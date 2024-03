Biografia • La forza dell'unione

La NATO, ovvero l'Organizzazione del Patto dell'Atlantico del Nord (in inglese, North Atlantic Treaty Organization), è un organismo internazionale creato essenzialmente per difendere le nazioni occidentali contro la minaccia rappresentata dall'ex unione sovietica.

La Nato, insomma, nasce il 4 aprile 1949 a Washington per definire come collaborare, tra paesi diversi, e come intervenire in difesa di uno dei partecipanti, in caso di attacchi esterni.

La sigla NATO appare anche assieme a OTAN, che si riferisce al francese: Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.

I paesi fondatori

All'inizio il patto era solo tra dieci paesi dell'Europa:

Belgio

Danimarca

Francia

Gran Bretagna

Islanda

Italia

Lussemburgo

Norvegia

Olanda

Portogallo

E due paesi americani:

Canada

USA.

Poi si sono aggiunti altri paesi:

1952: Grecia, Turchia

1955: Germania

1982: Spagna

1999: Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria

2004: Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia, Slovenia

2009: Albania, Croazia

2017: Montenegro

2020: Macedonia del Nord

Questo organismo è nato, dopo la Seconda Guerra Mondiale, soprattutto perché gli Stati Uniti temevano attacchi dal grande nemico che era ancora la Russia.

Durante la fine XX secolo i rapporti tra Stati Uniti e Russia sono molto migliorati e il ruolo della Nato è, in generale, quello di difendere la sicurezza e la libertà, in tutti i paesi che ne fanno parte.

Sedi e incontri

I rappresentanti della NATO si incontrano a Brussels, in Belgio, località in cui ogni paese manda un suo rappresentante. Qui si incontrano, in occasioni speciali, i capi di Stato dei singoli paesi.

Il portavoce della NATO, cioè la persona che comunica a nome di tutti, le decisioni prese dall'organizzazione, è il Segretario Generale, scelto da tutti i paesi.

La difesa militare tra alleati

L'art. 5 del trattato dice esplicitamente che in caso di attacco armato ad uno o più paesi dell'Alleanza Atlantica, tutti i paesi si impegnano, anche con le armi, a difendere il paese o i paesi attaccati a salvaguardia della sicurezza dell'Alleanza stessa.

PfP: Partnership for Peace

Nel 1994 viene creato il Partenariato per la pace o Partnership for Peace (PfP). Si tratta di accordi e incontri basati su relazioni individuali e bilaterali tra la NATO e il paese partner: ciascuno dei membri può decidere l'intensità della collaborazione.

Di fatto si tratta del primo tentativo di dialogo della NATO con i paesi esterni. Le finalità dei rapporti sono quelle di collaborazione sul tema della giustizia; il fine è quello di garantire i principali diritti internazionali, e il sostentamento umanitario. Il partenariato per la pace vuole tutelare i diritti umani nel mondo, promuovendo la cultura di pace fra i popoli.

Nel 2017 la Colombia ha siglato accordi per la pace e di collaborazione con la NATO, divenendo il primo paese latino-americano legato alla NATO.

La NATO e la Russia

Una data storica è quella del 28 maggio 2002, quando viene avviata la collaborazione per la pace con la Russia.

Le finalità dichiarate dal Consiglio NATO-Russia sono la pace e il disarmo. I termini del trattato prevedono la difesa su temi scottanti come la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata; la partecipazione ad operazioni di pace (come le missioni di ricerca e di salvataggio e la pianificazione di operazioni volte ad affrontare situazioni di emergenza) e il controllo sulla non-proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Gli anni 2010 e 2020

Nel marzo del 2009 la Francia annunciato, dopo 43 anni di assenza, di voler rientrare nel Comando Militare Integrato dell'Alleanza; elimina cosi le storiche rivalità gaulliste con gli americani durante la Guerra Fredda e le difficili relazioni del 2003 riguardo la guerra in Iraq).

Alla fine del mese di marzo 2011 l'Alleanza Atlantica interviene militarmente nella prima guerra civile libica in aiuto ai ribelli e alla popolazione civile. Vengono condotte operazioni aeree e navali contro le forze lealiste del regime di Gheddafi per tutta la durata della guerra, fino all'uccisione di quest'ultimo (20 ottobre successivo). L'Alleanza si ritira pochi giorni dopo.