Biografia • Cattive abitudini

Un angioletto non è, il famoso attore hollywoodiano figlio d'arte di quel grande attore che risponde al nome di Martin Sheen, che ebbe il privilegio di girare da protagonista "Apocalipse now!", al fianco di Marlon Brando sotto la guida del maestro Francis Ford Coppola. Di recente pare abbia messo la testa a posto, soprattutto dopo aver incontrato quel vero e proprio angelo (in carne ed ossa) di Denise Richards, bellissima e giovane promessa della celluloide.

Prima di lei nel ricco "carnet" manigoldo di Charlie si contano burrascose relazioni sentimentali, scandali all'insegna della prostituzione (tra cui la famosa maitresse Heidi Fleiss), arresti per maltrattamenti e addirittura un'overdose che nel 1998 stava per portarlo alla morte. Una girandola di avvenimenti e di emozioni che gli hanno procurato i famigerati alti e bassi della sua carriera, che dall'Oscar si è poi avviata verso la china dei b-movies.

Nato a New York il 3 settembre 1965, all'anagrafe il suo nome è Carlos Irwin Estévez e ha solo due anni quando il padre, Ramon Estevez - alias Martin Sheen - fa il suo esordio nel cinema, impersonando uno dei due teppisti in "New York ore 3: l'ora dei vigliacchi" (Larry Peerce, 1967): un ruolo da cattivo ragazzo che, come un ideale testimone, crescendo, avrà modo di interpretare (e non solo sul grande schermo).

Fratello di Emilio, Ramon e Renee, come lui futuri attori, da giovanissimo sembra amare più il baseball che lo studio, e a diciannove anni è già padre di Cassandra, la figlia avuta da Paula Profitt, sua compagna di scuola.

Proprio come un tipo poco raccomandabile si mette in luce a vent'anni con "I ragazzi della porta accanto" (Penelope Spheeris, 1985), ma subito dopo si riscatta da bravo soldato in Vietnam, con "Platoon" (1986), di Oliver Stone.

Malgrado reciti al fianco di due attori che ricevono una nomination all'Oscar (Willem Dafoe e Tom Berenger), Charlie Sheen si guadagna subito l'attenzione e le simpatie del pubblico e della critica. L'anno dopo ha il piacere di recitare accanto al padre (e a Michael Douglas) nel bellissimo lavoro (ancora di Oliver Stone) "Wall Street" (1987), mentre con il fratello Emilio Estevez rivisita il mito di Billy The Kid in "Young Guns - Giovani pistole" (Christopher Cain, 1988). Nel 1990 è protagonista nel film "La recluta" (di e con Clint Eastwood).

Considerato uno fra i piu amati wild child hollywoodiani, Charlie Sheen nel 1991 pubblica la sua raccolta di poesie "A peace of my mind", non risparmiandosi in seguito ogni genere di eccessi e di infrazioni ai codici. Guida in stato di ubriachezza una Porsche Carrera e viene accusato di violenza contro persone. Fidanzate soprattutto. Come Brittany Ashland o Kelly Preston, che diventerà poi moglie di John Travolta.

Nei primi anni '90 si dà alla commedia brillante e qualcuno rimane un po' spiazzato nel vederlo alle prese con gli episodi demenziali di "Hot shots!" (con Valeria Golino), ma si riprende in fretta e torna serio nei panni di Aramis nel rifacimento di fine secolo de "I tre moschettieri" (1993, di Stephen Herek, con Chris O'Donnell).

Dopo molti travolgenti brevi amori sposa la modella Donna Peele. Il matrimonio dura appena cinque mesi: la Peele lascerà il posto ad un'altra modella, Valerie Barnes. Nel 1998 Charlie Sheen è costretto ad entrare in clinica per disintossicarsi dall'alcool e dalla droga. Quando esce è pronto a fare uno spiritoso cameo in "Essere John Malkovich" (Spike Jonze, 1999), l'ultima sua apparizione internazionale degna di nota.

Ha incontrato Denise sul set della sit-com "Spin city", chiamato a sostituire il sempre più malato Michael J. Fox.