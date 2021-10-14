1 La TUA storia: perché pubblicare la tua biografia su questo sito
Biografie

Alain Delon

Alain Delon

Alain Delon

Biografia

A scuola di fascino

Sguardo tenebroso, volto forte e sfuggente, affascinante come pochi hanno saputo essere prima e dopo di lui, l'attore francese Alain Delon è nato a Sceaux, vicino Parigi, il giorno 8 novembre 1935.

Già da bambino, in un'infanzia di quelle non molto facili, mostra a scuola il suo carattere ribelle, che condiziona inevitabilmente la sua condotta e i risultati.

All'età di 17 anni Alain Delon si arruola come paracadutista nel corpo di spedizione francese in Indocina.

Alain Delon

Alain Delon

La carriera di attore

È all'età di 23 anni che avviene il suo debutto cinematografico: dopo aver fatto un provino a Roma viene scelto per il film "Godot" (1958).

Alain Delon

Nel 1960 il grande regista italiano Luchino Visconti lo vuole nel film "Rocco e i suoi fratelli" (con Claudia Cardinale): la tappa è una di quelle importantissime per la carriera dell'attore francese.

Alain Delon

Alain Delon nel 1959

Negli anni successivi Alain Delon lavora con altri registi importanti del cinema italiano. Basti citare Michelangelo Antonioni ("L'eclisse", 1962, con Monica Vitti).

Nel 1963 Delon è ne "Il Gattopardo", ancora di Luchino Visconti, dove interpreta il seducente principe Tancredi, indimenticabile nella sua prova, soprattutto per il pubblico femminile. Nel cast c'è anche Burt Lancaster.

Dopo una lunga storia d'amore con l'attrice Romy Schneider, nel 1964 Alain Delon sposa Nathalie Barthelemy, modella e madre del suo primo figlio, Anthony Delon.

Nel 1966 è in "Nè onore nè gloria" (con Anthony Quinn) e nel 1967 è interprete nel film "Frank Costello faccia d'angelo" (1967, di Jean-Pierre Melville), una delle sue performance più riuscite.

Gli anni '70

Negli anni '70 il sex-symbol francese interpreta diversi ruoli sul grande schermo. Ricordiamo alcuni film importanti: "La piscina" (1968), "Borsalino" (1970, di Jacques Deray) in cui recita insieme a quello che da tempo tutti consideravano il suo più grande rivale, Jean-Paul Belmondo; altre pellicole da non dimenticare sono "L'evaso" (1971), "La prima notte di quiete" (1972), "L'arrivista" (1974, con Jeanne Moreau), "Mr. Klein" (1976).

Gli anni '80 e successivi

Nel 1985 Alain Delon interrompe la carriera dicendosi disposto a riprenderla solo se dovesse capitare di partecipare ad un film a fianco di Marlon Brando.

Dopo il divorzio con la modella Nathalie Barthelemy, inizia una lunga storia con l'attrice Mireille Darc; dopo di lei è la volta della giovane Anne Parillaud, la "Nikita" di Luc Besson (1990).

Negli anni '90 Alain Delon diventa nuovamente padre di due bambini, avuti dalla modella olandese Rosalie Van Breemen.

Alain Delon

Con Ornella Muti e Jeremy Irons gira il film di ispirazione letteraria "Un amore di Swann" (1994), diretto da Volker Schlöndorff e tratto dall'omonima opera di Marcel Proust.

Alain Delon riceve un Orso d'oro alla carriera al festival di Berlino nel 1995, e la Legione d'onore nel 2005 per il suo contributo all'arte cinematografica mondiale.

Nel 2008 è Giulio Cesare nel nuovo capitolo cinematografico della saga di Asterix.

Alain Delon

Nel 2017 annuncia il definitivo ritiro dalle scene.

Due anni più tardi, nel 2019, viene colpito da un grave ictus. Gli ultimi anni di vita sono caratterizzati da debolezza fisica, problemi di salute legati anche a un linfoma e a vicende giudiziarie innescate dai figli.

Alain Delon muore il 18 agosto 2024 a Douchy, nella Valle della Loira nella sua casa di campagna, all'età di 88 anni.

Per moltissimi è stato l'attore più bello del mondo. Sebbene non abbia un vero erede, qualcuno ha indicato in Jared Leto una forte somiglianza estetica.

