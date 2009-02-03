1 La TUA storia: perché pubblicare la tua biografia su questo sito
Biografie

Billy Idol

Billy Idol

Billy Idol

Biografia Rock selvaggio

Billy Idol, all'anagrafe William Michael Albert Broad, nasce il 30 Novembre 1955 a Middlesex, in Inghilterra.

Dopo una breve esperienza negli States, i genitori tornano in Inghilterra e William si iscrive alla Sussex University, che lascia dopo meno di un anno per dedicarsi alla sua vera passione: la musica.

Ancora adolescente, forma un gruppo Punk, i Bromley Contingent, traendo le maggiori ispirazioni artistiche dai Sex Pistols.

Negli anni del Punk inglese, William intraprende la strada che lo porterà a diventare una Rock Star suonando come chitarrista per i Chelsea. È sempre con i Chelsea che William inizia a destreggiarsi al microfono adottando il nome di Billy Idol.

Il nome d'arte Billy Idol deriva da un episodio accaduto a scuola: su di un compito di William andato malissimo, l'insegnante pose la scritta in "William is idle" ("William è un fannullone). Da qui nacque l'assonanza idle-idol.

Nel 1976 forma una nuova punk band, i Generation X, con i quali firma un contratto con la casa discografica Chrysalis. Ne nascono tre Album , "Generation X" (1978), "Valley of the Dolls" (1979) e "Kiss me Deadly" (1979). Nonostante il discreto successo ottenuto, in seguito a divergenze tra i membri, la band si scioglie.

Billy si trasferisce negli States dove pubblica un EP ("Don't Stop") che contiene il remake di una Hit anni 60, "Mony Mony", e un paio di remix di brani dei Generation X. Il disco ottiene un discreto successo e la Chrysalis decide di rimettere Billy Idol sotto contratto.

Nasce così "Billy Idol", primo album come solista.

L'album, grazie anche alla collaborazione con il chitarrista Steve Stevens e ai video di "White Wedding" e "Dancing with myself" che spopolano su MTV, ottiene un grande successo e vince un disco di Platino. Billy Idol diventa la nuova icona icona del rock selvaggio, sfoggia atteggiamenti provocatori e un look aggressivo.

Nel 1984 esce il secondo album, "Rebell Yell", che supera il successo del primo e si aggiudica due dischi di Platino. L'album contiene hit che sarebbero divenute dei classici degli anni '80, come la title-track "Rebel Yell", vero e proprio cavallo di battaglia dell'artista, "Eyes Without a Face" e "Flesh for Fantasy".

Al successo, come spesso accade, seguono gli eccessi tipici della Rock Star. L'abuso di alcool e droga distraggono Billy Idol che solo nel 1987 pubblica il terzo lavoro, "Whiplash Smile". L'album ottiene un buon successo pur non riuscendo a bissare quello dei precedenti lavori.

Interrotta la collaborazione con Steve Stevens, nel 1989, mentre sta lavorando al suo quarto album, appare nella riedizione Live di "Tommy", l'opera degli Who.

Nel 1990 viene pubblicato "Charmed Life", quarto album e quarto disco di Platino. Nello stesso anno il cantante inglese subisce un gravissimo incidente mentre scorazza con la sua amata moto, rischiando di perdere una gamba. Le lesioni causate dall'incidente lo costringono all'uso di un bastone, con il quale si presenta al pubblico nel tour mondiale che segue l'uscita del disco.

Dopo una apparizione nel film "The Doors" (1990, di Oliver Stone), nel 1993 viene pubblicato "Cyberpunk". Oltre ad un sound rinnovato e profondamente influenzato dalle tendenze Techno e Beat di quegli anni, Billy Idol sfoggia un look completamente sconvolto. La cresta bionda lascia il posto a treccine rasta, che Billy sfoggia nel video "Shangrila" e nel tour che segue l'uscita del disco. L'album comunque non ottiene successo e di Billy si perdono le tracce.

Nel 1994 viene ricoverato a Los Angeles in seguito a una overdose da cui si salva per miracolo. La strada per rimettersi in carreggiata è lunga e solo nel 2005, dopo aver ricucito la collaborazione con Steve Stevens, Billy pubblica "Devil's Playground" sfoggiando, a 50 anni suonati, una grinta inaspettata. L'album e il successivo tour mondiale ottengono un buon successo, ridando popolarità all'ex ragazzino di Middlesex.

