Biografia • Molto malvagio, per finta

Christopher Frank Carandini Lee nasce a Londra il 27 maggio 1922. Figlio dell'ufficiale dell'esercito inglese Geoffrey Trollope Lee e dell'italiana Estelle Marie Carandini dei Marchesi di Sarzano, nipote di un politico italiano rifugiatosi in Australia. Il volto della madre era noto inoltre per la sua bellezza, ritratta nel periodo edoardiano da diversi artisti inglesi quali Sir John Lavery, Oswald Birley, Olive Snell nonchè dallo scultore Clare Sheridan, cugino di Winston Churchill. I genitori divorziano quando Christopher è ancora molto giovane; la madre lo porta con sè in Svizzera dalla sorella Xandra.

Dopo aver studiato presso la Miss Fisher's Academy di Wengen, recita il suo primo ruolo nei panni di un cattivo. Torna poi a Londra con la madre: qui frequenta la Wagner's private school. Estelle sposa Harcourt "Ingle" Rose, banchiere nonchè zio del noto scrittore Ian Fleming.

Christopher Lee completa la propria istruzione frequentando il Wellington College, dove vince una borsa di studio.

Nel 1939 si arruola volontario nell'esercito finlandese contro l'Unione Sovietica, senza però partecipare a scontri diretti. Durante la Seconda guerra mondiale serve la Royal Air Force e il servizio di spionaggio inglese. Pare che Fleming abbia creato il personaggio di James Bond ispirandosi anche alle missioni del cugino Christopher Lee. Addestrato in Sud Africa come pilota, a causa di un problema alla vista viene assegnato a uno squadrone della RAF come ufficiale cifratore in Nord Africa e Italia.

Grazie anche ad un aiuto dell'ambasciatore italiano Nicolò Carandini, cugino della madre, Lee ottiene un contratto di sette anni con la "Rank Organisation" azienda operante nel mondo dello spettacolo e del cinema. Christopher Lee debutta quindi nel 1948 nel film "Il mistero degli specchi", di Terence Young. Nello stesso periodo fa anche un'apparizione (non accreditata) nel film "Amleto", di Laurence Olivier. Nei dieci anni che seguono partecipa a una trentina di film, interpretando quasi sempre ruoli d'azione.

Il 17 marzo 1961 sposa la modella danese Birgit Kroencke dalla avrà due figli. Parla ben otto lingue: inglese, francese, italiano, spagnolo, tedesco, svedese, russo e greco.

Nel 2001 la Regina Elisabetta II ha conferito a Christopher Lee il titolo CBE (Commander of the Order of the British Empire).

Con i suoi 195 cm è entrato nel Guinness dei primati come l'attore vivente più alto.

Tra i fatti che legano all'Italia questo prolifico attore britannico vi sono la cittadinanza onoraria della città di Casina, in provincia di Reggio Emilia, città dove vissero i suoi antenati, conferitagli nel 2004. Lee ha collaborato inoltre con i "Rhapsody of Fire", una metal band italiana: la sua voce narrante compare nei loro dischi dal 2004 al 2007; Lee ha anche cantato nel singolo "The Magic of the Wizard's Dream". Appassionato di musica è diventato quello che viene considerato il più vecchio cantante metal ad avere inciso un album: nel 2012, a 90 anni, ha pubblicato "A Heavy Metal Christmas", il suo 16° album. E nel 2010 aveva partecipato alla ri-registrazione dell'album "Battle Hymns" dei Manowar, veterani del genere heavy metal, interpretando per loro la voce narrante al posto di Orson Welles.

I film interpretati in carriera sono circa 230. E' ricordato soprattutto per i suoi numerosi ruoli di personaggi malvagi. Il primo ruolo famoso è quello de Conte Dracula in una serie di film della "Hammer Film Productions". Altri indimenticati ruoli sono quelli di Lord Summerisle in "The Wicker Man", Francisco Scaramanga in "Agente 007 - L'uomo dalla pistola d'oro", il Conte Dooku in "Star Wars Episodio II - L'attacco dei cloni" (2002) e "Star Wars Episodio III - La vendetta dei Sith" (2005), così come quello di Saruman nella trilogia de "Il Signore degli Anelli" (2001-2003, di Peter Jackson). Secondo lo stesso attore, il suo ruolo più importante è stato quello di Mohammad Ali Jinnah, fondatore del Pakistan, nel film "Jinnah" (1998, di Jamil Dehlavi).

Muore a Londra il 7 giugno 2015 all'età di 93 anni.