Vuoi ricevere aggiornamenti su Alain Delon ?

Inserisci la tua migliore e-mail

Frasi di Alain Delon

7 fotografie

Foto e immagini di Alain Delon

Foto di Alain Delon
Foto di Alain Delon
Foto di Alain Delon
Foto di Alain Delon
Foto di Alain Delon
Foto di Alain Delon
Foto di Alain Delon

Commenti

Scrivi un messaggio
Giovedì 14 ottobre 2021 00:06:52

Buonasera Signor Delon, lei è una splendida persona bella dentro e bella fuori io sono un attrice italiana, la ammiro moltissimo e spererei di incontrarla almeno una volta, nella vita sarebbe bellissimo. !!! Un carissimo saluto che Dio la benedica

Da: Alessandra
Mercoledì 6 ottobre 2021 00:44:16

Ciao Alain,
Prima voglio farti i miei più cari auguri per una veloce ripresa di salute e realizzare ancora tutto ciò che desideri✌️avrei voluto incontrarti una volta nella mia vita.. ripeto solo una.. e potere parlare un po' con te.. ma non ho potuto mai realizzate questo mio desiderio 🤩 questo sarebbe il regalo più bello per il giorno del mio compleanno! Ti abbraccio fortemente❤️Marcella

Da: Marcella Barducci
Venerdì 3 settembre 2021 11:09:49

Buongiorno Sig. Delon volevo semplicemente ringraziarla per quello che fa per gli animali, sarebbe bello che molte persone prendessero esempio da Lei, in questa vita tutto finisce e vola
Via, ma non l’amore, soprattutto quello per gli animali che ci ricambiano senza mai chiedere niente. Grazie 🤝

Da: Clemente
Domenica 29 agosto 2021 10:57:05

Buongiorno signor Delon, leggo che altri con situazioni più difficili della mia richiesta, hanno bisogno di sistemare per loro ragioni personali, i ns amici a quattro zampe. Mi permetto di ricordare (anche se a Lei non è necessario) che la donazione d’aiuto è una moneta che ripaga immediatamente e in seguito ci viene restituita quintuplicata. Lei ha aperto dei rifugi, aiuti chi non può più tenere questi gatti. Lei è una persona fortunata non per la vita che ha avuto, ma perché crede come ha detto Lei: in Dio, Cristo e la Madonna. Questa frase con questo ordine è molto profonda. Per questa frase io ho desiderato conoscerla. La saluto cordialmente.

Da: Ivana Migliori
Domenica 29 agosto 2021 06:39:09

Non cerco soldi


Buongiorno... amo gli animali più di me stesso... ho 7 gatti che vivono felici in casa... la mia umile casa è nel centro storico di Artena dove non passano macchine... Una finestra dà sui tetti e loro sono felici... escono ed entrano a casa... Purtroppo ho una piccola pensione e mia moglie è dovuta andare a lavorare in Germania... Non voglio soldi... ti prego solo se puoi con tutte le tue conoscenze trovargli un lavoro anche umile a Roma... i gatti ed io senza di lei stiamo morendo... ti prego... un abbraccio grande... Claudio

Da: Claudio
Sabato 28 agosto 2021 16:42:40

Help my cats


Hy Mr. Delon
Please help my 6 cats
Mi stanno prendendo la casa all asta essendo stato oltre 8 anni senza un lavoro e non voglio che loro soffrano o vengano buttati in strada, iio posso anche dormire in macchina, ma x loro vorrei una casa sicura

