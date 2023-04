Biografia

Jonàs Bemùdez Pena Ramìrez, conosciuto come Jonás Berami, nasce il 29 aprile del 1983 a Malaga da una famiglia di pescatori. Cresciuto con il desiderio di diventare attore, nel 2007 si trasferisce a Madrid per provare a entrare nel mondo dello spettacolo.

Nel 2009 esordisce in televisione con "El Internado", in onda su Antena 3, e appare anche su La Sexta con "La Tira"; nel frattempo recita nel cortometraggio "Canìbales". Nel 2010 fa parte del cast del film "Pàjaros de Papel" e collabora a un altro cortometraggio, "Love Doll" (cui seguiranno "Alèn" e "Esperas"), mentre nel 2011 inizia a lavorare alla fiction "El secreto de Puente Vieijo", che gli dà grande popolarità.

Nel 2012 compare nel corto "Rotos", e l'anno seguente è sul grande schermo con "Lose Your Head"; in televisione, invece, recita in "Gran Hotel".

La fama di Jonás Berami arriva anche in Italia

A partire dal 2013 "El secreto de Puente Vieijo" viene trasmesso anche in Italia su Canale 5 con il titolo "Il Segreto", e si rivela uno strepitoso e inaspettato successo di ascolti, al punto che viene proposto sia durante la fascia pomeridiana che in prima serata.

Nel telefilm Jonás Berami interpreta due personaggi diversi. Il primo, a cui presta il volto sin dalla prima puntata, è Juan Castaneda Pacheco, fratello di Ramiro, Alfonso e Mariana e figlio di Rosario e Josè: cresciuto in una famiglia povera, che da lungo tempo è al servizio dei Castro-Montenegro, studia arte all'Accademia di belle arti di Valencia ma si lascia coinvolgere in un giro losco divenendo l'uomo di fiducia di un aguzzino, Pardo, e viene ucciso con un colpo di pistola dalla sua ex fidanzata, l'ex prostituta Enriqueta.

Il secondo personaggio, invece, si chiama Simon Carmeta, ma appare in poche decine di puntate.

Nel 2014, mentre in Spagna è in onda su La 1 con "Isabel", in Italia Jonás Berami è uno dei tronisti del programma pomeridiano di Canale 5 "Uomini e Donne", presentato da Maria De Filippi, dove sceglie la corteggiatrice Rama Lila Giustini; l'anno seguente è al cinema con il film "Mi gran noche".