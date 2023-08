Ha disputato in coppa Davis 164 incontri (con 120 successi), senza mai riuscire a conquistarla se non nel 1976 a Santiago del Cile come capitano del quartetto formato da Adriano Panatta , Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci e Antonio Zugarelli.

1 di 10

Frasi di Nicola Pietrangeli

4 fotografie

Foto e immagini di Nicola Pietrangeli

Video Nicola Pietrangeli

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Adriano Panatta Tennista Tennisti Sport Nicola Pietrangeli nelle opere letterarie

10 biografie

Nati lo stesso giorno di Nicola Pietrangeli