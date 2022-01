Biografia • Nella lunga dinastia

Edward Moore Kennedy - conosciuto come Ted - nasce a Boston il 22 febbraio 1932. Ultimogenito di Joseph P. Kennedy e di Rose Fitzgerald, era fratello del Presidente John Fitzgerald Kennedy e di Robert Kennedy.

Il giovane Ted studia all'Accademia di Milton poi entra al College di Harvard nel 1950, per venire espulso solo l'anno successivo per aver falsificato l'esame di lingua spagnola.

Passa due anni nell'esercito degli Stati Uniti poi torna al college di Harvard dove si diploma nel 1956. Due anni più tardi perfeziona gli studi presso l'Accademia di La Haye in diritto internazionale, partecipando inoltre alla campagna di rielezione del fratello John.

Ted Kennedy consegue la laurea in diritto all'Università della Virginia.

Viene eletto al Senato degli Stati Uniti nel 1962 al seggio vacante lasciato dal fratello John. Sarà continuamente rieletto senatore in Massachusetts al congresso americano alle elezioni dal 1964 al 2006.

Dopo le elezioni del 1962, il nome di Ted Kennedy è stato spesso collegato a storie di morti accidentali. Nel 1964 sopravvive ad un incidente aereo in cui muoiono sia il pilota che il suo assistente. Il 18 luglio 1969, dopo una festa sull'isola di Chappaquiduick (Martha's Vineyard) a bordo della sua auto, Ted esce di strada: la macchina cade in mare e cola a picco. Ted non era solo, ma con una giovane donna, Mary Jo Kopechne, la quale annega mentre Ted si salva. Ted Kennedy viene accusato di omissione di soccorso e condannato a due mesi di carcere, poi sospesi.

La carriera politica di Ted risulta compromessa: si ripresenta alle elezioni del 1980 contro il presidente Jimmy Carter, ma non riesce a far placare lo scandalo che l'ultimo incidente ha suscitato.

Nel 2006 Kenendy ha scritto un libro per bambini "My senator and me: a dog's-eye view of Washington D.C." e una storia politica "America back on Track".

Sposato in prime nozze con Virginia Joan Bennet, da lei ha tre figli: Kara, Edward Jr. e Patrick. La coppia si separa nel 1982. Ted si risposa con Victoria Reggie, avvocato di Washington: dalla relazione nascono Curran e Caroline. Dopo l'assassinio dei due fratelli John e Robert, Ted diviene tutore anche dei loro figli (13 in totale).

Nel maggio del 2008 gli viene diagnosticato un tumore al cervello che lo porterà a spegnersi il 25 agosto 2009.