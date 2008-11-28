Mondo Marcio
Biografia
Mondo Marcio è il nome d'arte di Gian Marco Marcello, nato a Milano il giorno 1 dicembre 1986.
Rapper, beatmaker e produttore discografico, tra le sue canzoni di maggior successo vi sono:
"Solo un uomo" (2006), "Dentro alla scatola" (2006), "Nessuna via d'uscita" (2006), "Segui la stella" (2006), "Generazione X" (2007), "Tutto Può Cambiare" (2008).
Da Wikipedia
La carriera del rapper inizia prestissimo: all'età di 17 anni decide di utilizzare il proprio materiale per realizzare un disco vero e proprio, che anche grazie al supporto di Bassi Maestro si rivela interessante e positivo. Infatti nel maggio del 2004 viene commercializzato Mondo Marcio, album d'esordio che trova buon riscontro anche nell'underground italiano, grazie anche al flow del giovane rapper.
I suoi testi parlano dello sfortunato passato e le sue speranze di evasione dal reale. Continuamente accenna ad un "mondo marcio", in cui la gente viene etichettata come i suoi "marci".
Il mensile Tutto musica e spettacolo gli dedica una recensione. Qualche mese dopo, precisamente nel novembre dello stesso anno, Mondo Marcio pubblica Fuori di qua, mixtape a cui partecipano i maggiori esponenti dell'hip hop underground come Bassi Maestro in Sei troppo Cheap, Gué Pequeno in Mondo Marcio Gue Pequeno, Jack The Smoker in Le strade e Jack, Fabri Fibra in Abbi fede, Cush in Quello che so, Gomez in Starlight, Dj Minga in Il giuramento ed infine JP. Verso la fine del 2005 abbandona la Vibrarecords per stipulare un contratto discografico con la major EMI/Virgin.
Discografia essenziale
2004 - Mondo Marcio
2006 - Solo un uomo
2007 - Generazione X
2010 - Animale in gabbia
2011 - Musica da serial killer
2012 - Cose dell'altro mondo
Frasi di Mondo Marcio
Un po' di tempo fa, per fama e celebrità, qualcuno ha perso il sonno, e ora non è più qua, non puoi buttarmi giù, non puoi toccarmi più, questo non è per le radio e neanche per le tv, è per chi non ce la fa più, il disco è in rete e su youtube, il mio cash non lo faccio con i soldi che non mi dai tu.
E fumerò nero, charas e marijuana, e non avrò paura di toccare il Nirvana, amerò i miei soldi e non una puttana, e resterò marcio finché Dio mi chiama.
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