Da: Angel
Giovedì 19 agosto 2021 18:27:02

Bonjour j ai habité en France et j’éspère de écrire de manière assez compréhensible. Je suis venue vivre en Sardaigne en 2010 et suis immédiatement devenue bénévole pour le sauvetage de chats et chiens errants ou maltraités. Malgré le fait d'être au chômage, j'ai utilisé mes économies pour m'occuper d'eux et trouver des adoptions même si cela m'a créé de grandes difficultés. Maintenant dans mon éndroit il ne reste plus que deux volontaires pour porter le fardeau des nombreux animaux désespérés et maltraités et nous n'en pouvons plus. J'avais créé une association "Animali Liberi" en 2013 dans l'espoir de récolter des fonds mais nous sommes trop peu nombreux et - bien qu'ayant le code fiscal- n'a jamais été reconnu. Nous aimerions trouver quelqu'un qui soutienne notre travail avec peu, des médicaments ou occasionnellement des frais vétérinaires suffiraient, qui sont nombreux, trop nombreux. Qui sait combien de demandes vous aurez reçues, donc ce message passera inaperçu, pourtant je ne laisse rien. Nous dénonçons les abus, mais ils sont trop nombreux, nous essayons de sensibiliser, mais la mentalité agro-pastorale ici est trop en retard.. Pouvez nous trouvee une association qui veux nous aider un peu? Je m appelle Livia Carloni et habite en nord Sardegna, entre Alghero et l ile rouge.. un très beau pays mais ou les animaux ne sont pas aimé. Maintenant j ai 15 chats, un pijeon e plusieurs chiens en attendant de trouver famille et dei chats malades... écrire de manière assez compréhensible. Je suis venue vivre en Sardaigne en 2010 et suis immédiatement devenue bénévole pour le sauvetage de chats errants ou maltraités. Malgré le fait d'être au chômage, j'ai utilisé mes économies pour m'occuper d'eux et trouver des adoptions même si cela m'a créé de grandes difficultés. Maintenant il ne reste plus que deux volontaires pour porter le fardeau des nombreux animaux désespérés et maltraités et nous n'en pouvons plus. J'avais créé une association "Animali Liberi" en 2023 dans l'espoir de récolter des fonds mais nous sommes trop peu nombreux et - bien qu'ayant le code fiscal- n'a jamais été reconnu. Nous aimerions trouver quelqu'un qui soutienne notre travail avec peu, des médicaments ou occasionnellement des frais vétérinaires suffiraient, qui sont nombreux, trop nombreux. Qui sait combien de demandes vous aurez reçues, donc ce message passera inaperçu, pourtant je ne laisse rien. Nous dénonçons les abus, mais ils sont trop nombreux, nous essayons de sensibiliser, mais la mentalité agro-pastorale ici est trop en retard.. écrire de manière assez compréhensible. Je suis venue vivre en Sardaigne en 2010 et suis immédiatement devenue bénévole pour le sauvetage de chats errants ou maltraités. Malgré le fait d'être au chômage, j'ai utilisé mes économies pour m'occuper d'eux et trouver des adoptions même si cela m'a créé de grandes difficultés. Maintenant il ne reste plus que deux volontaires pour porter le fardeau des nombreux animaux désespérés et maltraités et nous n'en pouvons plus. J'avais créé une association "Animali Liberi" en 2023 dans l'espoir de récolter des fonds mais nous sommes trop peu nombreux et - bien qu'ayant le code fiscal- n'a jamais été reconnu. Nous aimerions trouver quelqu'un qui soutienne notre travail avec peu, des médicaments ou occasionnellement des frais vétérinaires suffiraient, qui sont nombreux, trop nombreux. Qui sait combien de demandes vous aurez reçues, donc ce message passera inaperçu, pourtant je ne laisse rien. Nous dénonçons les abus, mais ils sont trop nombreux, nous essayons de sensibiliser, mais la mentalité agro-pastorale ici est trop en retard.. écrire de manière assez compréhensible. Je suis venue vivre en Sardaigne en 2010 et suis immédiatement devenue bénévole pour le sauvetage de chats errants ou maltraités. Malgré le fait d'être au chômage, j'ai utilisé mes économies pour m'occuper d'eux et trouver des adoptions même si cela m'a créé de grandes difficultés. Maintenant il ne reste plus que deux volontaires pour porter le fardeau des nombreux animaux désespérés et maltraités et nous n'en pouvons plus. J'avais créé une association "Animali Liberi" en 2023 dans l'espoir de récolter des fonds mais nous sommes trop peu nombreux et - bien qu'ayant le code fiscal- n'a jamais été reconnu. Nous aimerions trouver quelqu'un qui soutienne notre travail avec peu, des médicaments ou occasionnellement des frais vétérinaires suffiraient, qui sont nombreux, trop nombreux. Qui sait combien de demandes vous aurez reçues, donc ce message passera inaperçu, pourtant je ne laisse rien. Nous dénonçons les abus, mais ils sont trop nombreux, nous essayons de sensibiliser, mais la mentalité agro-pastorale ici est trop en retard.. écrire de manière assez compréhensible. Je suis venue vivre en Sardaigne en 2010 et suis immédiatement devenue bénévole pour le sauvetage de chats errants ou maltraités. Malgré le fait d'être au chômage, j'ai utilisé mes économies pour m'occuper d'eux et trouver des adoptions même si cela m'a créé de grandes difficultés. Maintenant il ne reste plus que deux volontaires pour porter le fardeau des nombreux animaux désespérés et maltraités et nous n'en pouvons plus. J'avais créé une association "Animali Liberi" en 2023 dans l'espoir de récolter des fonds mais nous sommes trop peu nombreux et - bien qu'ayant le code fiscal- n'a jamais été reconnu. Nous aimerions trouver quelqu'un qui soutienne notre travail avec peu, des médicaments ou occasionnellement des frais vétérinaires suffiraient, qui sont nombreux, trop nombreux. Qui sait combien de demandes vous aurez reçues, donc ce message passera inaperçu, pourtant je ne laisse rien. Nous dénonçons les abus, mais ils sont trop nombreux, nous essayons de sensibiliser, mais la mentalité agro-pastorale ici est trop en retard.. Je pourrais dire combien nous t'admirons Alain et combien tes films nous ont fait rêver et nous amuser, encore aujourd'hui, mais je ne veux pas paraître évident, même si c'est la vérité. J'ai aussi rencontré une fille - italienne aux cheveux très courts - qui habitait dans votre propre immeuble à Paris il y a trente-cinq ans.. mais je ne me souviens plus de son nom, nous étions des petites filles.. et nous avons beaucoup parlé de vous. Bon Je vous remercie, vous ou votre personnel, de votre attention et je vous remercie pour tout ce que vous faites. Si tout le monde faisait une miette pour nos amis, le monde serait un paradis. Bonjour merci et cordialement je vous embrasse🤗

