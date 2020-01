Biografia • La storia è già leggenda

Ronald Belford Scott nasce a Kirriemuir, in Scozia, il 9 luglio 1946. Nel paese natale resta ben poco: a soli sei anni infatti, date le precarie condizioni finanziarie della sua famiglia, si trasferisce in Australia, a Melbourne. Successivamente, nel 1956, lascia anche lo stato del Victoria per vivere definitivamente a Fremantle, vicino a Perth.

Subito interessatosi alla musica, prova diversi strumenti tra i quali la batteria, con la quale progredisce molto e avvia la sua attività di musicista non-professionista.

A causa della sua passione e della sua incompatibilità con regole, lascia la scuola a soli 16 anni e cerca di mantenersi con vari lavori fino alla decisione di dedicarsi esclusivamente alla musica a livello professionistico.

Nonostante la vita viziosa che conduce (che gli causa non pochi problemi, anche legali) riesce a far parte di una band, i Valentines, considerato gruppo pop alla moda. Insieme a loro, Bon comincia a costruirsi una reputazione e raggiunge una certa popolarità, che dopo poco verrà però stroncata a causa di uno scandalo che lo vedrà coinvolto.

La sua indole dannosa e pessima reputazione lo accompagneranno per tutta la vita, affiancandolo e intralciandolo nella strada verso il successo.

Superato lo scandalo Valentines, è il momento dei Fraternity con i quali gira Europa e Australia producendo due album di notevole successo. Nonostante l'ottimo avvio e le soddisfazioni iniziali, anche questa volta la fortuna sembra voltargli le spalle: al suo rientro in patria purtroppo rimane vittima di un incidente in moto che lo costringe in coma per diverso tempo facendogli maturare, una volta guarito, la decisione che almeno momentaneamente la musica avrebbe potuto aspettare.

Ecco così che accantona la carriera di cantante-batterista e si dedica ai più disparati lavori. Questo segna la svolta, è infatti proprio in tale periodo che viene per la prima volta in contatto con gli AC/DC, impegnati nelle loro prime serate importanti a livello nazionale.

Scott, reclutato inizialmente come autista del bus della band, viene successivamente notato da Malcolm e Angus Young che erano alla ricerca di un nuovo cantante, ormai stufi del loro attuale Dave Evans.

La prima cosa che colpisce pubblico e discografici è l'immagine, il modo di essere sul palco di Bon Scott contrapposto alla figura di scolaretto indisciplinato di Angus Young: questa è la scintilla che scatena il successo.

Bon Scott è stato alla guida degli AC/DC fino alla morte: il 19 febbraio 1980, a Londra, avvenuta per intossicazione acuta da alcool, dimostrazione fatale di una delle sue tante notti di eccessi.