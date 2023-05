Biografia • Sua Altezza Serenissima

Il Principe Ranieri III, Sovrano del Principato di Monaco, nasce il 31 maggio 1923, figlio della Principessa Charlotte, duchessa di Valentinois e del Principe Pierre - Marie - Xavier - Antoine - Melchoir, Conte di Polignac, nominato Grimaldi dall'Ordine del Concilio il 18 marzo 1920. Il suo nome esteso è Rainier Louis Henri Maxence Bertrand de Grimaldi.

Il 9 maggio 1949 Ranieri III succede al nonno, Principe Luigi II: cinque anni anni prima, il 30 maggio 1944, la Principessa Charlotte, figlia di Luigi II, rinunciava al diritto di successione in favore del figlio Ranieri, il quale diventava ufficialmente ereditario del titolo e destinato alla successione al trono di Monaco.

Il titolo formale viene abbreviato con le lettere H.S.H. (His Serene Highness).

Sebbene il nome della famiglia sia Grimaldi, il principe viene generalmente e semplicemente chiamato Principe Ranieri.

Il 18 aprile 1956 Ranieri III sposa Grace Kelly, nota e bellissima attrice statunitense scomparsa prematuramente e tragicamente nel 1982. Dalla loro unione nasceranno tre figli Carolina (1957), Alberto (1958) e Stephanie (1965).

Per oltre 50 anni Ranieri Grimaldi III reggerà le redini dell'elegante principato of Monaco, nel sud della Francia, piccola terra la cui superficie è inferiore a quella del Central Park di New York. Monaco è nota nel mondo anche per il suo casinò, le spiaggie esclusive, l'assenza di tasse e l'annuale gara di Formula 1, il cui circuito è disegnato per essere percorso all'interno delle vie cittadine.

A Ranieri si deve l'ammodernamento che il principato ha subito e di cui gode tutt'oggi: costruzioni, ristrutturazioni e la creazione di un centro finanziario. La sua figura pubblica è sempre stata discreta, lontano dalla mondanità, fino al 1982, quando la moglie principessa Grace Kelly, morì in un fatale incidente automobilistico.

Un'altra tragedia segnerà la vita della famiglia Grimaldi: il 3 ottobre 1990 il marito di Carolina, l'italiano Stefano Casiraghi, perde la vita in un tragico incidente avvenuto durante una prova del mondiale off shore, nelle acque di Montecarlo.

Il 7 marzo 2005 Ranieri viene ricoverato al centro cardio-toracico di Monaco: il 22 dello stesso mese è trasferito in rianimazione per un'infezione bronco-polmonare complicata da insufficienza cardiaca e renale. Il Principe, tanto amato dal popolo monegasco, dopo lunghi giorni di agonia si è spento il giorno 6 aprile.

Il successore al trono designato è il figlio Alberto.