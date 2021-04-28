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Oriana Sabatini

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Biografia

Oriana Gabriela Sabatini Fulop, questo il nome completo della ragazza, nasce il 19 aprile 1996 nella città di Buenos Aires, in Argentina. Modella e show-girl, Oriana Sabatini è diventata un nome noto anche al grande pubblico italiano, in virtù del legame con il giocatore della Juventus Paulo Dybala. Grazie alla sua versatilità come attrice, cantante e modella, Oriana è molto apprezzata in patria e sta iniziando ad esserlo anche in Italia. In questa breve biografia scopriamo di più sulle tappe più salienti della sua carriera, senza dimenticare le curiosità riguardo alla sua vita privata.

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La formazione di Oriana Sabatini, figlia d'arte

È la primogenita della coppia di attori formata da Osvaldo Sabatini e Catherine Fulop, di origini venezuelane. Oltre al legame con l'arte, che chiaramente scorre nelle vene di Oriana, vi è anche quello con lo sport, grazie alla zia Gabriela Sabatini, tennista riconosciuta a livello internazionale, campionessa negli anni a cavallo tra gli '80 e i '90.

Oriana Sabatini

Stimolata anche da un nucleo familiare con notevoli vene artistiche, Oriana Sabatini segue un percorso di formazione piuttosto interessante, che la porta a studiare canto, pianoforte e anche teatro. La sua carriera scolastica, già di per sé caratterizzata da svariati successi, vede un ulteriore avanzamento nel momento in cui i genitori scelgono di farle frequentare per un periodo di due anni l'Istituto Chávez, scuola per aspiranti artisti, nonché un anno presso la prestigiosa New York Film Academy.

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Oriana Sabatini: dalla moda alla televisione fino alla musica

Grazie all’attenzione riservata alla madre, Oriana può contare su un esordio nel mondo della moda che la mette subito al centro della scena. Già a tredici anni viene scelta per posare nel primo servizio fotografico per una rivista, che viene corredata da un articolo incentrato sul rapporto con la madre. La prima performance in televisione la vede debuttare già nel 2011 con una piccola parte nella soap opera Porque te quiero así, realizzata in Uruguay.

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L'anno successivo viene chiamata a far parte del cast di Aliados, un format della televisione argentina che si rivolge ai giovani. L'avventura prosegue fino al 2014, anno in cui partecipa anche all'adattamento teatrale del programma. Oriana sceglie di perseguire anche la sua inclinazione musicale, che trova concretezza nell'aprile 2017; debutta con il primo singolo in lingua inglese, Love Me Down Easy. Con questo brano partecipa anche al programma ShowMatch.

A luglio dello stesso anno collabora con Ariana Grande nel Dangerous Woman Tour, durante il quale ha l'occasione di presentare anche due nuove canzoni.

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La consacrazione di carriera di Oriana Sabatini, artista sfaccettata

A metà novembre del 2017 Oriana Sabatini viene scelta per aprire i due concerti dei Coldplay all'Unico Stadium (La Plata), che concludono il loro tour A Head Full of Dreams proprio in Argentina. Nello stesso anno il colosso del beauty L'Oréal sceglie Oriana come volto per la campagna pubblicitaria di Casting Crème Gloss.

Nel 2018 si esibisce alla versione argentina del festival Lollapalooza assieme ai Red Hot Chili Peppers. Fa anche il suo debutto nel mondo del cinema, con il film Perdida. Le viene poi affidato il ruolo di protagonista nella serie televisiva Medusa.

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Nel 2019 recita nella pellicola ¿Qué te juegas?, di produzione spagnola. Nello stesso anno le viene affidata la parte della protagonista nella serie televisiva Secreto bien guardado, dove recita assieme all’attore Victorio D’Alessandro. Il 2019 si dimostra essere davvero un anno molto fortunato per l’artista argentina, che riesce a conquistare anche la parte principale del film Rosario: un clásico de amor y fútbol.

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Oriana Sabatini: vita privata e curiosità

Nell’estate 2014 inizia il legame di Oriana Sabatini con il collega attore, nonché Youtuber, Julián Serrano. La relazione tra i due dura all’incirca tre anni e finisce in modo amichevole. Nel luglio del 2018 Oriana conosce e si innamora del calciatore argentino Paulo Dybala, in forza alla Juventus. Durante il periodo della prima ondata della pandemia di Covid-19, nel marzo 2020, Oriana Sabatini e Paulo Dybala sono tra i contagiati dal virus e trascorrono la propria quarantena in Italia.

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Nei primi giorni del 2021 Oriana stupisce fan e pubblico generale, annunciando la propria bisessualità. In realtà, i valori che afferiscono alla libertà sessuale sono da sempre molto importanti per l’artista argentina, che li mette spesso al centro delle proprie sessioni di domande e risposte, con le quali cura il rapporto con gli ammiratori.

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