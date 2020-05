Biografia

Giovanni Minoli nasce il 26 maggio 1945 a Torino. Dopo avere studiato all'Istituto sociale cittadino, entra nella squadra nazionale universitaria di sci e si laurea in Giurisprudenza. Sposatosi con Matilde, figlia del direttore generale della Rai Ettore Bernabei, entra nella tv pubblica nel 1971. Autore e produttore, realizza reportage, servizi giornalistici e documentari; nel 1978 ottiene una rubrica tutta sua, "A come agricoltura".

Negli anni Ottanta conduce su Raidue "Mixer", programma in cui mette in scena confronti all'americana con gli ospiti, faccia a faccia senza peli sulla lingua con politici e personaggi di spicco. Vicino politicamente al Partito Socialista Italiano, viene criticato per aver partecipato, nel 1987, a un messaggio pubblicitario per la campagna elettorale del Psi, nel quale intervista Bettino Craxi alla cassa di un supermercato.

Capostruttura di Raidue per dieci anni (durante i quali firma programmi come "Piccoli fans" con Sandra Milo, "Aboccaperta" con Gianfranco Funari, "Quelli della notte" con Renzo Arbore e "Più sani più belli" con Rosanna Lambertucci), diventa direttore di rete nel 1993, per poi assumere - nel 1996 - la direzione della struttura Format: mantiene tale carica fino al 1999. Nel frattempo viene imitato dal comico Corrado Guzzanti, nella trasmissione satirica "Avanzi", che lo re-interpreta come un appassionato di stragi sanguinarie e omicidi che si esalta nel raccontarne i dettagli più terribili.

Giovanni Minoli cura il progetto "Davvero", ritenuto da molti il primo reality show del nostro Paese, e da direttore di Raitre promuove in prima serata programmi come "Maastricht Italia" (dedicato all'economia), "La grande storia" e "Elisir" (dedicato alla medicina), oltre a favorire la nascita di "Report", trasmissione di inchieste giornalistiche di Milena Gabanelli.

Promotore della nascita della soap opera "Un posto al Sole", in onda su Raitre dal 1996, che rivitalizza il centro di produzione Rai di Napoli, nel 2000 passa a Stream, pay tv in cui svolge il ruolo di Direttore Generale Prodotto. L'esperienza dura poco: due anni più tardi Giovanni Minoli diventa direttore di Rai Educational; tra i successi di questo periodo, spicca "La storia siamo noi", vincitore del Premio Ilaria Alpi nel 2003 e del Premio Regia Televisiva nel 2005.

Nel 2007 il direttore generale della Rai Claudio Cappon lo propone al consiglio di amministrazione come nuovo direttore di Raidue, ma l'idea viene bocciata dal centrodestra. Nello stesso anno, Giovanni Minoli scrive con Piero Corsini "Quella maledetta estate. Ustica 1980: una strage italiana", edito da Rizzoli; nel 2008, invece, pubblica con Stefano Rizzelli "Opus Dei. Un'inchiesta", sempre per Rizzoli. In seguito il giornalista e produttore lancia, sulla scia di "Un posto al sole", una nuova soap opera per Raitre: si chiama "Agrodolce" ed è girata in Sicilia, ma non ottiene i risultati di ascolto sperati e viene soppressa.

Nel 2009 l'autore piemontese viene nominato presidente del Museo d'arte contemporanea del castello di Rivoli e direttore di Rai Storia. Dopo avere assunto anche la direzione di Rai Scuola, abbandona tutte le cariche nel 2010, anno in cui va in pensione. Mantiene, comunque, i rapporti con la Rai come consulente esterno, e gli viene assegnato il compito di studiare la programmazione televisiva per celebrare il 150° anniversario dell'unità d'Italia.

Dopo avere lanciato la prima trasmissione di giornalismo partecipativo della Rai, "Citizen Report", nell'estate del 2013 Giovanni Minoli dice definitivamente addio a viale Mazzini per intraprendere una collaborazione con Radio 24, la radio del gruppo Confindustria, dove conduce ogni mattina "Mix 24".

Pochi mesi più tardi, viene archiviato il procedimento aperto nei suoi confronti dalla procura di Roma in seguito alla denuncia di Luca Josi, presidente della società produttrice di "Agrodolce": nella denuncia Minoli veniva accusato di avere imposto incarichi e nomine dentro la società di Josi, richiedendo l'entrata di soci e assunzioni (l'ipotesi di reato era quella di induzione indebita). L'indagine viene archiviata per mancanza di elementi di prova a sostegno dell'accusa.