 2004 troviamo Laura Morante in "L' amore è eterno finchè dura" insieme a Stefania Rocca e Carlo Verdone, che ne è anche il regista.
Tra i film successivi: "L'impero dei lupi" (2004, di Chris Nahon), "Cuori" (2006, di Alain Resnais), "Il nascondiglio" (2006, di Pupi Avati), "L'estate del mio primo bacio" (2006, di Carlo Virzì), "Le avventure galanti del giovane Molière" (2007, di Laurent Tirard).
Nel 2009 riceve il Premio Federico Fellini 8 1/2 per l'eccellenza artistica al Bif&st di Bari.
Gli anni 2010 e 2020
Nel 2010 torna a lavorare con Pupi Avati nel film "Il figlio più piccolo".
Laura Morante nel 2012 debutta alla regia con "Ciliegine", un film commedia italo-francese, opera prima, presentato in anteprima al Bif&st.
Nel 2018 il Centro Sperimentale di Cinematografia, in coedizione con Edizioni Sabinae, le dedica il volume monografico "Laura Morante, in punta di piedi", a cura di Stefano Iachetti.
Nel 2024 esce in tv il film biografico "Folle d’Amore-Alda Merini" per la regia di Roberto Faenza, con Laura Morante nei panni della poetessa Alda Merini.
Frasi di Laura Morante
Non credo nella sociologia del personaggio e non sono una patita dei metodi. La recitazione per me è una questione di ritmo, è un'arte musicale come la scrittura.
Adoro leggere in pubblico e una volta un critico ha detto: sembra che le parole nascano nel momento in cui le pronuncia. Ecco, io voglio far arrivare le emozioni intatte al pubblico. Dare magia al verbo è come interpretare un bel ruolo.
Un film è come una partitura musicale. Bisogna seguire il direttore d'orchestra, accordarsi con gli altri, e capire la partitura, ma è fondamentale metterci del proprio.
Conversare mi annoia, preferisco ascoltare e cogliere negli altri sfumature inedite. Rimanere in silenzio mi ha aiutato a superare la timidezza, non quella fisica perché sono una ex atleta e ho un buon rapporto col mio corpo, ma quella della parola: per me dire ti amo era, ed è, ancora complicato, mentre "je t'aime" in fondo non significava nulla
Da noi i film sono catalogati per genere: commedia o dramma. In Francia, invece, esiste un genere indefinibile e che io preferisco, e che si situa tra i due estremi: Coeurs di Resnais, per esempio, è un film malinconico ma anche molto buffo.
Sono stata avvantaggiata dal fatto di aver scelto la cinematografia d'autore, che viaggia molto nei festival e apre le porte ad altre nazioni.
Monicelli, che stimo molto e al quale voglio molto bene, disse in un'intervista che ero un'attrice drammatica con una bella sfumatura comica. Chissà perché tutti mi considerano un'attrice impegnata: per anni ho sofferto di claustrofobia perché non mi lasciavano far ridere.
Nel film "Lo sguardo dell'altro" si misura il potere della parola eppure è passato per un film hardcore. Ricordo che in un sito internet americano ero classificata come attrice porno: ho dovuto faticare per spiegare l'errore ai miei amici. Lo sguardo dell'altro è un film che esalta il potere della suggestione, ma pur parlando molto di sesso non mostra. Girarlo è stato faticoso, alcuni lo detestano, altri lo amano. Le donne? Lo adorano.
Visita sul sito Aforismi.meglio.it tutte le frasi di Laura Morante
Foto e immagini di Laura Morante
Video Laura Morante
Commenti
Non ci sono messaggi o commenti per Laura Morante.
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Laura Morante. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Laura Morante.
Commenti Facebook
Argomenti e biografie correlate
Carmelo Bene Nanni Moretti Leopardi Gianni Amelio Risi Diego Abatantuono Gabriele Salvatores Ferie D'agosto Paolo Virzì Cristina Comencini Mario Monicelli Vajont Stefano Accorsi Michele Placido Monica Bellucci Gabriele Muccino Madre Teresa Stefania Rocca Carlo Verdone Pupi Avati Molière Alda Merini Cinema