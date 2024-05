Biografia • Come on and sing along

Lionel Richie è stato, nei momenti di massimo fulgore della sua carriera, una vera e propria superstar. Uno di quelli che vendono dischi come noccioline e le cui canzoni sono sempre state destinate a diventare tormentoni radiofonici. Com'è accaduto per il suo singolo più celebre, quella "All night long" che, fra l'altro, ha visto la luce agli albori dei primi videoclip.

Nato il 20 giugno 1949, a Tuskegee (Alabama), Lionel Richie è solo un ragazzino quando il gruppo dei "Commodores"; nel 1971 firma insieme ai compagni di avventura un contratto con la mitica "Motown", celebre anche per l'accurata selezione della sua scuderia. Operazione di marketing ben riuscita, perché in breve tempo diventano una della band più popolari nell'America degli anni '70. Il successo si deve a brani come "Machine Gun", "Easy", "Three Times A Lady", "Brickhouse" e "Sail On".

Nel 1981 il cantante, sax in mano, lascia il gruppo per intraprendere progetti solisti. "Endless Love", cantata in duetto con Diana Ross, registra un successo strepitoso, si aggiudica diversi riconoscimenti e pone le basi per la sua nuova carriera.

L'omonimo album "Lionel Richie" esce nel 1982 e ottiene quattro dischi di platino. Lo stesso successo registrano i successivi "Can't slow down" (1983) e "Dancing on the ceiling" (1985). Intanto Lionel colleziona vari premi, tra cui un Grammy nel 1982 per la Miglior Interpretazione Maschile ("Truly"), un Grammy nel 1985 per l'Album dell'Anno ("Can't slow down"), svariati American Music Awards come Miglior Artista e per il Miglior Singolo ("Hello").

Il 1986, oltre che per "Say you, say me", è l'anno del successo planetraio di "We are the world"; il brano è scritto da Lionel Richie insieme a Michael Jackson ed è cantato dalle più grandi stelle della musica statunitense riunite sotto il nome del progetto "USA for Africa" il cui dichiarato obiettivo è la beneficenza. Diana Ross, Paul Simon, Bruce Springsteen, Tina Turner, Dionne Warwick, Stevie Wonder, Dan Aykroyd, Ray Charles, Bob Dylan, Billy Joel, Cindy Lauper, sono solo alcuni dei nomi illustri che partecipano al progetto. Il brano fa incetta di riconoscimenti e sarà un esempio per i futuri progetti analoghi che sposeranno il binomio musica e solidarietà.

Dopo il 1986 l'artista si prende una pausa. Rientra sulla scena musicale con "Back to front" nel 1992. Nel 1996 vede la luce "Louder than words" e nello stesso anno gli viene conferito il Premio Alla Carriera nell'ambito del Festival di Sanremo.

"Time" esce nel 1998, seguito nel 2001 da "Renaissance" e nel 2002 da "Encore", un album live che include i suoi più grandi successi e due inediti: "Goodbye" e "To love a woman" (cantato con Enrique Iglesias).

Nel 2002 il cantante è spesso ospite in Italia: si esibisce prima a Napoli nell'ambito del concerto "Note di Natale", poi nella tradizionale maratona televisiva di Telethon; nello stesso anno Lionel ha scoperto la stella con il suo nome sulla "Walk of Fame" della celebre Hollywood Boulevard.

Il suo nuovo album "Just for you" (che vede anche la collaborazione di Lenny Kravitz), uscito nel 2004, punta al grande rilancio, grazie anche alla title-track che fa da colonna sonora allo spot TV di un noto operatore di telefonia mobile europeo.