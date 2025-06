Biografia

Francesca Pascale nasce il 15 luglio del 1985 a Napoli. Interessata alla politica, decide di provare a concretizzare la sua passione in un lavoro, iscrivendosi - dopo il diploma - all'università in Scienze Politiche.

Mentre studia per laurearsi, collabora come showgirl per l'emittente Telecapri, nel programma di Oscar Di Maio "Telecafone": è proprio durante questa trasmissione che realizza il celebre video del Calippo che tutti i suoi detrattori ricordano.

A soli ventuno anni Francesca Pascale si candida alle elezioni municipali di Napoli, ottenendo poco meno di novanta voti. Il primo incontro con Silvio Berlusconi risale al 5 ottobre del 2006: sin dalla prima volta, gli propone il suo numero di telefono. Fonda, in seguito, il comitato "Silvio ci manchi", dedicato allo stesso Berlusconi, e nel 2009 entra nel Consiglio della Provincia di Napoli per il Popolo della Libertà.

Francesca Pascale nel 2024

Innamoratasi del leader del Pdl, decide di non dichiararsi visto che lui è ancora sposato con Veronica Lario, mentre i genitori di Francesca si mostrano dubbiosi a causa della differenza di età. La giovane campana si fa avanti in seguito alla separazione tra Berlusconi e la Lario, poco tempo dopo che lui ha subito un'aggressione in Piazza Duomo a Milano da parte di un uomo mentalmente instabile.

Dapprima Berlusconi la rifiuta, pensando di non poterle garantire il futuro che ella merita a causa della sua età avanzata; lei, comunque, non demorde, e gli sta accanto anche durante i tempi delle frequentazioni femminili discusse (non partecipa, però, alle famose "cene eleganti", in quanto troppo gelosa). È solo dal 2011 che Francesca Pascale intraprende una relazione sentimentale concreta con Berlusconi (il fidanzamento avviene a Natale del 2011), che viene ufficializzata in pubblico il 16 dicembre del 2012 dal Cavaliere nel corso di un'intervista al programma di Barbara D'Urso, Domenica Cinque.

In questo periodo, la giovane napoletana si rivela molto gelosa (al punto che, in più di un'occasione, intima al proprio partner di non invitare a casa le olgettine Barbara Guerra e Iris Berardi). Frequenta lezioni di bon ton e di dizione, e modifica il proprio look, prediligendo tailleur e camicie e una chioma liscia. Divenuta amica di Marina Berlusconi, figlia prediletta di Silvio, riceve anche le attenzioni di MariaRosaria Rossi, deputata del Pdl alla cui ala protettiva viene affidata.

Nel 2013 il personaggio di Francesca Pascale diviene oggetto delle imitazione dall'attrice Virginia Raffaele nel corso della trasmissione "Quelli che il calcio" (e, in seguito, anche nel talk show di Michele Santoro "Servizio Pubblico"): l'imitazione viene contestata da diversi esponenti del Pdl, ma non dalla Pascale, che anzi spiega di trovarla divertente. Nel mese di settembre dello stesso anno, realizza insieme con Berlusconi una lunga intervista per il settimanale "Vanity Fair".

Silvio Berlusconi con Francesca Pascale

Nel mese di marzo 2020 viene resa nota la fine della relazione con Berlusconi, attraverso l'ufficio stampa di Forza Italia. Francesca replica in modo ufficiale con queste parole:

Al mio presidente vorrò sempre bene infinito. Gli auguro tutta la felicità del mondo e spero che possa trovare una persona che si prenda cura di lui come ho fatto io.

Nell'estate, all'inizio del mese di agosto, il settimanale Oggi pubblica fotografie di una vacanza in Cilento di Francesca assieme alla cantante Paola Turci, in cui le due si baciano e si scambiano tenerezze su uno yacht. Contemporaneamente i giornali di gossip pubblicano le prime foto di Berlusconi con la sua nuova compagna Marta Fascina.

All'inizio del mese di luglio 2022 Francesca e Paola si uniscono in matrimonio a Montalcino.

Due anni dopo, a luglio 2024, arriva la notizia del divorzio.