Biografia

Alvaro Tauchert Soler nasce il 9 gennaio del 1991 a Barcellona, figlio di padre tedesco e madre spagnola: proprio per questo motivo sin da bambino è bilingue. Trasferitosi con la famiglia in Giappone all'età di dieci anni, rimane in terra nipponica fino a diciassette anni: qui, tra l'altro, impara a suonare il piano.

Dopo aver fatto ritorno a Barcellona, Alvaro Soler nel 2010 fonda la band Urban Lights insieme con il fratello e alcuni amici. Il gruppo si esibisce in un genere musicale che è un mix di indie pop, di pop britannico e di musica elettronica, e inizia a farsi conoscere a livello locale vincendo un concorso universitario.

Nel 2013 gli Urban Lights partecipano al programma tv "Tu sì que vales!", raggiungendo la finale; nel frattempo Alvaro Soler si dedica agli studi all'Escuela de Grafismo Elisava dedicandosi al design industriale, e in più frequenta una scuola di musica.

La carriera solista di Alvaro Soler

Mentre lavora come modello per un'agenzia che ha sede a Barcellona, lascia la band nel 2014 per provare la carriera da solista trasferendosi in Germania. Dopo essersi stabilito a Berlino, pubblica il singolo "El mismo sol", scritto con la collaborazione di Ali Zuckowski e Simon Triebel e prodotto dallo stesso Triebel.

La canzone viene distribuita a partire dal 24 aprile del 2015, e ottiene un notevole successo soprattutto in Italia, conquistando il primo posto nella classifica Fimi e ottenendo un doppio disco di platino; positivi sono anche i riscontri in Svizzera, nei Paesi Bassi, in Austria, in Belgio, in Francia e in Germania.

Grazie a questo successo, Alvaro ha la possibilità di incidere e di registrare il suo primo album, intitolato "Eterno Agosto", che viene pubblicato con la Universal Music il 23 giugno del 2015. L'8 aprile dell'anno successivo Alvaro Soler pubblica il singolo "Sofia", che anticipa una nuova edizione del suo disco di esordio, in programma per l'estate.

Nel maggio del 2016 il cantante spagnolo viene scelto come uno dei giudici - insieme con Arisa, Fedez e Manuel Agnelli - della decima edizione di "X Factor", in programma nell'autunno successivo.