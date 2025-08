Biografia • Sulla strada della musica

Icona della musica country, Shania Twain (il cui vero nome è il meno esotico Eilleen Regina Edwards) è nata il 28 agosto 1965 a Windsor, nell'Ontario, seconda di cinque figli, fin da giovanissima viene incoraggiata dai genitori Sharon e Jerry (il padre era un indiano appartenente alla tribù degli Ojibway), a seguire la sua stella musicale. E non è forse un caso che il suo nome d'arte, Shania appunto, in lingua Ojibway significhi "Sulla mia strada".

La piccola cantante era già notevolmente portata per la musica fin dai suoi primi vagiti: "A tre anni, facevo esperimenti con le armonie, i toni e le risonanze. Avevo sei anni quando sono entrata nel mio primo coro, e otto quando ho iniziato a cantare professionalmente nei club", racconta lei.

Eileen Twain inizia a scrivere e a eseguire le sue canzoni all'età di dieci anni, mentre d'estate lavora con suo padre nelle operazioni di rimboschimento della foresta canadese. I suoi riferimenti musicali di quel periodo, ma mai spiritualmente abbandonati, sono cantanti country come Tammy Wynette e Willie Nelson ma anche personalità del pop come Stevie Wonder, Mamas and Papas e The Carpenters.

Dopo il diploma Eileen si trasferisce a Toronto dove tenta di imporsi nel mondo della musica, ma nel 1987 una terribile tragedia irrompe nella sua vita, paralizzandone le attività e spezzando momentaneamente i suoi progetti: i suoi genitori rimangono uccisi in un grave incidente d'auto: Shania è così costretta a tornare per fare da madre ai suoi fratelli più piccoli, scordandosi per il momento la musica. Dotata di grande intraprendenza, non ha però intenzione di lasciare quella strada che è già in parte scritta nel nome che si è scelta, e così persevera nel suo obiettivo: fare della musica la sua vita.

L'album d'esordio arriva nel 1993 e si intitola come spesso avviene solo con il nome dell'artista, "Shania Twain". Purtroppo le vendita di questa prima uscita non sono entusiasmanti tanto che la bella cantante sarà più volte tentata di lasciar perdere e di cambiare strada. Fortunatamente due anni dopo le cose cambiano e nel gennaio 1995 poi quando esce il suo singolo "Whose Bed Have Your Boots Been Under?" che si rivela un gran successo; così come tutto il secondo album "The woman in me" che vende oltre dieci milioni di dischi.

Nel 1997 raggiunge il boom mediatico con il terzo album "Come on over" e con il singolo "That don't impress me much".

Shania Twain negli anni 2000

Nel 2002 eccola ricomparire alla grande sulle scene, dopo un lungo silenzio, col nuovo album "Up!": Look rinnovato e immagine rinfrescata per un nuovo singolo che è andato ben oltre le aspettative: quel "I'm gonna getcha good", forse il suo più grande successo, che è diventato il classico tormentone di cui è quasi impossibile liberarsi.

Nel 2001 è stata eletta dalla PETA come vegetariana più sexy dell'anno.

Le pubblicazioni discografiche successivi sono "Greatest Hits" del 2004 e "Still the One: Live from Vegas" del 2015.