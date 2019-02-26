1 La TUA storia: perché pubblicare la tua biografia su questo sito
Irina Shayk

Irina Shayk

Irina Shayk

Biografia Nell'Olimpo delle più belle del mondo

Irina Valer'evna ajchlislamova, conosciuta come Irina Shayk, nasce il 6 gennaio del 1986 a Emanzelinsk, in Russia, figlia di un'insegnante di musica russa e di un minatore di carbone tataro. A sei anni comincia a prendere lezioni di pianoforte, mentre a nove anni si iscrive a una scuola di musica.

Nel pieno dell'adolescenza rimane orfana del padre, che muore - quando lei ha quattordici anni - a causa delle complicazioni conseguenti a una polmonite. A sedici anni Irina lascia la scuola di musica; poi, una volta concluso il liceo, studia marketing.

Dai concorsi di bellezza alle copertine patinate

Nel 2004 viene notata da un'agenzia locale di modelle, e partecipa per la prima volta a un concorso di bellezza, vincendolo. È l'inizio di una grande ascesa, che la porta - già nel maggio del 2005 - ad apparire in copertina su una rivista come "Annabelle"; seguono, nelle settimane successive, altre copertine ("Bolero" a giugno, "Woman" a luglio).

Nel 2006 è in copertina sulla rivista "Bolero". Nel 2007 appare sulla copertina di "Sports Illustrated Swimsuit Issue", insieme con un gruppo di modelle emergenti, e diventa il volto di Intimissimi, prendendo il posto di Ana Beatrix Barros.

Nel 2008 è testimonial di Guess, e torna a posare per "Sports Illustrated Swimsuit Issue". Nel 2009 è ancora in copertina su "Sports Illustrated Swimsuit Issue", e viene scelta come modella da Victoria's Secret: a maggio, sottoscrive un accordo con l'agenzia IMG.

Gli anni 2010

Nel 2010 Irina viene nominata ambasciatrice ufficiale di Intimissimi, dopo esserne stata il volto per tre anni; lavora, inoltre, per Cesare Paciotti e Lacoste. È in copertina su "Twelv", su "Paris Capital" e su "Jalouse", ma anche sull'edizione sudafricana di "GQ" e su "Ocean Drive".

Il magazine "Complex", intanto, la inserisce al primo posto nella classifica della cinquanta donne più sexy della Russia, mentre un grande successo arriva in Spagna: la versione iberica di "Elle" la ritrae in copertina, mentre la versione locale di "Glamour" la premia come Mejor Modelo Internacional, migliore modella internazionale dell'anno.

Sempre in Spagna, a dicembre, Irina Shayk viene immortalata nuda sull'edizione locale di "GQ" (in realtà gli scatti sono stati realizzati in lingerie, successivamente la biancheria intima è stata rimossa modificando digitalmente le immagini).

Fidanzata di Cristiano Ronaldo

Sul fronte della vita privata, in questo periodo la modella russa si lega sentimentalmente a Cristiano Ronaldo, calciatore portoghese che ha conosciuto durante una campagna pubblicitaria per Armani Exchange.

Nel febbraio del 2011 Irina ottiene la copertina di "Sports Illustrated"; poco dopo, viene scelta come testimonial del brand di abiti da sposa Pronovias e di Need for Speed: The Run, videogioco prodotto dalla Electronic Arts. Lavora, inoltre, per Luli Fama e per John Denim, posando per l'edizione messicana di "GQ", per l'edizione spagnola di "Glamour", per l'edizione russa di "Tatlet", per l'edizione spagnola di "Cosmopolitan" e per la rivista italiana "Amica".

Nello stesso periodo, prende il posto di Bar Refaeli per il brand Rampage, mentre su Models.com è al quattordicesimo posto nella graduatoria delle 20 modelle più sexy. La rivista ungherese "Periodika", invece, la nomina donna più sexy del mondo.

Successi planetari

Nel 2012 Irina Shayk viene scelta come testimonial per Blanco, Agua Bendita e Morellato, oltre che per il brand di calzature spagnolo XTI Shoes. In televisione, invece, conduce un reality show in Russia, intitolato "Top Model po-russki". È in copertina, tra l'altro, per la versione araba di "Harper's Bazaar", per "Esquire UK", per la versione ucraina di "Marie Claire", per la versione tedesca di "GQ" e per la versione russa di "Glamour"; in Italia, invece, scrive un editoriale per "Vanity Fair".

Nel 2013 la Shayk è protagonista dalla campagna pubblicitaria di un altro marchio di abiti da sposa, Alessandro Angelozzi Couture, ma anche di Agent Provocateur e di Roberto Cavalli; inoltre, viene riconfermata per le campagne di Agua Bandita, XTI Shoes, Beach Bunny e Morellato.

Sfila per Jeremy Scott a New York, è in copertina su "Vs. Magazine" e compare in diverse occasioni su "Harper's Bazaar US"; poi, dopo avere sfilato alla settimana della moda di Parigi per Givenchy, viene eletta donna più sexy del pianeta dall'edizione russa del magazine "Maxim".

L'esordio al cinema

Nel 2014 Irina esordisce come attrice al cinema: compare sul grande schermo, infatti, vestendo i panni della moglie di Ercole nel film "Hercules - Il guerriero", in cui recita al fianco di Dwayne Johnson. Nello stesso periodo, viene scelta dal marchio Desigual per sfilare in esclusiva durante la Barcellona Fashion Week per la presentazione della collezione autunno / inverno.

È protagonista, inoltre, delle campagne pubblicitarie di Agua Bendita, Beach Bunny, Bebe, La Clover, Lilly Pullitzer, Lord & Taylor, Sacoor Brothers, Saks Fifth Avenue, Twin-Set, Via Spiga, Vigoss e Twin-Set Handbags. A maggio, poi, posa insieme con il compagno Cristiano Ronaldo per la copertina dell'edizione spagnola di "Vogue". Nel 2015, è il volto di Triton per la collezione primavera-estate.

Bradley Cooper e la maternità

Nella primavera dell'anno 2015 diventa compagna dell'attore Bradley Cooper. Alla fine del 2016 annuncia di aspettare da lui un figlio. Nasce una bambina, Lea de Seine Shayk Cooper, a fine marzo del 2017. Nel giugno del 2019, dopo quattro anni di amore, la coppia si separa.

