Biografia

Dennis William Quaid nasce il 9 aprile del 1954 a Houston, in Texas, figlio di Juanita, un'agente immobiliare, e di William, un elettricista. Dopo avere frequentato la Paul W. Horn Elementary School di Bellaire, si iscrive alla Pershing Middle School di Houston: quindi studia danza alla Bellaire High Scool, prima di seguire le lezioni di Cecil Pickette alla University of Houston.

Dennis, tuttavia, abbandona gli studi universitari prima di laurearsi e si trasferisce a Hollywood, intenzionato a intraprendere la carriera di attore. Il 25 novembre del 1978 si sposa con P.J. Soles, ma sul fronte professionale le cose non vanno altrettanto bene: Dennis Quaid inizialmente ha qualche difficoltà a trovare lavoro, e solo dopo essere apparso in "All American Boys", per la regia di Peter Yates, comincia a farsi notare.

Tra il 1980 e il 1981 recita in "I cavalieri dalle lunghe ombre", "La notte in cui si spensero le luci in Georgia" e "Il cavernicolo", mentre un paio di anni più tardi è nel cast de "Il duro più duro", di Richard Fleischer, e di "Lo squalo 3", di Joe Alves. Successivamente, dopo avere divorziato dalla moglie, viene diretto da Philip Kaufman in "Uomini veri" e da Joseph Ruben in "Dreamscape - Fuga nell'incubo".

La seconda metà degli anni Ottanta si rivela ricca di proposte lavorative per Quaid, che è uno degli attori de "Il mio nemico", di Wolfgang Petersen, di "The Big Easy", di Jim McBride, di "Salto nel buio", di Joe Dante, e di "Suspect - Presunto colpevole", di Peter Yates. Nel 1988 è nel cast di "D.O.A. cadavere in arrivo", di Annabel Jankel e Rocky Morton, e di "Un amore una vita", di Taylor Hackford, mentre l'anno successivo appare nel film di Jim McBride "Great Balls of Fire! - Vampate di fuoco", film biografico sulla vita del pianista Jerry Lee Lewis.

Gli anni '90

Dopo aver lavorato con Mike Nichols a "Cartoline dall'inferno" e con Alan Parker a "Benvenuti in paradiso", nel mese di febbraio del 1991 Dennis Quaid si sposa con l'attrice Meg Ryan, che l'anno successivo (il 24 aprile del 1992) dà alla luce il piccolo Jack Henry (che diventerà, a sua volta, un attore - accreditato anche come Jack Quaid).

Nel 1993 Dennis torna al cinema con "Triangolo di fuoco", per la regia di Glenn Gordon Caron, e con "Coppia d'azione", di Herbert Ross, prima di dedicarsi a "Omicidi di provincia", di Steve Kloves. Tra il 1994 e il 1995 appare in "Wyatt Earp", di Lawrence Kasdan, e in "Qualcosa di cui... sparlare", di Lasse Hallstroem, prima di essere diretto da Rob Cohen in "Dragonheart".

Proprio "Wyatt Earp", però, rovina la sua vita: dopo aver perso peso per interpretare il personaggio di Doc Holliday, infatti, Dennis Quaid si ritrova a combattere con un'anoressia nervosa che è amplificata dalla sua dipendenza dalla cocaina. Le sue presenza al cinema, anche per questo motivo, si diradano: in ogni caso, dopo essere stato guest per una puntata della seconda stagione di "Muppets Tonight" (1997), sul finire degli anni Novanta Dennis è sul grande schermo con "Istinti criminali - Gang Related", "Linea di sangue" e "Savior", oltre che con la commedia di Nancy Meyers "Genitori in trappola" e, soprattutto, "Ogni maledetta domenica", di Oliver Stone.

Dopo essere apparso in "Frequency - Il futuro è in ascolto", di Gregory Hoblit, e in "Traffic", di Steven Soderbergh, nel 2001 l'attore americano divorzia da Meg Ryan e inizia a frequentare la modella Shanna Moakler: la relazione tra i due, però, finisce dopo otto mesi perché Shanna sceglie di posare nuda su "Playboy" nonostante il parere contrario di Quaid.

Dennis Quaid negli anni 2000 e successivi

Nel 2002 Dennis è nei cinema con "Lontano dal paradiso", di Todd Haynes, prima di essere diretto da Mike Figgis in "Oscure presenze a Cold Creek". Il 4 luglio del 2004 si sposa con Kimberly Buffington, un'agente immobiliare del Texas, nel suo ranch del Montana, Paradise Valley: nello stesso anno appare in "In Good Company", di Paul Weitz, "The Day After Tomorrow - L'alba del giorno dopo", di Roland Emmerich, "Alamo - Gli ultimi eroi", di John Lee Hancock e "Il volo della fenice", di John Moore.

Nel 2006 recita in "I tuoi, i miei e i nostri" e in "American Dreamz", mentre l'8 novembre del 2007 diventa padre di due gemelli, Thomas Boone e Zoe Grace, avuti grazie alla maternità surrogata.

Qualche giorno dopo il lieto evento, ai due bambini viene somministrata una dosa di un anticoagulante mille volte superiore a quella che viene tradizionalmente data agli infanti: i piccoli entrano in terapia intensiva, mentre Quaid fa causa alla Baxter Healthcare, l'azienda che produce i medicinali, asserendo che le confezioni dei due farmaci con dosi differenti non sono sufficientemente diverse. Più tardi i bambini usciranno dall'ospedale, ma Quaid si interesserà alla malasanità e produrrà diversi documentari relativi agli errori compiuti in corsia trasmessi da Discovery Channel: il primo, intitolato "Chasing Zero: Winning the War on Healthcare Harm", va in onda nel 2010, mentre il secondo, "Surfing the Healthcare Tsunami: Bring Your Best Board", viene proposto un paio di anni più tardi.

Sempre nel 2012, Dennis Quaid si separa dalla moglie, a causa del conflitto di personalità tra i due. L'anno successivo, tuttavia, la coppia si riconcilia, e la separazione viene annullata. Nel frattempo, la carriera cinematografica di Quaid è proseguita con "Legion", di Scott Stewart (nel 2009), "Soul Surfer", di Sean McNamara (nel 2011), e "Che cosa aspettarsi quando si aspetta", di Kirk Jones (nel 2012).

Dopo avere recitato per Ramin Bahrani in "A qualsiasi prezzo" e per Gabriele Muccino in "Quello che so sull'amore" ed essere stato protagonista della serie tv della CBS "Vegas" indossando i panni dello sceriffo Ralph Lamb, nel 2015 Dennis Quaid appare in "Truth - Il prezzo della verità". Nel 2019 recita nel film di guerra "Midway".