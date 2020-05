Nell'autunno del 2017 entra nelle cronache nazionali, suo malgrado: impegnato, in qualità di inviato di "Striscia La Notizia", in alcuni servizi finalizzati a denunciare lo spaccio di sostanze stupefacenti in varie zone d'Italia, Vittorio Brumotti è vittima di aggressioni e minacce, tra l'altro a Bologna e a Roma (dove viene minacciato con alcuni spari e con il lancio di un mattone nel quartiere San Basilio). Allo stesso periodo risale la sua separazione dalla compagna Giorgia Palmas.

Nel 2012 Brumotti entra nel Guinness World Record dopo aver risalito in due ore e venti minuti in bicicletta il grattacielo più alto al mondo, il Burj Khalifa , a Dubai (in 2 ore e 20 minuti).

