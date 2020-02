Biografia

Asaf Avidan nasce il 23 marzo del 1980 a Gerusalemme, figlio di diplomatici impiegati presso il ministero degli Affari Esteri. Dopo aver vissuto per quattro anni in Giamaica, torna in Israele dove svolge il servizio militare e dove studia animazione presso la Bezalel Academy of Arts & Design di Gerusalemme: il suo cortometraggio valido come progetto finale si chiama "Find love now", e ottiene prestigiosi riconoscimenti all'Haifa Film Festival.

Terminati gli studi, Asaf si sposta a Tel Aviv, dove lavora come animatore; quindi, terminata bruscamente la relazione con la sua fidanzata dell'epoca, decide di tornare a Gerusalemme, abbandonare il proprio lavoro e dedicarsi anima e corpo alla musica. Sei canzoni realizzate dopo la rottura con la ragazza e il conseguente mal d'amore compongono il suo Ep di esordio, "Now that you're leaving", che viene pubblicato nel 2006 e viene accolto positivamente dalla critica. Nello stesso anno, mentre è impegnato in un tour acustico da solista, Avidan raduna attorno a sé un team di musicisti per accompagnarlo: si tratta di Hadas Kleinman, al violoncello, Roi Peled, alla chitarra, Yoni Sheleg, ai tamburi, e Ran Nir, al basso. Insieme, formano i Mojos, un gruppo che raggiunge una fama immediata.

Dopo aver realizzato un tour a New York nel 2007, Asaf Avidan e i Mojos si ritrovano in sala di registrazione per incidere l'album "The reckoning": quindici tracce che mescolano folk, blues e rock, incentrate soprattutto su storie d'amore e tradimenti. La band ottiene un successo notevole, e diverse etichette discografiche si mostrano interessate a produrla: Avidan, tuttavia, decide di continuare come indipendente, fondando insieme a suo fratello Roie, che gli fa anche da manager, la Telmavar Records, che pubblica "The reckoning" nel marzo del 2008. Disco d'oro e poi di platino, esso diventa l'album indipendente più venduto in tutta la storia di Israele: "Time out Tel Aviv" lo nomina "album dell'anno".

Il secondo singolo estratto, "Weak", conquista a sua volta i primi posti delle classiche, e viene scelto come colonna sonora del film "L'arbre", diretto da Julie Bertuccelli e con protagonista Charlotte Gainsbourg, che verrà presentato al Festival di Cannes del 2010.

Dopo il successo, la band, sempre più richiesta dalle etichette discografiche di mezza Europa, intraprende un tour nell'estate del 2009, attraversando il Vecchio Continente tra concerti e festival. Alla fine del tour, Telmavar Records sottoscrive un accordo con Sony-Columbia per l'Europa, valido per "The reckoning" e per l'LP successivo. Il secondo album si chiama "Poor boy/Lucky man", e viene pubblicato il 9 settembre del 2009: la canzone che dà il titolo al disco parla di un ragazzo nato con un buco al posto del cuore.

Nei mesi successivi, Asaf Avidan e il gruppo proseguono nel loro tour, non solo in Europa ma anche in India, Cina, Canada e Stati Uniti, migliorando costantemente la propria reputazione. Hanno modo di suonare, tra l'altro, alla Porta di Brandeburgo in occasione dei Campionati del Mondo di Atletica a Berlino, a Cannes in occasione della serata di chiusura del Festival del Cinema, a New York alla Carnegie Hall in un concerto tributo per gli Who. Partecipano, inoltre, al Solidays Festival in Francia, al Latitude in Gran Bretagna e al Paleo in Svizzera, senza tralasciare partecipazioni televisive in Germania e in Francia.

Nel 2010 Avidan e soci pubblicano il terzo album, "Through the gale", un concept che racconta la storia del viaggio di un capitano cieco e della sua truppa - in cerca dell'immortalità - che scoprono che una vita senza morte non ha significato.

All'inizio del 2012, Asaf lascia definitivamente la band (dopo aver annunciato una pausa creativa di durata indefinita già nel luglio del 2011, dopo un'estate che li aveva visti condividere il palco, tra gli altri, con Lou Reed, Ben Harper e Robert Plant) e si concentra sulla carriera da solista: in quell'anno viene pubblicato un album acustico, "Avidan in a box", in cui sono presenti cover di suoi brani vecchi. Il singolo "One day/Reckoning song" ottiene un successo mondiale.