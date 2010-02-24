1 La TUA storia: perché pubblicare la tua biografia su questo sito
Nina Senicar

Nina Senicar

Nina Senicar

Biografia Sexy dottoressa

Nina Senicar nasce il giorno 11 novembre 1985.

Nel 2001 vince il titolo di Miss Jugoslavia.

Alta 176 centimetri, capelli castani e occhi grigi doveva essere la valletta della trasmissione tv sportiva "Controcampo". Viene invece notata in "Veline in Tour" da Teo Mammucari che la vuole fortemente per il suo programma "Distraction".

La grande notorietà di Nina Senicar si deve tuttavia ad un presunto flirt con il cantante Eros Ramazzotti. Tra i suoi ex fidanzati c'è il noto Ezio Greggio.

Già laureata, alla fine del 2009 consegue un dottorato in Economia alla prestigiosa Università Bocconi di Milano con una tesi dal titolo "L'influenza delle strategie di marketing sul valore dei marchi".

Nel 2010 partecipa alla settima edizione de "L'Isola dei Famosi".

