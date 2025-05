Biografia • Miscela perfetta

Isabelle Yasmine Adjani è nata a Parigi da padre algerino e madre tedesca il 27 giugno del 1955. Da questo virtuoso miscuglio di razze ha avuto dunque origine la sua straordinaria bellezza, frutto di un equilibrio fisiognomico raro, a metà fra sensualità e grazia, fra purezza e malizia.

Non a caso, è stata l'attrice prediletta di molti registi di culto che le hanno sempre attribuito ruoli ambigui e di spessore, lontano dallo stereotipo della "bella statuina" che molte altre attrici di pari bellezza si sono accontentate di svolgere.

Ha cominciato a recitare giovanissima in produzioni teatrali e ha debuttato in un'età altrettanto giovanile sul set cinematografico, in particolare con il film "Le petit baigneur", che la ritrae ancora acerba ma già di luminoso e forse anche inquietante fascino.

Nel 1972 entra a far parte della "Comédie Francaise", storica ed intellettuale compagnia teatrale francese. In effetti, l'Adjani si è sempre caratterizzata come attrice dalle scelte mai casuali e di qualità, cercando sempre di lavorare con registi altamente qualificati.

Un esempio preclare è rappresentato dalla sua collaborazione con Truffaut, a cui deve il suo vero successo cinematografico quando, nel 1975, esce "Adele H.", una storia d'amore romantica, incentrata sulla figura di Adéle Hugo e sulle vicende narrate nei suoi diari, scoperti nel 1955 da Frances Vernor Guille.

Nel film è Adéle Hugo figlia del grande scrittore francese Victor Hugo, sbarcata ad Halifax (porto canadese della Nuova Scozia), per ritrovare un suo amore passato, il tenente Pinson, uomo indegno e mediocre che non ne vuole più sapere di lei. Ma Adele non si rassegna, cercando in tutti i modi di convincere il tenente a sposarla, piegandosi alle più cocenti umiliazioni. Quando Pinson parte per le Barbados, Adèle lo segue: ormai è impazzita e si aggira come un fantasma per le strade dell'isola, fatta oggetto dello scherno generale. Insomma, un ruolo per niente facile che ha dato modo all'attrice francese di dimostrare tutte le sue qualità drammatiche.

Truffaut, infatti, costruisce il film sulla centralità del volto e del corpo di Isabelle Adjani, che conferisce al personaggio di Adèle tutta l'intensità della sua espressione imbronciata e stupefatta, da eterna adolescente che sfida il mondo. La protagonista domina incontrastata la scena, e gli altri personaggi diventano comparse sbiadite prive di consistenza psicologica, semplici fantasmi della sua ossessione.

Anche se per questa interpretazione Isabelle non ha ricevuto premi di rilievo, in seguito ha avuto la nomination all'Oscar come miglior attrice protagonista per "Camille Claudel" (1988).

Isabelle Adjani è una persona molto riservata e che non ama affatto la mondanità: è rarissimo vederla comparire a qualche festa o su qualche tabloid scandalistico. Per questo motivo, è anche difficile conoscere resoconti veritieri circa le sue vere o presunte storie d'amore. Una cosa però è certa: la bella Isabelle ho avuto una burrascosa storia d'amore con il tenebroso Daniel Day Lewis, uno dei più amati sex symbol d'oltremanica, da cui ha avuto un figlio.

Nel 2000, dopo 17 anni di assenza Isabelle, diretta da Alfredo Arias, è tornata a recitare a teatro nei panni struggenti di Marguerite Gautier, la celeberrima "signora delle camelie", già eroina protagonista della "Traviata" di Giuseppe Verdi e dell'omonimo romanzo di Dumas figlio.

Filmografia essenziale di Isabelle Adjani