Da: Livia Carloni
Venerdì 30 luglio 2021 17:22:01

Aiutare cani abbandonati


Gent. mo signore. Abbiamo una cosa in comune, l’amore per gli animali. Desidero aiutare cani e gatti abbandonati nel Canton Ticino. Difficile per ostilità, la Svizzera non è molto sensibile si quattro zampe. Non chiedo aiuto economico. Grazie a Dio
Sono indipendente economicamente. Chiedo di poter aprire questo rifugio. Ovvio porsi la domanda perché proprio a me, perché con il suo nome potrei raggiungere il mio desiderio. Mi perdoni però purtroppo ad oggi non ho ottenuto nulla. Vivo a Bissone Lugano da poco tempo e non ho amicizie influenti che possono darmi una mano. Ripeto non ho bisogno di aiuto economico solo della “spintarella” per aiutare i quattro zampe. Signore mai avrei pensato di rivolgermi a Lei lontano anni luce dalla mia quotidianità, ma amanti degli animali non c’è ne sono tanti. Cordiali saluti. Ivana Migliori

Da: Ivana Migliori
Domenica 4 aprile 2021 08:40:56

Tanti tanti auguri di buona Pasqua Delon! Ti voglio tanto tanto bene. Loredana

Da: Loredana
Domenica 4 ottobre 2020 13:30:50

Sapere che tu Delon e Romy vi siete amati cosi tanto mi fa stare bene. Un abbraccio grande da Loredana

Da: Loredana Occhipinti
Venerdì 25 settembre 2020 18:03:48

Carissimo Alain, sei sempre nel mio cuore. Ti auguro infinita salute e tantissime cose belle. Con tantissimo amore ♥️. Venera

Da: Venera
Venerdì 25 settembre 2020 15:52:31

Incontrarti sarebbe un sogno! spero realizzero', ti voglio un mondo di bene Loredana

Da: Loredana Occhipinti
Mercoledì 23 settembre 2020 20:26:54

Tanti auguri Romy da Loredana oggi avresti compiuto 82 anni sei sempre nel mio cuore

Da: Loredana Occhipinti
Sabato 15 agosto 2020 10:06:20

Carissimo Alain, sei sempre nei miei pensieri e mi dai tanta forza, ti voglio un mondo di bene. Chissa' se un giorno posso incontrarti! un abbraccio da Loredana

Da: Loredana
Domenica 21 giugno 2020 06:44:09

Alain ne soie pas pressé de mourir ! Come dans les messages que je t'ai envoyé depuis 2012 sur Facebook et le dernier sur mail, tu dois m'organiser un diner avec Monica Bellucci.
Il est certain que je puisse compter sur toi.
Carlo Villani contrada Vociaco Rodi garganico 71012

Da: Carlo Villani
Martedì 9 giugno 2020 17:33:48

Sai Alain non sapevo che tu e Romy avevate inciso delle canzoni. Sono bellissime! La mia Romy aveva una voce stupenda.

