Danilo Di Luca

Danilo Di Luca

Danilo Di Luca

Biografia Killer di Spoltore

Danilo Di Luca nasce a Spoltore (Pescara) il giorno 2 gennaio 1976.

La sua prima corsa ciclistica risale al 1984, a otto anni, a Picciano, corsa che Danilo Di Luca vince. Cince il Giro d'Italia Under 23 nel 1997, titolo che gli permette di passare l'anno successivo nella categoria agonistica dei professionisti. Da dilettante fa tuttavia in tempo a vincere la medaglia di bronzo tra gli under 23 nel mondiale che si tiene a Valkenburg, in Olanda (arriva terzo dopo Ivan Basso e Rinaldo Nocentini).

Danilo Di Luca è soprannominato "Killer di Spoltore".

Trovato positivo all'epo-Cera nel Giro d'Italia del 2009, viene squalificato per due anni dal tribunale nazionale antidoping del Coni. Trovato nuovamente positivo all'Epo il 29 aprile 2013, Di Luca viene punito e radiato: è il primo corridore italiano a essere squalificato a vita.