Nel 2007 esce, non senza stupore da parte dei fans e della critica, "Happy Holiday", una raccolta di brani natalizi rivisitati in chiave rock, sottolineando la nuova linea di condotta della Rock Star, più salutista e meno incline agli eccessi.

Vuoi ricevere aggiornamenti su Billy Idol ?

Inserisci la tua migliore e-mail

Frasi di Billy Idol

3 fotografie

Foto e immagini di Billy Idol

Foto di Billy Idol
Foto di Billy Idol
Foto di Billy Idol

Commenti

Pubblica il primo messaggio

Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Billy Idol. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Billy Idol.

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Sex Pistols The Doors Oliver Stone Grinta Musica

Film Discografia

Andrea Palladio

Andrea Palladio

Architetto italiano
α 30 novembre 1508
ω 19 agosto 1580
Ben Stiller

Ben Stiller

Attore e regista statunitense
α 30 novembre 1965
Enzo Tortora

Enzo Tortora

Conduttore TV italiano
α 30 novembre 1928
ω 18 maggio 1988
Fabio Fazio

Fabio Fazio

Conduttore tv italiano
α 30 novembre 1964
Gianfranco Rosi

Gianfranco Rosi

Regista e documentarista italiano
α 30 novembre 1964
Ippolito Nievo

Ippolito Nievo

Scrittore e patriota italiano
α 30 novembre 1831
ω 4 marzo 1861
Jean Eustache

Jean Eustache

Regista francese
α 30 novembre 1938
ω 5 novembre 1981
Jonathan Swift

Jonathan Swift

Scrittore irlandese
α 30 novembre 1667
ω 19 ottobre 1745
Luciana Savignano

Luciana Savignano

Ballerina italiana
α 30 novembre 1943
Mark Twain

Mark Twain

Scrittore statunitense
α 30 novembre 1835
ω 21 aprile 1910
Red Canzian

Red Canzian

Cantante e musicista italiano, Pooh
α 30 novembre 1951
Ridley Scott

Ridley Scott

Regista inglese
α 30 novembre 1937
Terrence Malick

Terrence Malick

Regista statunitense
α 30 novembre 1943
Theodor Mommsen

Theodor Mommsen

Storico e giurista tedesco, premio Nobel
α 30 novembre 1817
ω 1 novembre 1903
Winston Churchill

Winston Churchill

Statista inglese, premio Nobel
α 30 novembre 1874
ω 24 gennaio 1965
Woody Allen

Woody Allen

Regista statunitense
α 30 novembre 1935
Guinness dei primati

Guinness dei primati

Fenomeno editoriale internazionale
α 27 agosto 1955
Pupo

Pupo

Cantautore e conduttore tv italiano
α 11 settembre 1955
Platinette

Platinette

Conduttore radiotelevisivo, personaggio tv e cantante
α 4 novembre 1955
Papa Leone XIV

Papa Leone XIV

Pontefice della chiesa cattolica statunitense
α 14 settembre 1955
Adelmo Fornaciari

Adelmo Fornaciari

Cantautore e musicista italiano
α 25 settembre 1955
Angela Finocchiaro

Angela Finocchiaro

Attrice italiana
α 20 novembre 1955
Angus Young

Angus Young

Chitarrista scozzese, AC/DC
α 31 marzo 1955
Anna Finocchiaro

Anna Finocchiaro

Politica italiana
α 31 marzo 1955
Augusto De Luca

Augusto De Luca

Fotografo italiano
α 1 luglio 1955
Bill Gates

Bill Gates

Imprenditore statunitense, fondatore di Microsoft
α 28 ottobre 1955
Bruce Willis

Bruce Willis

Attore statunitense
α 19 marzo 1955
Debra Winger

Debra Winger

Attrice statunitense
α 16 maggio 1955
Diego Abatantuono

Diego Abatantuono

Attore italiano
α 20 maggio 1955
Donatella Versace

Donatella Versace

Stilista italiana
α 2 maggio 1955
Donatella Rettore

Donatella Rettore

Cantante italiana
α 8 luglio 1955
Eddie Van Halen

Eddie Van Halen

Chitarrista olandese naturalizzato statunitense
α 26 gennaio 1955
ω 6 ottobre 2020
Edwin Moses

Edwin Moses

Atleta statunitense, ex ostacolista campione olimpico
α 31 agosto 1955
Enrico Mentana

Enrico Mentana

Giornalista italiano
α 15 gennaio 1955
Enzo Avitabile

Enzo Avitabile

Sassofonista, compositore e cantautore italiano
α 1 marzo 1955
Evelina Christillin