Da: Loredana
Martedì 9 giugno 2020 12:57:59

Alan sei un papa'speldido, meraviglioso, protettivo e chi non vorrebbe avere un papa'cosi. Ti abbraccio! sei sempre nel mio cuore.

Da: Loredana
Sabato 6 giugno 2020 11:05:22

Alain questo messaggio te lo manda mia madre adottiva:caro Alain nessuno dei tuoi figli hanno la tua bellezza, la tua eleganza, la tua raffinatezza e il tuo fascino. Sei nato per essere unico. Un abbraccio affettuoso da Maria Linfanti Occhipinti.

Da: Loredana
Giovedì 4 giugno 2020 14:36:14

Sei bellissimo Alan! sei sempre affascinante! grazie di esistere.

Da: Loredana
Mercoledì 3 giugno 2020 13:25:30

Ho chiesto a mio Padre se Romy ed Alain di presenza sono belli come nelle foto! e lui mi ha risposto, molto di piu'. Alain ti voglio un mondo di bene!

Da: Loredana
Martedì 2 giugno 2020 14:53:33

Mio Padre ha conosciuto Romy e conosce anche te Alain! io non lo sapevo, sai lui e'molto riservato, adesso tutte le volte che voglio mi parla di voi, della bellissima Romy e del mio affascinante Alain.

Da: Loredana
Lunedì 1 giugno 2020 15:36:16

Ogni giorno guardo i tuoi film! un abbraccio da Loredana

Da: Loredana Occhipinti 16 03 1966
Domenica 31 maggio 2020 19:59:07

Tanti tanti auguri Alain Delon! ti voglio un mondo di bene

Da: Loredana Occhipinti 16 03 1966
Venerdì 8 novembre 2019 09:35:32

Con tutto il cuore, ti auguro buon compleanno. Tantssimi auguri anche per la tua salute. Sei unico !

Da: Venera Pappalardo
Venerdì 11 ottobre 2019 09:14:28

Un grande abbraccio e tantissimi auguri per la sua salute.

Da: Venera Pappalardo
Lunedì 12 agosto 2019 19:15:55

Caro, caro, carissimo Alain, il cuore si apre per accoglire la luce del suo sorriso, preziosa e limpida, come l'energia compassionevole che da sempre colgo nei suoi gesti, nel suo porsi al mondo. Le invio l'augurio piu' bello con un abbraccio sconfinato, profondo, onnipresente.

Da: Elisabetta Manca
Sabato 8 giugno 2019 20:33:58

Ciao Alain sei stato un mito è un esempio per quelli della mia età. Non so perché ma sei come un carissimo amico più unico che raro. Un abbraccio

Da: Michele
Venerdì 14 dicembre 2018 14:57:15

È un grande attore e giudicarlo ex attore è assolutamente improprio. È bravo oltre ad avere un grande fascino. Spero che faccia qualche altro film.

Da: Anonimo
Lunedì 8 novembre 2010 14:24:20

Mi chiamo Filomena Di Già e ho visto questa biografia e mi è molto piaciuta credo che sia un uomo inteligente bravo nel suo lavoro ed anche molto affascinante quindi non posso fare nient'altro che augurargli un buon compleanno

Distinti Saluti

Filomena Di Già

Da: Filomena
Giovedì 14 ottobre 2010 20:01:20

sono il nipote di alain delon e sono fabio sattin di merlara pd

Da: fabio

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Luchino Visconti Claudia Cardinale Michelangelo Antonioni L'eclisse Monica Vitti Il Gattopardo Burt Lancaster Romy Schneider Anthony Quinn Jean-paul Belmondo Jeanne Moreau Marlon Brando Nikita Luc Besson Jeremy Irons Marcel Proust Legione D'onore Giulio Cesare Jared Leto Cinema

