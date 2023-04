Biografia • Lotta per la libertà

Siriporn Taweesook (scritto anche nelle forme Taweesuk o Thaveesuek), thailandese, nata il 26 aprile 1983 è protagonista di una storia incredibile. Tanto incredibile che presto diventerà un film. Condannata nel 2000 a dieci anni di detenzione per spaccio di metanfetamine, è diventata campionessa mondiale di boxe nella categoria "peso mosca leggero". Nel 2007 vende i diritti della sua storia alla casa di produzione cinematografica americana "Women In Focus Production Inc" che girerà proprio un film a lei ispirato.

La giovane Siriporn cresce a Bangkok in una famiglia estremamente povera: ha solo sedici anni quando viene arrestata per spaccio di droga. Dopo la citata sentenza viene portata nel carcere di Tanyaburi, nella provincia di Pathum Thani, distante circa trenta chilometri da Bangkok. Un po' per per seguire un normale programma di rieducazione e un po' anche per difendersi e tutelarsi autonomamente dall'aggressività delle altre detenute, Siriporn Thaweesuk decide di seguire lezioni di boxe. In breve dimostra di avere un talento naturale per questo sport, tanto distante dalgli stereotipi che vorrebbero il gentil sesso poco violento.

Combatte i primi incontri agonistici con il nome d'arte "Samson Sor" e ottiene diverse vittorie. Il 3 aprile 2007, mentra sta ancora scontando la sua pena detentiva, Siriporn Thaweesuk conquista il titolo mondiale femminile Wbc sconfiggendo la giapponese Ayaka Miyano. L'incontro decisivo si è tenuto nella prigione femminile di Tanyaburi, con un esaltato pubblico composto da centinaia di detenute.

Il titolo mondiale da allora è stato difeso da Siriporn per ben due volte: questo non solo le ha procurato la meritata fama sportiva, ma anche la libertà. È il mese di giugno del 2007 quando ottiene uno sconto di pena, lasciando il carcere con un anticipo di tre anni. Nell'occasione la campionessa tailandese ha promesso - soprattutto a se stessa - che non avrebbe mai più sfiorato nessuna droga: la ventiquattrenne in un'intervista ha avuto modo di dichiarare "Vorrei ringraziare il direttore generale del dipartimento di correzione del carcere che mi ha dato una nuova vita".

Il direttore della casa di produzione che ha acquistato i diritti per il film, Timothy Zajaros, non ha voluto svelare i termini del contratto, ma ha sottolineato che si tratterà di una pellicola memorabile, dichiarando: "Ho letto la sua storia in numerosi giornali e penso che questo film renderà omaggio alle donne thailandesi. La sua storia darà coraggio a tante persone".