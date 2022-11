Biografia

Grecia Colmenares nasce il 7 dicembre 1962 a Valencia, città del Venezuela. È figlia di Lisandro Ernesto Colmenares e Grecia Mieussens. Le origini della madre sono francesi. Il suo nome completo è Grecia Dolores Colmenares Mieussens ed è celebre, in Sudamerica e in Italia, per avere interpretato vari personaggi in telenovelas di successo, soprattutto negli anni '80 e '90.

I ruoli per cui è più ricordata sono quelli di Milagros, Topazio e Manuela. Le telenovelas in cui Grecia Colmenares ha recitato sono 25, per un totale che supera la considerevole cifra di cinquemila puntate!

Ho nel cuore tutti i personaggi che ho interpretato. Tutte le serie hanno un posto speciale nel mio cuore. A tutte sono legata particolarmente.

Grecia Colmenares

Vita privata

Ancora giovanissima, nel 1979, sposa l'attore venezuelano Henry Zakka: il matrimonio dura però solo pochi anni, fino al 1983. Si unisce di nuovo in matrimonio nel 1986: suo marito è Marcelo Pelegri. Dalla coppia nel 1992 nasce il figlio Gianfranco Pelegri Colmenares. La coppia si separa poi nel 2005.

Nel 2017 fa scalpore la sua relazione con l'attore e modello spagnolo Chando Erik Luna, di 26 anni più giovane di lei.

Grecia Colmenares con il compagno Chando Erik Luna. Foto da Instagram: @greciacolmenaresofficialit

La carriera di Grecia Colmenares

L'attività di attrice inizia alla precoce età di tredici anni, quando partecipa come comparsa nella telenovela "Angelica". Negli anni successivi continua a recitare in piccoli ruoli, fino al 1981 quando arriva la grande occasione: Grecia Colmenares è protagonista assoluta nella soap opera Rosalinda, con Carlos Olivier.

Da qui in poi il suo volto viene reso celebre anche nell'etere italiano grazie alle reti Fininvest che importano la telenovela per trasmetterla su Rete4. Il grande successo di pubblica arriva nel 1984 con "Topazio". Per il suo ruolo in "Manuela" riceve un Telegatto nel 1992.

Anni recenti

In campo politico ha espresso la sua posizione nel 2006 con la sua presenza, marciando a favore di Manuel Rosales, oppositore del presidente venezuelano Hugo Chávez.

Nel 2019, all'età di 57 anni, torna in tv come concorrente de L'isola dei famosi (14ª edizione), presentata su Canale 5 da Alessia Marcuzzi.