Evelina Christillin

Imprenditrice e dirigente sportiva italiana
α 27 novembre 1955
Francesco Nuti

Francesco Nuti

Attore e regista italiano
α 17 maggio 1955
ω 12 giugno 2023
Franco Di Mare

Franco Di Mare

Giornalista e conduttore tv italiano
α 28 luglio 1955
ω 17 maggio 2024
Gene Gnocchi

Gene Gnocchi

Comico e presentatore tv italiano
α 1 marzo 1955
Grazia Di Michele

Grazia Di Michele

Cantante italiana
α 9 ottobre 1955
Hector Cuper

Hector Cuper

Allenatore di calcio argentino
α 16 novembre 1955
Ignazio Marino

Ignazio Marino

Medico chirurgo e politico italiano
α 10 marzo 1955
Isabelle Adjani

Isabelle Adjani

Attrice francese
α 27 giugno 1955
Jacopo Fo

Jacopo Fo

Scrittore, attore, regista, fumettista, blogger e attivista italiano
α 31 marzo 1955
Jay McInerney

Jay McInerney

Scrittore statunitense
α 13 gennaio 1955
Jeff Koons

Jeff Koons

Artista statunitense
α 21 gennaio 1955
John Grisham

John Grisham

Scrittore statunitense
α 8 febbraio 1955
Kevin Costner

Kevin Costner

Attore e regista statunitense
α 18 gennaio 1955
Lele Mora

Lele Mora

Agente dello spettacolo italiano
α 31 marzo 1955
Leonid Afremov

Leonid Afremov

Pittore bielorusso
α 12 luglio 1955
ω 19 agosto 2019
Livia Turco

Livia Turco

Politica italiana
α 13 febbraio 1955
Mariano Rajoy

Mariano Rajoy

Politico spagnolo
α 27 marzo 1955
Mario Castelnuovo

Mario Castelnuovo

Cantautore italiano
α 25 gennaio 1955
Martin Schulz

Martin Schulz

Politico tedesco
α 20 dicembre 1955
Michel Platini

Michel Platini

Calciatore francese
α 21 giugno 1955
Nadia Urbinati

Nadia Urbinati

Accademica, politologa e giornalista italiana naturalizzata statunitense
α 26 gennaio 1955
Nicolas Sarkozy

Nicolas Sarkozy

23° Presidente della Repubblica francese
α 28 gennaio 1955
Ornella Muti

Ornella Muti

Attrice italiana
α 9 marzo 1955
Pier Ferdinando Casini

Pier Ferdinando Casini

Politico italiano
α 3 dicembre 1955
Pietro Parolin

Pietro Parolin

Cardinale cattolico italiano
α 17 gennaio 1955
Pino Daniele

Pino Daniele

Cantautore italiano
α 19 marzo 1955
ω 4 gennaio 2015
Riccardo Illy

Riccardo Illy

Imprenditore e politico italiano
α 24 settembre 1955
Ricky Tognazzi

Ricky Tognazzi

Attore e regista italiano
α 1 maggio 1955
Roberto Maroni

Roberto Maroni

Politico italiano
α 15 marzo 1955
ω 22 novembre 2022
Steve Jobs

Steve Jobs

Informatico statunitense, fondatore di Apple Inc.
α 24 febbraio 1955
ω 5 ottobre 2011
Susanna Camusso

Susanna Camusso

Dirigente sindacale italiana, CGIL
α 14 agosto 1955
Tim Berners-Lee

Tim Berners-Lee

Informatico inglese, inventore del World Wide Web
α 8 giugno 1955
Valerio Merola

Valerio Merola

Conduttore tv italiano
α 15 giugno 1955
Vasco Errani

Vasco Errani

Politico italiano
α 17 maggio 1955
Vauro Senesi

Vauro Senesi

Vignettista italiano
α 24 marzo 1955
Walter Veltroni

Walter Veltroni

Politico italiano
α 3 luglio 1955
Whoopi Goldberg

Whoopi Goldberg

Attrice statunitense
α 13 novembre 1955
Willem Dafoe

Willem Dafoe

Attore statunitense
α 22 luglio 1955

Chi l'ha detto?

La noia proviene o da debolissima coscienza dell'esistenza nostra, per cui non ci sentiamo capaci di agire, o da coscienza eccessiva, per cui vediamo di non poter agire quanto vorremmo.
Aforismi

Ricevi gli aggiornamenti

Inserisci la tua migliore e-mail