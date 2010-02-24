Nina Senicar
Biografia • Sexy dottoressa
Nina Senicar nasce il giorno 11 novembre 1985.
Nel 2001 vince il titolo di Miss Jugoslavia.
Alta 176 centimetri, capelli castani e occhi grigi doveva essere la valletta della trasmissione tv sportiva "Controcampo". Viene invece notata in "Veline in Tour" da Teo Mammucari che la vuole fortemente per il suo programma "Distraction".
La grande notorietà di Nina Senicar si deve tuttavia ad un presunto flirt con il cantante Eros Ramazzotti. Tra i suoi ex fidanzati c'è il noto Ezio Greggio.
Già laureata, alla fine del 2009 consegue un dottorato in Economia alla prestigiosa Università Bocconi di Milano con una tesi dal titolo "L'influenza delle strategie di marketing sul valore dei marchi".
Nel 2010 partecipa alla settima edizione de "L'Isola dei Famosi".
Frasi di Nina Senicar
I cavalli sono il mio unico vero amore. Avrei voluto diventare una professionista di equitazione, ma non ho mai potuto perché è uno sport da super-ricchi.
I soldi servono. Nel mio caso, poi, servono molto perché il mio sogno è ritirarmi e comprarmi un posto in campagna fuori da un grande città.
Arrivai a Milano dopo trentacinque ore di viaggio da Novi Sad. Erano le cinque del mattino e ci scaricarono alla Stazione Garibaldi. La gente che c'era sembravano tutti delinquenti.
Non volevo necessariamente frequentare un'università prestigiosa, tanto che la Bocconi non l'avevo mai sentita nominare. A me interessava andare via dalla Serbia, perché l'insegnamento del marketing non era all'altezza.
Dopo le prime sfilate tornavo tardissimo nella mia stanzetta alla Casa dello studente, e lì mi aspettavano i miei compagni di corso con i loro salami scongelati portati dalla Bulgaria. Era bellissimo avere due vite così diverse.
Foto e immagini di Nina Senicar
