Biografia

Marco Lollobrigida è un giornalista sportivo italiano, noto al grande pubblico come volto e voce di Rai Sport. Nato a Roma il 3 aprile 1971, è giornalista professionista dal 1998 e vanta una carriera trentennale nel giornalismo sportivo televisivo e radiofonico, con un ruolo di primo piano nelle principali trasmissioni sportive della Rai.

Il nonno paterno era un cugino del padre dell'attrice Gina Lollobrigida; è pertanto lontanamente imparentato anche con il politico Francesco Lollobrigida e con la pattinatrice Francesca Lollobrigida.

Marco Lollobrigida con Francesca Lollobrigida. Fonte: Instagram

Chi è Marco Lollobrigida: gli esordi nel giornalismo sportivo

Lollobrigida inizia la sua attività giornalistica nel 1994, lavorando come inviato e conduttore radiofonico e televisivo per emittenti locali e nazionali. Tra le collaborazioni più significative di questo periodo figurano Rete Oro, Radio Montecarlo, Radio 105 e INN.

La carriera in Rai: da collaboratore a Direttore di Rai Sport

Dal 2001 al 2008 collabora con Rai Sport con contratti a tempo determinato, partecipando come redattore alla realizzazione di programmi di punta come Basket Sat, Sat Sport Notizie, Mondiale Sera, Sport Sera, Mixer Sport, Satellite C, Pianeta D e 40° Minuto.

Nel 2008 viene assunto in Rai con contratto a tempo determinato. Nel 2010, nell'ambito della cosiddetta "Redazione Unica", il rapporto di lavoro diventa a tempo indeterminato. Dal 2013 è stabilmente assegnato alla redazione Calcio di Rai Sport, dopo aver svolto – a partire dal 2012 – incarichi di inviato per le principali competizioni sportive.

Nel 2023 gli vengono affidate le funzioni di Vice Direttore della Testata Rai Sport, con riconoscimento della qualifica di Capo Redattore: una nomina che consacra il suo ruolo ai vertici del giornalismo sportivo italiano.

Nell'aprile 2026 è il nuovo direttore di Rai Sport. A Lollobrigida la direzione era già stata affidata ad interim, nel mese di febbraio, dopo le dimissioni di Paolo Petrecca, seguite alle polemiche sulla telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina.

Marco Lollobrigida

Telecronista e conduttore: i programmi televisivi e radiofonici

Nel corso della carriera, Lollobrigida ha ricoperto i ruoli di telecronista, conduttore e inviato in occasione dei più importanti eventi sportivi nazionali e internazionali, tra cui:

Olimpiadi estive e invernali

Campionati Mondiali ed Europei di calcio

Competizioni internazionali di atletica leggera

Tornei UEFA

Tra i programmi televisivi condotti spiccano: Pianeta D, 40° Minuto, Satellite C, Domenica Sportiva, Il Sabato della DS, Calcio Champagne, 90° Minuto, Notti Europee, TG Sport e Notti Mondiali.

In ambito radiofonico, ha condotto su Rai Radio2 il programma Campioni del Mondo, ribattezzato nel 2025 Radio2 nel Pallone.

Docenza universitaria e pubblicazioni

Parallelamente all'attività giornalistica, Lollobrigida svolge docenza universitaria presso la Link Campus University nel corso Sport e Media (a.a. 2023-2024).

È inoltre autore di due pubblicazioni editoriali:

Oro Rosa. Le donne che hanno portato l'Italia in cima al podio olimpico (Rai Libri, 2024)

Fiorentina da impazzire. La storia dalle origini ad oggi (Airone Editrice, 2011)

Premi e riconoscimenti

La carriera di Marco Lollobrigida è stata premiata con numerosi riconoscimenti nel campo del giornalismo sportivo italiano:

Premio Cultura Sportiva Beppe Viola (2018)

Premio Pietro Calabrese (2021)

Premio Niccolò Carosio (2021)

Premio Federico II (2023)

Premio Andrea Fortunato (2024)

Una curiosità: nel 2015 è scelto come doppiatore del commentatore Max Kellerman nella versione italiana del film "Creed - Nato per combattere" e nel sequel "Creed II".

Ha una figlia di nome Lavinia Lollobrigida.