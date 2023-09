Biografia

Federico Pizzarotti nasce il 7 ottobre del 1973 a Parma. Appassionati di judo fin da bambino (lo pratica per dieci anni) e di computer, dopo essersi diplomato all'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato con indirizzo elettronico "Primo Levi" della sua città lavora come consulente per istituti finanziari e banche.

Nel frattempo sviluppa una passione per il teatro, che lo porta a recitare in diverse compagnie parmensi, inclusa la Famija Pramzana. Sposatosi nel 2003 con Cinzia, si avvicina alla politica al Movimento Cinque Stelle nel 2009: l'anno successivo si candida come consigliere regionale del M5S in Emilia Romagna alle elezioni regionali, ma non viene eletto.

Diverse sono le sorti delle elezioni amministrative del 2012 (in quel periodo Federico Pizzarotti lavora nell'ambito dell'Ict come project manager al Credito Emiliano di Reggio Emilia): candidato grillino come sindaco di Parma dopo il commissariamento della città seguito alle dimissioni di Pietro Vignali, sindaco di centrodestra, conquista il ballottaggio, nella tornata del 6 e 7 maggio, insieme con Vincenzo Bernazzoli, candidato del centrosinistra e già presidente della Provincia di Parma. Pizzarotti conquista poco meno del 20 % delle preferenze, mentre Bernazzoli supera il 39 % dei voti.

Il destino del ballottaggio, dunque, sembrerebbe segnato, ma i risultati del 20 e 21 maggio danno un esito diverso: l'esponente grillino vince ottenendo oltre il 60 % dei consensi, e diventa il primo sindaco del Movimento Cinque Stelle in una città capoluogo di provincia.

Fin dai primi giorni della sua carica aggiorna gli elettori con post scritti su Facebook, su Twitter e sul suo sito ufficiale, cercando di sviluppare il suo programma elettorale che comprende anche il cosiddetto antidoto anti-crisi, un elenco di idee per impiegare incentivi per contenere gli sprechi dando vita a una smart grid, una rete energetica intelligente finalizzata a favorire l'auto-sufficienza energetica.

A pochi mesi dalla sua elezione, comunque, Federico Pizzarotti finisce nell'occhio del ciclone per non essere riuscito a impedire la realizzazione di un inceneritore a Parma, che era uno dei punti fondanti del suo programma elettorale.

Nel mese di ottobre 2016 annuncia di uscire dal Movimento 5 Stelle.