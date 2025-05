Biografia • Un'alternativa alla guida

Vladimir Luxuria è lo pseudonimo di Wladimiro Guadagno. Nato a Foggia il 24 giugno 1965, oggi è un personaggio del mondo dello spettacolo ma è stata anche un'esponente della politica italiana, eletta in Parlamento alla Camera dei deputati alle elezioni politiche del 2006 (XV Legislatura), iscritta al partito di Rifondazione Comunista.

Si definisce transgender, che significa che non si sente riconducibile né al sesso femminile né a quello maschile. Non avendo cambiato sesso attraverso operazioni chirurgiche, non si identifica nella definizione di transessuale. Sebbene coscientemente appartenga al sesso maschile dal punto di vista biologico e giuridico, preferisce che la si descriva usando pronomi e aggettivi femminili.

La sua attività artistica inizia nella sua città natale dove organizza feste al "Dirty Dixy Club", prima (ma anche l'unica) discoteca trasgressiva della città. Tiene i suoi primi spettacoli a partire dal 1982, anche alla "Taverna del Gufo" - dove il concittadino Renzo Arbore mosse i suoi primi passi.

Si trasferisce a Roma nel 1985 per studiare Lingue e letterature straniere all'università. Nella capitale inizia la carriera di attrice, usando come proprio valore caratteristico la sua ambiguità sessuale.

Nel 1991 ottiene una parte nel film "Cena alle nove", di Paolo Breccia.

In questo periodo partecipa attivamente al movimento per i diritti dei gay; nel 1993 assume la direzione artistica del "Muccassassina", evento settimanale organizzato dal Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli; si tratta di una delle manifestazione alternative più note in Italia.

Nel 1994 è tra gli organizzatori del primo "Gay pride" italiano (a Roma, il 2 luglio 1994): alla manifestazione partecipano circa diecimila persone.

Negli anni successivi Vladimir Luxuria intensifica la propria attività civile: collabora con diversi quotidiani come "L'Unità" e "Liberazione", oltre che con network radiofonici come Radio Capital e Radio DeeJay.

Sempre in questi anni è spesso invitata come ospite al Maurizio Costanzo Show, su Canale 5. Dopo il 2000 sarà spesso ospite da Chiambretti a "Markette", su La7.

Vladimir Luxuria ha dichiarato di essere di religione buddista. Oggi tra le sue attività artistiche, la più importante è forse quella del teatro.

Vladimir Luxuria

Nel 2008 è tra i vip concorrenti del programma tv "L'isola dei famosi" di Simona Ventura (trasmesso da Rai Due): sarà proprio Vladimir ad aggiudicarsi il primo premio finale.

Vladimir Luxuria negli anni 2010

Nel 2011, assieme ad Alba Parietti, è opinionista fissa dell'ottava stagione del reality show di Raidue L'isola dei famosi, condotto da Simona Ventura. Sempre nel 2011, nell'ambito del Gay Village, le viene assegnato il Gay Village Award come il personaggio LGBT più amato.

Nel giugno 2011 vince il Premio Margutta per la letteratura. Nello stesso anno esce nelle librerie Eldorado, primo romanzo, che racconta la storia di un anziano omosessuale nella Germania degli anni trenta, proponendosi anche di ricordare lo sterminio nazista degli omosessuali.

Nel 2012 è inviata e conduttrice insieme a Nicola Savino della nona edizione del programma di RaiDue L'isola dei famosi.

Nel 2013 passa a La7, dove conduce Fuori di gusto insieme a Fede & Tinto. Nell'estate 2013 è direttrice artistica del Gay Village di Roma.

A partire dal 31 marzo 2014 fino alla puntata finale è stata opinionista della 13ª edizione del Grande Fratello.

Nel 2017 è opinionista per L'Isola dei Famosi, condotta da Alessia Marcuzzi.