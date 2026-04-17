1 La TUA storia: perché pubblicare la tua biografia su questo sito
Biografie

Marco Lollobrigida

Marco Lollobrigida

Marco Lollobrigida

Biografia

Marco Lollobrigida è un giornalista sportivo italiano, noto al grande pubblico come volto e voce di Rai Sport. Nato a Roma il 3 aprile 1971, è giornalista professionista dal 1998 e vanta una carriera trentennale nel giornalismo sportivo televisivo e radiofonico, con un ruolo di primo piano nelle principali trasmissioni sportive della Rai.

Il nonno paterno era un cugino del padre dell'attrice Gina Lollobrigida; è pertanto lontanamente imparentato anche con il politico Francesco Lollobrigida e con la pattinatrice Francesca Lollobrigida.

Marco Lollobrigida con Francesca Lollobrigida

Marco Lollobrigida con Francesca Lollobrigida. Fonte: Instagram

Chi è Marco Lollobrigida: gli esordi nel giornalismo sportivo

Lollobrigida inizia la sua attività giornalistica nel 1994, lavorando come inviato e conduttore radiofonico e televisivo per emittenti locali e nazionali. Tra le collaborazioni più significative di questo periodo figurano Rete Oro, Radio Montecarlo, Radio 105 e INN.

La carriera in Rai: da collaboratore a Direttore di Rai Sport

Dal 2001 al 2008 collabora con Rai Sport con contratti a tempo determinato, partecipando come redattore alla realizzazione di programmi di punta come Basket Sat, Sat Sport Notizie, Mondiale Sera, Sport Sera, Mixer Sport, Satellite C, Pianeta D e 40° Minuto.

Nel 2008 viene assunto in Rai con contratto a tempo determinato. Nel 2010, nell'ambito della cosiddetta "Redazione Unica", il rapporto di lavoro diventa a tempo indeterminato. Dal 2013 è stabilmente assegnato alla redazione Calcio di Rai Sport, dopo aver svolto – a partire dal 2012 – incarichi di inviato per le principali competizioni sportive.

Nel 2023 gli vengono affidate le funzioni di Vice Direttore della Testata Rai Sport, con riconoscimento della qualifica di Capo Redattore: una nomina che consacra il suo ruolo ai vertici del giornalismo sportivo italiano.

Nell'aprile 2026 è il nuovo direttore di Rai Sport. A Lollobrigida la direzione era già stata affidata ad interim, nel mese di febbraio, dopo le dimissioni di Paolo Petrecca, seguite alle polemiche sulla telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina.

Marco Lollobrigida

Marco Lollobrigida

Telecronista e conduttore: i programmi televisivi e radiofonici

Nel corso della carriera, Lollobrigida ha ricoperto i ruoli di telecronista, conduttore e inviato in occasione dei più importanti eventi sportivi nazionali e internazionali, tra cui:

  • Olimpiadi estive e invernali
  • Campionati Mondiali ed Europei di calcio
  • Competizioni internazionali di atletica leggera
  • Tornei UEFA

Tra i programmi televisivi condotti spiccano: Pianeta D, 40° Minuto, Satellite C, Domenica Sportiva, Il Sabato della DS, Calcio Champagne, 90° Minuto, Notti Europee, TG Sport e Notti Mondiali.

In ambito radiofonico, ha condotto su Rai Radio2 il programma Campioni del Mondo, ribattezzato nel 2025 Radio2 nel Pallone.

Docenza universitaria e pubblicazioni

Parallelamente all'attività giornalistica, Lollobrigida svolge docenza universitaria presso la Link Campus University nel corso Sport e Media (a.a. 2023-2024).

È inoltre autore di due pubblicazioni editoriali:

  • Oro Rosa. Le donne che hanno portato l'Italia in cima al podio olimpico (Rai Libri, 2024)
  • Fiorentina da impazzire. La storia dalle origini ad oggi (Airone Editrice, 2011)

Marco Lollobrigida

Premi e riconoscimenti

La carriera di Marco Lollobrigida è stata premiata con numerosi riconoscimenti nel campo del giornalismo sportivo italiano:

  • Premio Cultura Sportiva Beppe Viola (2018)
  • Premio Pietro Calabrese (2021)
  • Premio Niccolò Carosio (2021)
  • Premio Federico II (2023)
  • Premio Andrea Fortunato (2024)

Una curiosità: nel 2015 è scelto come doppiatore del commentatore Max Kellerman nella versione italiana del film "Creed - Nato per combattere" e nel sequel "Creed II".

