Biografia • Vampiri si nasce e si diventa

Signore e signori, ecco a voi Dracula. Ecco a voi l'attore che più e meglio di altri ha saputo interpretare il fosco Conte vampiro partorito dalla fantasia di Bram Stoker. Stiamo parlando di quel folle attore che risponde al nome di Bela Lugosi: il suo vero nome era Bela Blasko e tutto si aspettava dalla vita tranne che di diventare un attore, per giunta passato alla storia. Nato il 20 ottobre 1882 a Lugos, paese ungherese non lontano - ironia della sorte - dalla Transilvania, questo straordinario personaggio, per certi versi unico nella storia del cinema, prima di entrare all'Accademia di Arti Teatrali di Budapest lavora come minatore e, più tardi, come operaio apprendista in una fabbrica.

La sua carriera di attore inizia in sordina. Per alcuni anni si accontenta di ruoli secondari e appare sulle locandine utilizzando vari pseudonimi: Geza Lugosi, Bela Lugossy, Deszo Lugosi.

Solo più tardi diventa Bela Lugosi (ossia originario appunto della città di Lugos), nome d'arte che manterrà fino alla morte. A partire dal 1915 interpreta i primi ruoli cinematografici, che sono tutti di borghese, aristocratico, architetto ... generalizzando: di un romantico personaggio per bene.

Dotato di un forte sentimento nazionale e di una passione civile non indifferente, nel 1918 sostiene il governo rivoluzionario e, con la controrivoluzione dell'ammiraglio Miklos Horthy von Nagybanya, é costretto ad abbandonare il paese. Nel 1919 fugge in Germania dove appare in una serie di film. Nel 1921 emigra negli Stati Uniti e si specializza in ruoli di caratterista sia a teatro che al cinema.

Il primo grande ruolo teatrale di Bela Lugosi é quello di Dracula in uno spettacolo teatrale che a Broadway incontra uno straordinario successo. Quando affronta di nuovo il ruolo nella versione cinematografica di Tod Browning (il film "Dracula" del 1931), esordisce con la frase "I - am - Dracu - la": la voce ben impostata, l'accento aristocratico, la pronuncia inimitabile rendono evidente a tutti che il cinema americano ha trovato finalmente un cattivo di mefistofelica grandezza.

Durante gli anni '30 e i primi anni '40 Bela Lugosi raccoglie insieme con Boris Karloff, un altro grande, l'eredità del grande Lon Chaney in materia di horror. Entrambi sono dotati di una grande personalità e sono senza dubbio attori di qualità eccelsa, forse superiori a Lugosi, ma il nostro non ha nulla da invidiare ai due maestri in quanto a forza di suggestione. Sfortunatamente Lugosi non é particolarmente abile nella scelta dei ruoli e finisce presto per arrendersi alla routine degli horror di serie targati Universal (il suo unico ruolo comico é nel celebre "Ninotchka" di Lubitsch) riservando il suo talento di interprete al teatro. Sullo schermo Lugosi si affeziona al personaggio del Conte Dracula o, in alternativa, a quello dello scienziato pazzo, scadendo appunto in una sorta di maniera che non fa onore al suo talento.

In verità, la realtà è più sorprendente. Il suo attaccamento a quel ruolo si fa via via più morboso, fino a sfociare in una sorta di preoccupante immedesimazione. Rilascia interviste stando disteso in una bara, si presenta alle anteprime di Hollywood accompagnato da un gorilla e negli ultimi anni interpreta ruoli autoparodistici. Per di più ha problemi di denaro e di tossicodipendenza.

Nel 1955 annuncia il suo ritorno sulle scene e anche il suo quarto matrimonio, ma morirà di lì a poco, il 16 agosto 1956, per un attacco di cuore sul set di "Plan 9 from outer space".

Di lui é rimasta viva soprattutto la leggenda. C'é chi sostiene che sia stato addirittura deposto sul feretro vestito, per sua volontà, con il costume di scena di Dracula.