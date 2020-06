Parlando di due suoi illustri colleghi e amici ha dichiarato: " Considero Vittorio De Sica un maestro, un grandissimo del cinema, un uomo affascinante, un grande amico e maestro di recitazione. Gli sono stata vicino e ho visto che riusciva a far recitare, come si dice, anche i sassi: aveva una grande capacità di comunicare. Alberto Sordi è stato il mio grande compagno di lavoro, abbiamo fatto sette film insieme ed eravamo una coppia particolarmente ben assortita perché eravamo agli opposti come genere, come natura. Era molto rispettoso nei miei confronti, non era un prevaricatore, né un improvvisatore di quelli che ti pestano i piedi: mi sono sempre trovata molto bene con lui. ".

1 di 6

Frasi di Franca Valeri

3 fotografie

Foto e immagini di Franca Valeri

Video Franca Valeri

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Paul Valery Federico Fellini Dino Risi Parigi O Cara Nino Manfredi Mario Monicelli Vittorio De Sica Alberto Sordi Sanremo 2014 Arte Cinema Franca Valeri nelle opere letterarie Film e DVD di Franca Valeri

6 biografie

Nati lo stesso giorno di Franca Valeri