Biografia • Gigante in acqua

Ai Giochi Olimpici di Sidney 2000 ha vinto tre ori e due argenti, ha stabilito il nuovo record del mondo nei 400 stile libero e ha contribuito al primato mondiale nella staffetta 4x100. L'anno dopo, nel luglio 2001, ha partecipato ai Campionati Mondiali di Fukuoka, vincendo sei medaglie d'oro e frantumando quattro primati del mondo.

Tutto questo ha un nome e un cognome, già scritti a lettere d'oro negli albi di storia del nuoto e dello sport in generale: Ian Thorpe.

Nato a Paddington, Sidney (Australia) il 13 ottobre 1982, Ian James Thorpe, soprannominato "la Torpedine", è uno dei migliori nuotatori di sempre sulle medie distanze, un colosso che in acqua ha una grazia da delfino, proprio come se quello fosse il suo elemento naturale. Ed è con una naturalezza infinita che Ian Thorpe ha completamente dominato i 400 metri stile libero sin dalla sua prima vittoria in un Campionato mondiale del 1998.

Poi sono arrivati i successi già ricordati, ma nel frattempo il suo dominio si è ampliato anche ai 200 e agli 800 metri stile libero (di questi ultimi è anche autore dei record mondiali), ed è stato tra i più veloci centometristi al mondo. Grazie a lui l'oro conquistato nelle 4x100 e 4x200 stile libero alle Olimpiadi di Sidney, ha segnato per la prima volta la sconfitta in questo campo degli Stati Uniti d'America.

Alle Olimpiadi di Atene 2004 Ian Thorpe è stato senza ombra di dubbio uno dei grandi protagonisti delle competizioni in vasca, ma ha dovuto fronteggiare i suoi grandi rivali, l'olandese Pieter Van den Hoogenband, e lo statunitense Michael Phelps, che gli hanno dato del filo da torcere (soprattutto Phelps, conquistando 4 ori e 1 bronzo individuali, e due record olimpici). Ian ha conquistato un bronzo nei 100 stile libero, un oro nei 200 stile libero ed è stato il vincitore di quella che molti hanno definito la gara del secolo: i 400 metri stile libero, gara di intensità e fascino particolare che ha visto l'australiano precedere di misura, e in modo emozionante, l'olandese e l'americano.

Il successo di Thorpe si è basato in massima parte sul suo enorme e potente fisico. Con i suoi 195 centimetri per 105 kilogrammi è piuttosto grande per la media dei nuotatori - molti ritenevano che maturando e continuando a crescere non sarebbe più stato in grado di mantenere prestazioni sui livelli di quelle dell'adolescenza - capace di mantenere un ritmo di sei battute che è ormai il suo marchio di fabbrica, e che gli permette di accelerare verso la vittoria nelle fasi finali delle gare.

Lontano dalle piscine Ian Thorpe sfugge al classico stereotipo dello sportivo australiano. Almeno in pubblico è calmo, ha buone maniere, è riflessivo, lucido, ma anche estremamente cauto nelle sue dichiarazioni; fa grandi sforzi per isolarsi dai media durante la preparazione e nel corso dei grandi eventi.

È nota anche la sua mancanza di interesse (e di abilità) per altri sport. L'altra sua passione sembra essere la moda. Passione ben remunerata: è infatti uno degli ambasciatori dei vestiti Armani, scelto personalmente a questo scopo dallo stilista italiano.

Gli eroi sportivi di Thorpe sono tutte leggende olimpiche americane: Mark Spitz, Carl Lewis e Michael Jordan.

Ai mondiali di nuoto canadesi di Montreal 2005, Ian Thorpe è il grande assente: l'Australia ne risente, ma Ian ha deciso di prendersi un anno sabbatico in attesa di preparare al meglio i Giochi Olmipici per il 2008.

Poi il 21 novembre 2006 a soli 24 anni annuncia a sorpresa il suo ritiro dalle attività agonistiche, con la motivazione che il nuoto ha smesso di essere la cosa più importante della sua vita. Alla fine del mese di marzo 2007, proprio durante i mondiali di Melbourne - che per Thorpe sarebbero stati casalinghi - arriva da un quotidiano francese la notizia che Ian Thorpe si sarebbe ritirato dopo che un controllo antidoping avrebbe rivelato la presenza di sostanze vietate.

A febbraio del 2011 torna sui giornali dichiarando di voler tornare a gareggiare per raggiungere l'obiettivo di partecipare alle Olimpiadi di Londra 2012.