Ha una figlia di nome Lavinia Lollobrigida.

Vuoi ricevere aggiornamenti su Marco Lollobrigida ?

Inserisci la tua migliore e-mail

Frasi di Marco Lollobrigida

5 fotografie

Foto e immagini di Marco Lollobrigida

Foto di Marco Lollobrigida
Foto di Marco Lollobrigida
Foto di Marco Lollobrigida
Foto di Marco Lollobrigida
Foto di Marco Lollobrigida

Commenti

Pubblica il primo messaggio

Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Marco Lollobrigida. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Marco Lollobrigida.

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Gina Lollobrigida Francesco Lollobrigida TV

Marco Lollobrigida nelle opere letterarie

Pac-Man

Pac-Man

Videogioco famoso
α 3 aprile 1980
Alcide De Gasperi

Alcide De Gasperi

Politico italiano
α 3 aprile 1881
ω 19 agosto 1954
Alec Baldwin

Alec Baldwin

Attore statunitense
α 3 aprile 1958
Angelo D'Arrigo

Angelo D'Arrigo

Deltaplanista e ricercatore italiano
α 3 aprile 1961
ω 26 marzo 2006
Anna Foglietta

Anna Foglietta

Attrice italiana
α 3 aprile 1979
Catherine Spaak

Catherine Spaak

Attrice e conduttrice tv francese
α 3 aprile 1945
ω 17 aprile 2022
Daniel Defoe

Daniel Defoe

Scrittore inglese
α 3 aprile 1660
ω 24 aprile 1731
Doris Day

Doris Day

Attrice e cantante statunitense
α 3 aprile 1922
ω 13 maggio 2019
Eddie Murphy

Eddie Murphy

Attore, comico e doppiatore statunitense
α 3 aprile 1961
Fernanda Wittgens

Fernanda Wittgens

Critica d'arte e storica dell'arte italiana, Giusta tra le Nazioni
α 3 aprile 1903
ω 12 luglio 1957
Francesco Mandelli

Francesco Mandelli

Conduttore tv, attore e personaggio tv italiano
α 3 aprile 1979
George Herbert

George Herbert

Poeta e pastore gallese
α 3 aprile 1593
ω 1 marzo 1633
Helmut Kohl

Helmut Kohl

Politico tedesco
α 3 aprile 1930
ω 16 giugno 2017
La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport

Quotidiano nazionale italiano
α 3 aprile 1896
Maria Rosaria De Medici

Maria Rosaria De Medici

Giornalista e conduttrice tv italiana
α 3 aprile 1966
Marlon Brando

Marlon Brando

Attore statunitense
α 3 aprile 1924
ω 2 luglio 2004
Miguel Bosé

Miguel Bosé

Cantante, attore, compositore ed ex ballerino spagnolo naturalizzato italiano
α 3 aprile 1956
Tiziano Sclavi

Tiziano Sclavi

Fumettista e scrittore italiano, padre di Dylan Dog
α 3 aprile 1953
Giorgia

Giorgia

Cantante italiana
α 26 aprile 1971
Dido

Dido

Cantante pop inglese
α 25 dicembre 1971
Kid Rock

Kid Rock

Cantante e musicista statunitense
α 17 gennaio 1971
Tupac

Tupac

Rapper statunitense
α 16 giugno 1971
ω 13 settembre 1996
Alphonso Ford

Alphonso Ford

Atleta statunitense, basket
α 31 ottobre 1971
ω 4 settembre 2004
Beatrice Lorenzin

