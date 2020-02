Biografia

William Hall Macy nasce il 13 marzo del 1950 a Miami, in Florida, figlio di William Sr. e di Lois. Cresciuto in Georgia e nel Maryland, si diploma nel 1968 alla Allegany High School di Cumberland, e successivamente si iscrive al Bethany College, in West Virginia, per studiare veterinaria. Trasferitosi al Goddard College, si appassiona al teatro e recita, tra l'altro, in "The Three Penny Opera" e "A Midsummer Night's Dream".

Laureatosi nel 1971, si sposta nell'Illinois, a Chicago, lavorando come barman per pagarsi l'affitto. Dopo qualche mese, con David Mamet, che aveva conosciuto al college, fonda la St. Nicholas Theater Company, con cui recita in "American Buffalo" e "The Water Engine", opere scritte dallo stesso Mamet.

L'esordio al cinema di William H. Macy

Dopo essersi trasferito a Los Angeles, nel 1980 Macy si stabilisce a New York, dove ottiene numerosi ruoli teatrali sia a Broadway che Off Broadway; nello stesso anno esordisce anche al cinema nel film di Jeannot Szwarc "Somewhere in Time" (in italiano, "Ovunque nel tempo").

Gli anni '80 e '90

Torna sul grande schermo tre anni più tardi in "Without a Trace" ("Senza traccia"), di Stanley R. Jaffe, mentre nel 1985 Michael Schultz lo dirige in "The Last Dragon". Dopo avere lavorato per Woody Allen in "Radio Days", William H. Macy trova dietro la macchina da presa Mamet in "House of Games" ("La casa dei giochi"): il sodalizio si ripropone nel 1988 per "Things Change" ("Le cose cambiano") e all'inizio degli anni Novanta per "Homicide". Tornato a recitare per Woody Allen in "Shadows and Fog" ("Ombre e nebbia"), nel 1993 l'attore americano è al cinema con "Searching for Bobby Fischer" ("In cerca di Bobby Fischer"), di Steven Zaillian, e con "Benny & Joon", di Jeremiah S. Chechik.

Tra il 1994 e il 1995 appare in "Being Human" ("Le cinque vite di Hector"), di Bill Forsyth, in "The Client" ("Il cliente"), di Joel Schumacher, e in "Oleanna", dell'amico Mamet, oltre che in "Goodbye Mr. Holland", di Stephen Herek, e in "Tall Tale" ("Pecos Bill - Una leggenda per amico"), di Chechik.

Nel frattempo, acquisisce una notevole fama grazie a "ER - Medici in prima linea", serie tv in cui veste i panni del dottor David Morganstern. Al cinema Macy recita anche in "Murder in the First" ("L'isola dell'ingiustizia - Alcatraz"), di Marc Rocco, e in "Down Periscope" ("Giù le mani dal mio periscopio"), di David S. Ward, anche se la vera consacrazione arriva nel 1996 grazie a "Fargo", dei fratelli Coen, per il quale ottiene una nomination agli Oscar come migliore attore non protagonista.

Dopo essere stato nel cast di "Ghosts of Mississippi" ("L'agguato - Ghosts from the Pat"), di Rob Reiner, e di "Air Force One", di Wolfgang Petersen, l'interprete statunitense recita in "Boogie Nights" ("Boogie Nights - L'altra Hollywood"), di Paul Thomas Anderson, e in "Wag the Dog" ("Sesso & potere"), di Barry Levinson.

È il 1997, anno in cui William H. Macy si sposa con l'attrice Felicity Huffmann. Poco dopo appare in "A Civil Action", di Steven Zaillian, e in "Jerry & Tom", di Saul Rubinek; sul finire del millennio, inoltre, lavora a "Pleasantville", di Gary Ross, a "Psycho", di Gus Van Sant, a "Happy, Texas", di Mark Illslev, e a "Magnolia", di Paul Thomas Anderson.

Gli anni 2000

Nel 2000 recita per Henry Bromell in "Panic", mentre l'anno successivo si dedica a "Jurassic Park III", di Joe Johnston, e a "Focus", di Neal Slavin. Dopo essere comparso in "Door to Door" ("La vera storia di Billy Porter"), film di Steven Schachter che gli regala due Emmy Awards (uno come co-sceneggiatore e uno come migliore attore protagonista) e che racconta la vera storia di un venditore porta a porta nato con una paralisi cerebrale, è di nuovo al cinema con "Seabiscuit" ("Seabiscuit - Un mito senza tempo"), di Gary Rosso.

Successivamente appare in "The Cooler", di Wayne Kramer, e in "Cellular", di David R. Ellis. Il 2005 si rivela un anno particolarmente prolifico, che lo vede sul grande schermo sia con "Edmond", di Stuart Gordon, che con "Sahara", di Breck Eisner, senza dimenticare "Thank You for Smoking", di Jason Reitman.

L'anno successivo William H. Macy recita per David Lynch in "Inland Empire" ("Inland Empire - L'impero della mente") e per Emilio Estevez in "Bobby", prima di cimentarsi in "He Was a Quiet Man" ("Un uomo qualunque"), di Frank Cappello, e in "Wild Hogs" ("Svalvolati on the road"), di Walt Becker, film con Martin Lawrence, Tim Allen e John Travolta che racconta la storia di un gruppo di uomini in là con l'età che cercano di ritrovare la gioventù smarrita in sella alle rispettive Harley Davidson in un viaggio da Cincinnati all'Oceano Pacifico.

Nel 2008 William ritrova Schachter in "The Deal: Sexy Backstage" ("Love Shooting"), mentre l'anno seguente è al cinema con "Shorts" ("Il mistero della pietra magica"), di Robert Rodriguez, e con "The Maiden Heist" ("The Maiden Heist - Colpo grosso al museo"), di Peter Hewitt, accanto a Christopher Walken e Morgan Freeman.

Gli anni 2010

Nel 2010 viene scritturato come protagonista di "Shameless", serie tv in onda su Showtime in cui ha il ruolo di un padre alcolizzato: il telefilm ottiene un notevole successo, venendo rinnovato per le stagioni successive. Dopo essere stato al cinema con "The Lincoln Lawyer", di Brad Furman, e con "A Single Shot", di David M. Rosenthal, nel 2014 Macy viene nominato come migliore attore protagonista per una serie comedy agli Emmy Awards grazie a "Shameless", e sempre per lo stesso telefilm si aggiudica l'anno successivo uno Screen Actors Guild Award.