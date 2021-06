Biografia • Libera informazione in libero mondo

Julian Paul Assange nasce a Townsville (nello Stato del Queensland, in Australia) il giorno 3 luglio 1971. Si sposa giovanissimo, all'età di diciotto anni e diventa presto padre; dopo poco si separa dalla moglie.

Intorno alla fine degli anni Ottanta aderisce al movimento "International Subversives" (Sovversivi Internazionali), un gruppo di hacker informatici all'interno del quale Julian Assange utilizza lo pseudonimo di "Mendax" (pare abbia scelto questo nickname prendendo ispirazione da una frase di Orazio: "splendido mendace").

Julian Assange negli anni '90

Nel 1991 si trova nella sua casa di Melbourne quando subisce un'irruzione da parte della polizia federale australiana: Assange avrebbe avuto accesso via modem a vari elaboratori informatici appartenenti ad una università australiana, violando di fatto il sistema informatico federale dello "United States Department of Defense".

L'anno seguente vengono imputati a Julian Asange ben ventiquattro capi di accusa per attività informatiche illegali: viene condannato e rinchiuso in carcere per scontare la pena. In seguito viene rilasciato per buona condotta, insieme a un'ammenda pari a 2.100 dollari australiani.

Nel 1995 realizza un software dal nome "Strobe", un sistema open-source (sorgente aperto e libero) dedicato al port scanning, una tecnica informatica utilizzata per raccogliere informazioni su computer remoti, da non considerarsi necessariamente illegale, ma che ovviamente fornisce un utile ausilio ai malintenzionati che vogliono farne uso.

Due anni dopo, nel 1997, collabora alla stesura del libro "Underground: Tales of Hacking - Madness and Obsession on the Electronic Frontier".

Si iscrive all'Università di Melbourne per approfondire i propri studi di fisica e matematica; si dedica allo studio dal 2003 al 2006, ma non arriva a conseguire la laurea. Tra gli studi che affronta ci sono anche la filosofia e le neuroscienze.

A partire dal 2007 è tra i promotori del sito web "Wikileaks", del quale si definisce "editor in chief". "WikiLeaks" (dall'inglese "leak", "perdita", "fuga [di notizie]") è un'organizzazione internazionale che riceve via Internet in modo anonimo documenti coperti da segreto; WikiLeaks riceve generalmente documenti di carattere governativo o aziendale. Le fonti rimangono coperte dall'anonimato attraverso un predisposto sistema informatico, caratterizzato da un potente sistema di cifratura; una volta ricevuti i documenti, vengono resi pubblici in rete dal sito web di WikiLeaks.

Julian Assange negli anni 2010

Nel mese di novembre del 2010 viene spiccato un mandato dal Tribunale di Stoccolma (in Svezia) per arrestare Julian Assange in contumacia. L'accusa nei suoi confronti proviene da due donne che asseriscono e si riferisce a stupro, molestie e coercizione illegale.

La coincidenza temporale con l'avvento di nuove rivelazioni di WikiLeaks scomode per diversi governi in tutto il mondo, fanno sollevare dubbi sulla natura del provvedimento contro Assange. Viene istituito un mandato di arresto internazionale tramite Interpol dalla forza di polizia svedese. In aggiunta è stato diramato un mandato di arresto nell'Unione Europea tramite il Sistema di Informazione Schengen.

Pochi giorni più tardi, il 28 novembre, WikiLeaks rende noti oltre 251.000 documenti diplomatici statunitensi, molti dei quali etichettati come "confidenziali" o "segreti". Assange viene arrestato in Gran Bretagna il 7 dicembre successivo e scarcerato su cauzione nove giorni più tardi.

All'inizio del 2017 Assange afferma che potrebbe consegnarsi agli Stati Uniti in cambio della libertà per Chelsea Manning, la militare transgender informatrice di Wikileaks. Il 19 maggio 2017 la procura svedese archivia l'accusa rimanente di stupro, che si prescriverà nel 2020, in quanto Assange non è processabile nell'immediato; in attesa della decisione sull'annullamento del mandato di cattura internazionale e britannico per l'accusa di non essersi presentato in tribunale a Londra dopo la cauzione, Assange resta nell'ambasciata ecuadoriana. L'11 gennaio 2018 l'Ecuador concede a Julian Assange la cittadinanza ecuadoriana (poi sospesa nel 2019).

Julian Assange nel 2019

L'11 aprile 2019 viene arrestato a Londra dalla polizia metropolitana. In seguito alla revoca dell'asilo politico viene consegnato dalle autorità ecuadoregne a quelle britanniche. Trascinato a forza fuori dall'ambasciata, dopo l'arresto viene prima condotto davanti al giudice e successivamente in carcere.

Il 1° maggio 2019 viene condannato al massimo della pena: 50 settimane di reclusione da scontare nel carcere di massima sicurezza HM Prison Belmarsh per aver violato i termini della sua libertà vigilata ottenendo rifugio nell'ambasciata ecuadoriana. Il giorno seguente Assange rifiuta di consegnarsi volontariamente per essere estradato negli Stati Uniti.

Il rappresentante all'ONU per la tortura ed i trattamenti inumani, Nils Melzer, manifesta le sue preoccupazioni riguardo alla possibile estradizione negli USA, dove si ritiene che non verrebbe garantito ad Assange un giusto processo. Il rischio di imputazione di spionaggio prevederebbe la possibilità della pena capitale. Pochi giorni dopo la Svezia riapre il caso per le presunte molestie sessuali a carico di Julian Assange chiedendone l'estradizione.