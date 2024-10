Biografia

Christopher John Reuel Tolkien nasce a Leeds il giorno 21 novembre 1924, figlio del noto J.R.R. Tolkien, scrittore della saga de "Il Signore degli Anelli".

Christopher Tolkien

Christopher Tolkien è famoso soprattutto per essere l'editore di molte delle opere postume del padre e per aver disegnato le mappe originali per l'opera "Il Signore degli Anelli", firmandosi C. J. R. T..

Da bambino ascolta le storie del padre su Bilbo Baggins, poi da adolescente e da ragazzo, offre molte idee per "Il Signore degli Anelli", durante i quindici anni della sua gestazione. Ha avuto l'onere e l'onore di interpretare le mappe del padre, a volte auto-contraddittorie, della Terra di Mezzo, per creare le versioni usate nei libri; alla fine degli anni '70 le ridisegna per chiarire le iscrizioni e correggere alcuni errori e alcune omissioni.

Durante la Seconda guerra mondiale, serve come pilota nella Royal Air Force.

Più avanti, Cristopher Tolkien segue le orme del padre e diventa insegnante di Lingua Inglese al New College di Oxford, ruolo che ricopre dal 1964 al 1975.

Nei primi anni 2000 in occasione della trasposizione cinematografica della trilogia de "Il Signore degli Anelli" (girato dal regista Peter Jackson), si oppone, sostenendo che l'opera non è adatta ad un'interpretazione cinematografica.

Vive gli ultimi anni in Francia con la sua seconda moglie, Baillie Tolkien, editrice delle "Lettere di Babbo Natale" di J.R.R. Tolkien, pubblicate postume.

La coppia ha due figli, Adam e Rachel. Il primo figlio dal suo primo matrimonio, Simon Tolkien, è avvocato e anch'egli romanziere.

Christopher Tolkien muore a 95 anni il 16 gennaio 2020 presso l'Ospedale della Dracénie a Draguignan.