Beatrice Lorenzin

Politica italiana
α 14 ottobre 1971
Claudia Gerini

Claudia Gerini

Attrice italiana
α 18 dicembre 1971
Demetrio Albertini

Demetrio Albertini

Dirigente sportivo, ex calciatore
α 23 agosto 1971
Dolores O'Riordan

Dolores O'Riordan

Cantautrice irlandese
α 6 settembre 1971
ω 15 gennaio 2018
Elon Musk

Elon Musk

Imprenditore e inventore sudafricano
α 28 giugno 1971
Enzo Miccio

Enzo Miccio

Wedding planner professionista, personaggio e conduttore tv
α 5 maggio 1971
Erika Stefani

Erika Stefani

Politica italiana
α 18 luglio 1971
Ewan McGregor

Ewan McGregor

Attore e regista scozzese
α 31 marzo 1971
Ezio Bosso

Ezio Bosso

Pianista, compositore e direttore d'orchestra italiano
α 13 settembre 1971
ω 15 maggio 2020
Federica Bosco

Federica Bosco

Scrittrice italiana
α 25 settembre 1971
Francesco Tricarico

Francesco Tricarico

Cantautore italiano
α 31 dicembre 1971
Gian Marco Centinaio

Gian Marco Centinaio

Politico italiano
α 31 ottobre 1971
Gianluigi Paragone

Gianluigi Paragone

Giornalista, conduttore tv e politico italiano
α 7 agosto 1971
Jacques Villeneuve

Jacques Villeneuve

Pilota F1 canadese
α 9 aprile 1971
Jared Leto

Jared Leto

Attore e cantante statunitense
α 26 dicembre 1971
Jeremy Renner

Jeremy Renner

Attore statunitense
α 7 gennaio 1971
Julian Assange

Julian Assange

Informatico e giornalista australiano
α 3 luglio 1971
Justin Trudeau

Justin Trudeau

Politico canadese
α 25 dicembre 1971
Lance Armstrong

Lance Armstrong

Atleta statunitense, ciclismo
α 18 settembre 1971
Lorenzo Amoruso

Lorenzo Amoruso

Ex calciatore e personaggio tv italiano
α 28 giugno 1971
Luca Bizzarri

Luca Bizzarri

Attore, comico e conduttore tv italiano
α 13 luglio 1971
Luigi Di Biagio

Luigi Di Biagio

Ex calciatore ed allenatore di calcio italiano
α 3 giugno 1971
Mario Biondi

Mario Biondi

Cantante italiano
α 28 gennaio 1971
Mark Wahlberg

Mark Wahlberg

Attore statunitense
α 5 giugno 1971
Max Biaggi

Max Biaggi

Pilota motociclistico italiano
α 26 giugno 1971
Paul Sculfor

Paul Sculfor

Modello inglese
α 1 febbraio 1971
Paulina Rubio

Paulina Rubio

Cantante messicana
α 17 giugno 1971
Pep Guardiola

Pep Guardiola

Allenatore ed ex calciatore spagnolo
α 18 gennaio 1971
Pete Sampras

Pete Sampras

Ex tennista statunitense
α 12 agosto 1971
Raoul Bova

Raoul Bova

Attore italiano
α 14 agosto 1971
Ricky Martin

Ricky Martin

Cantante portoricano
α 24 dicembre 1971
Rossella Brescia

Rossella Brescia

Ballerina e conduttrice tv italiana
α 20 agosto 1971
Sacha Baron Cohen

Sacha Baron Cohen

Attore e comico inglese
α 13 ottobre 1971
Shannen Doherty

Shannen Doherty

Attrice statunitense
α 12 aprile 1971
ω 13 luglio 2024
Sofia Coppola

Sofia Coppola

Regista statunitense
α 14 maggio 1971
Stefania Rocca

Stefania Rocca

Attrice italiana
α 24 aprile 1971
Stefano Accorsi

Stefano Accorsi

Attore italiano
α 2 marzo 1971
Tomaso Montanari

Tomaso Montanari

Storico dell'arte, accademico e saggista italiano
α 15 ottobre 1971
Winona Ryder

Winona Ryder

Attrice statunitense
α 29 ottobre 1971
Youma Diakite

Youma Diakite

Ex modella e personaggio tv maliana
α 1 maggio 1971

Chi l'ha detto?

Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori.
Aforismi

Ricevi gli aggiornamenti

Inserisci la tua migliore e-mail