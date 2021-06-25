Maurizio Gasparri
Biografia • L'importanza della comunicazione
Maurizio Gasparri nasce il 18 luglio 1956 a Roma. Conseguita la maturità classica si dedica a due attività che molto lo appassionano, la politica e il giornalismo.
Dirige i periodici "Dissenso" e "All'Orizzonte", diventa giornalista professionista e approda al quotidiano politico "Secolo d'Italia", dove diventa condirettore. Intanto Maurizio Gasparri scrive numerosi saggi: è coautore con Adolfo Urso de "L'età dell'intelligenza" (pubblicato nel 1984), dedicato all'analisi della società basata sull'informazione.
L'attività politica lo vede impegnato nel Fronte della Gioventù e, successivamente, nel Fuan-Destra Universitaria. In entrambe queste due organizzazioni arriva a ricoprire la carica di Presidente Nazionale. L'estrazione familiare e culturale, così come il senso civico, la competenza nel campo dell'informazione multimediale, fanno sì che si sviluppino in lui una chiara visione delle problematiche legate alla società modernità.
Quando Gianfranco Fini nel 1988 diventa per la prima volta segretario del MSI (Movimento Sociale Italiano), Maurizio Gasparri è tra i quadri dirigenti del partito. Nel 1992 Gasparri è eletto alla Camera nelle liste del MSI e due anni dopo viene riconfermato deputato del nuovo partito, Alleanza Nazionale. Nel 1994, nel primo governo Berlusconi, riveste la carica di Sottosegretario all'Interno.
Nel 1995 viene nominato coordinatore dell'Esecutivo politico di A.N.
È rieletto alle elezioni politiche del 1996, e diventa Vice Presidente del Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale alla Camera dei Deputati.
Alle elezioni politiche del 2001 viene eletto in Calabria, come capolista nel collegio proporzionale.
Nel secondo Governo Berlusconi ricopre la carica di Ministro delle Comunicazioni: in questa veste Gasparri corona il suo incarico con il varo del Codice delle comunicazioni e con la "Legge Gasparri" che riordina il sistema radiotelevisivo.
Nel 2005 pubblica "Fare il Futuro", un libro-intervista a cura di L. Parlato, nel quale ripercorre quattro anni di lavoro nel Governo. Pubblicazioni successive sono "Con il cuore a Destra" (2007) e "Il viaggio del Popolo della Libertà. Il PdL e le sue idee" (2009).
Frasi di Maurizio Gasparri
A volte, il Senato, la Camera, votano leggi che noi stessi che le votiamo non è che le capiamo bene, nel senso che c'è "l'articolo che sopprime il comma del tale anno...". Insomma, a volte, leggere le leggi è uno sforzo evidente.
L'opposizione in democrazia è essenziale. La strumentalizzazione dei bambini dimostra invece la natura criminogena dell'opera di falsificazione in atto. Veltroni e Di Pietro non prendono le distanze dai loro manovali, i cui figli vengono intossicati da cattivi genitori dal cervello bruciato dalla droga e dalle bugie dei capi della sinistra.
Sul piano della lotta al terrorismo internazionale, dovremo vedere Obama alla prova, perché questo è il vero banco di prova. L'America è la democrazia di riferimento per quanti vogliano affermare i valori della libertà, minacciati dal fondamentalismo, dal terrorismo islamico. Su Obama gravano molti interrogativi; con Obama alla Casa Bianca Al Qaeda forse è più contenta.
Santoro e il presunto comico Vauro sono due volgari sciacalli che vomitano insulti con le tasche piene di soldi dei cittadini. Gente così offende la verità, alimenta odio e merita solo disprezzo totale della gente perbene. L'insulto è la loro regola. Colpa di gestori della Rai che per fortuna stanno per essere cacciati come meritano.
[Sul fascismo] Ora non è che per far contenti Rutelli e D'Alema ci metteremo pure a riallagare le paludi pontine e a portare la malaria a Latina, a mandare al rogo l'enciclopedia italiana.
Biagi e Santoro stanno cercando con tutti i mezzi il martirio mediatico. Verrebbe proprio da dire: allora diamoglielo, quello che cercano. O no?
Enzo Biagi da 40 anni occupa tutti gli spazi in tv, senza lasciare nemmeno una serata libera. È come il confetto Falqui, basta la parola, e non certo perché stimoli certe funzioni come quel prodotto.
Il fascismo non è la parentesi oscura della storia, come disse Croce sbagliando.
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Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Maurizio Gasparri. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Maurizio Gasparri.
DESTRA. Mi presento, sono Enzo Melatti.
Ho avuto sempre orientamenti verso ideologie che Lei ha sempre rappresentato.
Ho la mia non giovane età,ho una Laura in Filosofia e certamente mi piace avere anche con Lei uno scambio di idee politiche.
Ho avuto simpatie anche verso chi Lei, giustamente per appartenenza, tutt'ora difende animatamente. Se avessi avuto motivi anch'io,forse mi darei da fare per difendere Berlusconi. Mi dispiace, avendo conosciuto INVECE Lei serio ed onesto,mi riesce difficile assistere a linee difensive verso chi ha mortificato la politica. Viviamo in un contesto sociale difficile per i motivi che tutti ormai conosciamo. Non tolleremo mai che chi ha giocato sporco in questi anni tra le poltrone a cui gli Italiani non vi hanno messo. Per trent'anni voi che avete governato ci avete lasciato una nazione irriconoscibile. BERLUSCONI ha contribuito insieme a Renzi a massacrati. Noi onesti dopo 40 anni di servizio non arriviamo a fine mese. Non pensi che oramai Certe figure sono sagome stonate in questo contesto politico? Mi piacerebbe avere una pacifica e serena disposta su Berlusconi.Ma se non vuole la ringrazio ugualmente.
Enzo ti saluta.
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