Alain Delon nelle opere letterarie Libri in lingua inglese Film

Guglielmo il Conquistatore

Guglielmo il Conquistatore

Re di Inghilterra
α 8 novembre 1028
ω 9 settembre 1087
Bram Stoker

Bram Stoker

Scrittore irlandese
α 8 novembre 1847
ω 20 aprile 1912
Can Yaman

Can Yaman

Attore turco
α 8 novembre 1989
Gordon Ramsay

Gordon Ramsay

Chef scozzese
α 8 novembre 1966
Hermann Rorschach

Hermann Rorschach

Psichiatra svizzero
α 8 novembre 1884
ω 2 aprile 1922
Margaret Mitchell

Margaret Mitchell

Scrittrice statunitense
α 8 novembre 1900
ω 16 agosto 1949
Nicole Orlando

Nicole Orlando

Atleta italiana
α 8 novembre 1993
Paolo Taviani

Paolo Taviani

Regista italiano
α 8 novembre 1931
ω 29 febbraio 2024
Sandro Mazzola

Sandro Mazzola

Ex calciatore italiano
α 8 novembre 1942
Virna Lisi

Virna Lisi

Attrice italiana
α 8 novembre 1936
ω 18 dicembre 2014
Gengis Khan

Gengis Khan

Condottiero e sovrano mongolo
α Anno 1162
ω 18 agosto 1227
Cesare Romiti

Cesare Romiti

Manager e dirigente d'azienda italiano
α 24 giugno 1923
ω 18 agosto 2020
Fernanda Pivano

Fernanda Pivano

Scrittrice e saggista italiana
α 18 luglio 1917
ω 18 agosto 2009
Honoré de Balzac

Honoré de Balzac

Scrittore francese
α 20 maggio 1799
ω 18 agosto 1850
Kofi Annan

Kofi Annan

Politico ghanese, premio Nobel
α 8 aprile 1938
ω 18 agosto 2018
Papa Alessandro VI Borgia

Papa Alessandro VI Borgia

Pontefice della Chiesa cattolica spagnolo
α 1 gennaio 1431
ω 18 agosto 1503
Abu Mazen

Abu Mazen

Leader politico palestinese
α 26 marzo 1935
Corrado Augias

Corrado Augias

Giornalista, scrittore e conduttore tv italiano
α 26 gennaio 1935
Donald Sutherland

Donald Sutherland

Attore canadese
α 17 luglio 1935
ω 20 giugno 2024
Dudley Moore

Dudley Moore

Attore inglese
α 19 aprile 1935
ω 27 marzo 2002
Elio Fiorucci

Elio Fiorucci

Stilista e artista italiano
α 10 giugno 1935
ω 20 luglio 2015
Elvis Presley

Elvis Presley

Cantante e attore statunitense
α 8 gennaio 1935
ω 16 agosto 1977
Enzo Jannacci

Enzo Jannacci

Cantautore e cabarettista italiano
α 3 giugno 1935
ω 29 marzo 2013
Fred Bongusto

Fred Bongusto

Cantante italiano
α 6 aprile 1935
ω 8 novembre 2019
Gianni Letta

Gianni Letta

Politico italiano
α 15 aprile 1935
Giovanna Ralli

Giovanna Ralli

Attrice italiana
α 2 gennaio 1935
Jerry Lee Lewis

Jerry Lee Lewis

Cantautore e pianista rock statunitense
α 29 settembre 1935
ω 28 ottobre 2022
Julie Andrews

Julie Andrews

Cantante, attrice e scrittrice inglese
α 1 ottobre 1935
Lando Buzzanca

Lando Buzzanca

Attore italiano
α 24 agosto 1935
ω 18 dicembre 2022
Leonardo Del Vecchio

Leonardo Del Vecchio

Imprenditore italiano, Luxottica
α 22 maggio 1935
ω 27 giugno 2022
Luciano Pavarotti

Luciano Pavarotti

Tenore italiano
α 12 ottobre 1935
ω 6 settembre 2007
Luciano Benetton

Luciano Benetton

Imprenditore italiano
α 13 maggio 1935
Marc Augé

Marc Augé

Etnologo e antropologo francese
α 2 settembre 1935
ω 24 luglio 2023
Milena Vukotic

