Biografia

Edin Dzeko nasce a Sarajevo il 17 marzo 1986. Centravanti originario della Bosnia, Džeko è uno tra i marcatori più prolifici dei maggiori campionati di calcio europei. Dopo aver militato in Germania, Inghilterra e nella Roma, nell'agosto 2021 approda all'Inter dopo l'addio di alcuni importanti nomi nerazzurri che l'anno precedente hanno contribuito alla conquista dello scudetto, come Lukaku. Scopriamo di più sulla vita privata e professionale di Edin Džeko.

Edin Dzeko: giovinezza e inizi di carriera

A seguito dello scoppio della guerra in Bosnia ed Erzegovina a soli sei anni deve scappare assieme alla propria famiglia, nascondendosi in luoghi sicuri, dispersi per il paese. Si tratta di un periodo davvero difficile, poiché le risorse materiali scarseggiano e i rumori costanti di spari e bombe provocano notevoli traumi nel piccolo Edin.

Nel momento in cui la situazione si stabilizza, il giovane inizia a dedicarsi alla sua più grande passione, il calcio: pratica lo sport assieme al cugino che gioca nel ruolo di difensore ed è destinato a diventare suo compagno nella nazionale bosniaca.

Edin comincia la propria carriera calcistica nel ruolo di centrocampista, giocando per una squadra bosniaca 40 partite dal 2003 al 2005.

Edin Dzeko

Da centrocampista ad attaccante

Viene acquistato dal Teplice e si trasferisce in Repubblica Ceca, dove gioca per un team locale: qui da centrocampista diventa attaccante e finalmente trova la propria dimensione ideale.

Con il Teplice rimane un anno e mezzo fino alla conclusione della stagione 2006-2007, al termine della quale viene nominato miglior straniero del campionato: Edin Dzeko realizza 13 gol in sole 30 presenze. Dopo aver conseguito questi risultati viene ben presto notato anche all'estero: sono i tedeschi del Wolfsburg ad acquistarlo nella stagione 2007-2008, per quattro milioni di euro.

In Bundesliga totalizza 28 presenze e 8 reti; al secondo anno con la squadra, il contributo di Dzeko risulta determinante per portare il team alla vittoria del titolo. Assieme all'attaccante brasiliano Grafite forma una tra le coppie più efficaci e prolifiche della storia del campionato tedesco; Edin qui viene eletto miglior giocatore nel 2009. Rimane con il Wolfsburg un altro anno, in cui però non riesce a ripetere gli enormi successi della stagione precedente.

Edin Dzeko negli anni 2010: il Manchester City e la Roma

Nei primi giorni di gennaio del 2011 viene comunicato in maniera ufficiale il suo trasferimento al Manchester City. Fa il suo esordio con la squadra il 15 gennaio con un assist e il 30 gennaio segna la prima rete. La sinergia nello spogliatoio si rivela da subito ottima: nella terza giornata di campionato 2011/2012 mette a segno una quaterna contro il Tottenham, che si rivela fondamentale per la vittoria schiacciante per 5-1 del Manchester City.

Due mesi più tardi segna una doppietta nel derby contro il Manchester United; anche in questo caso il suo contributo è importante per arrivare al punteggio finale di 6 a 1.

La stagione 2014-2015 è destinata a essere l'ultima in cui veste la maglia dei Citizens e l'11 agosto 2015 l'attaccante viene ceduto alla Roma con la formula del prestito. Dopo un debutto in campionato contro il Verona in cui la squadra della capitale ottiene solo un pareggio, il 30 agosto segna la prima rete per la Roma, risultando decisivo per la vittoria per 2-1 sulla Juventus.

Il primo anno in giallorosso tuttavia non si rivela all'altezza delle aspettative, molto alte; Edin Dzeko sigla solo 8 gol in 31 presenze. Tuttavia l'anno seguente Edin cambia marcia; il centravanti bosniaco diventa senza dubbio il miglior marcatore stagionale nella storia della Roma, arrivando a ben 39 reti tra campionato e coppe.

Diventa anche capocannoniere dell'Europa League e della serie A 2016/2017 con 29 reti.

Gli anni successivi si dimostrano dapprima altrettanto fortunati; la stagione 2019/20 si apre con un rinnovo di contratto e la successiva nomina a capitano in seguito all'addio dell'azzurro Alessandro Florenzi.

Dzeko si afferma come il quinto miglior realizzatore giallorosso di tutti i tempi; ma uno scontro pesante con l'allenatore Paulo Fonseca gli fa perdere la fascia di capitano nel dicembre del 2020. Nonostante le prestazioni sempre ottime, il feeling con la squadra giallorossa non è più lo stesso: il 14 agosto 2021 viene ufficializzato il suo passaggio all'Inter con un contratto biennale. Il suo nuovo allenatore è Simone Inzaghi.

Edin Dzeko: vita privata e curiosità

A partire dal 2011 ha una relazione con Amra Silajdzic, connazionale che lavora come modella. I due convolano a nozze nel 2014 e hanno tre figli: Una, Dani e Dalia.

Edin è di religione musulmana e parla fluentemente inglese, tedesco, ceco e italiano, oltre alla lingua madre.

Tra la fine degli anni 2010 e l'inizio degli anni 2020 è uno dei rappresentanti più noti della Bosnia, nonché il primo di questa nazionalità a diventare Ambasciatore dell'Unicef.

Nel 2019 viene selezionato assieme ad altre personalità della penisola balcanica per delle campagne pubblicitarie, destinate a essere trasmesse a livello europeo con lo scopo di aumentare la diffusione della cultura balcanica.