Milena Vukotic

Attrice italiana
α 23 aprile 1935
Omar Sivori

Omar Sivori

Calciatore argentino
α 2 ottobre 1935
ω 18 febbraio 2005
Piersanti Mattarella

Piersanti Mattarella

Politico, vittima di mafia
α 24 maggio 1935
ω 6 gennaio 1980
Pino Pascali

Pino Pascali

Artista italiano
α 19 ottobre 1935
ω 11 settembre 1968
Richard Kuklinski

Richard Kuklinski

Noto criminale statunitense
α 11 aprile 1935
ω 5 marzo 2006
Sabino Cassese

Sabino Cassese

Giurista italiano
α 20 ottobre 1935
Tenzin Gyatso

Tenzin Gyatso

Dalai Lama, autorità religiosa tibetana
α 6 luglio 1935
Woody Allen

Woody Allen

Regista statunitense
α 30 novembre 1935
Alexei Navalny

Alexei Navalny

Attivista e politico russo
α 4 giugno 1976
ω 16 febbraio 2024
Alfredo Castelli

Alfredo Castelli

Fumettista italiano
α 26 giugno 1947
ω 7 febbraio 2024
Donald Sutherland

Donald Sutherland

Attore canadese
α 17 luglio 1935
ω 20 giugno 2024
Fabio Gallia

Fabio Gallia

Manager italiano
α 20 agosto 1963
ω 7 maggio 2024
Franco Di Mare

Franco Di Mare

Giornalista e conduttore tv italiano
α 28 luglio 1955
ω 17 maggio 2024
Franz Beckenbauer

Franz Beckenbauer

Ex calciatore tedesco
α 11 settembre 1945
ω 7 gennaio 2024
Gigi Riva

Gigi Riva

Calciatore italiano
α 7 novembre 1944
ω 22 gennaio 2024
Iris Apfel

Iris Apfel

Imprenditrice e interior designer statunitense
α 29 agosto 1921
ω 1 marzo 2024
James Earl Jones

James Earl Jones

Attore e doppiatore statunitense
α 17 gennaio 1931
ω 9 settembre 2024
Jimmy Carter

Jimmy Carter

39° Presidente degli Stati Uniti d'America, Premio Nobel
α 1 ottobre 1924
ω 29 dicembre 2024
John Mayall

John Mayall

Musicista blues inglese
α 29 novembre 1933
ω 22 luglio 2024
Maggie Smith

Maggie Smith

Attrice inglese
α 28 dicembre 1934
ω 27 settembre 2024
O. J. Simpson

O. J. Simpson

Ex giocatore di football americano e attore statunitense
α 9 luglio 1947
ω 10 aprile 2024
Paolo Taviani

Paolo Taviani

Regista italiano
α 8 novembre 1931
ω 29 febbraio 2024
Paul Auster

Paul Auster

Scrittore, saggista e poeta statunitense
α 3 febbraio 1947
ω 30 aprile 2024
Peter Higgs

Peter Higgs

Fisico inglese, premio Nobel
α 29 maggio 1929
ω 8 aprile 2024
Quincy Jones

Quincy Jones

Produttore discografico e musicista statunitense
α 14 marzo 1933
ω 4 novembre 2024
Roberto Cavalli

Roberto Cavalli

Stilista italiano
α 15 novembre 1940
ω 12 aprile 2024
Roger Corman

Roger Corman

Regista e produttore cinematografico statunitense
α 5 aprile 1926
ω 9 maggio 2024
Salvatore Schillaci

Salvatore Schillaci

Calciatore italiano
α 1 dicembre 1964
ω 18 settembre 2024
Sandra Milo

Sandra Milo

Attrice e conduttrice tv italiana
α 11 marzo 1933
ω 29 gennaio 2024
Shannen Doherty

Shannen Doherty

Attrice statunitense
α 12 aprile 1971
ω 13 luglio 2024
Sven-Göran Eriksson

Sven-Göran Eriksson

Allenatore di calcio svedese
α 5 febbraio 1948
ω 26 agosto 2024
Vittorio Emanuele di Savoia

Vittorio Emanuele di Savoia

Reale italiano
α 12 febbraio 1937
ω 3 febbraio 2024

Chi l'ha detto?

Ciò che inizia in rabbia finisce in vergogna.
Aforismi

Ricevi gli aggiornamenti

Inserisci la tua migliore e-mail