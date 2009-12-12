1 La TUA storia: perché pubblicare la tua biografia su questo sito
Biografie

Tiger Woods

Tiger Woods

Tiger Woods

Biografia Palle in buca

Eldrick Tont Woods, noto al mondo come Tiger Woods nasce a Cypress (California, USA) il giorno 30 dicembre 1975). Il soprannome "Tiger" viene coniato dal padre Earl Woods, che lo inizia al gioco del golf appena il piccolo è capace di stare in piedi. Ben presto si afferma come bambino prodigio di questo sport. Sotto la guida del padre perfeziona costantemente la propria tecnica, sviluppando un perfetto autocontrollo psicologico, arma "segreta" che gli consente di raggiungere la massima concentrazione al momento dell'esecuzione dei colpi. Nel 1990, a soli quindici anni, è il più giovane golfista a vincere i Campionati nazionali juniores. Il successo viene ribadito anche nei due anni seguenti.

Dopo aver conquistato consecutivamente tre titoli di campione statunitense del circuito dilettanti (1994, 1995 e 1996), Tiger Woods diviene professionista, aggiudicandosi già al primo anno due tornei del circuito. A soli 21 anni, vince il torneo The Masters (1997) risultando il più giovane vincitore di sempre. Vince poi consecutivamente i 4 grandi tornei Majors, dallo U.S. Open del 2000 al The Masters del 2001, impresa che è stata denominata "Tiger Slam".

Va ricordato che il nome Tiger è stato anche il soprannome di Nguyen Phong, amico vietnamita del padre, ex soldato che combatté nella guerra del Vietnam come membro dei Berretti Verdi statunitensi. La madre, Kultida, è invece originaria della Thailandia.

Dal 1996 la celebre marca di abbigliamento sportivo Nike sponsorizza Woods, che firma nel tempo diversi contratti multimilionari. Nel 2007 è stato lo sportivo più pagato del mondo con oltre 122 milioni di dollari, comprendendo sponsorships di bevande e videogiochi.

Il 27 novembre 2009 il campione rimane ferito in un incidente automobilistico in Florida. Dimesso poche ore dopo, la vicenda assume connotazioni rosa, scuotendo l'opinione pubblica americana e internazionale perchè la ricostruzione dei fatti fa avanzare il sospetto che Woods sia stato aggredito dalla moglie Elin (di origini svedesi) in preda alla gelosia. La vicenda si sviluppa con l'ammissione di tradimento di Tiger Woods e con l'ipotesi di un suo ritiro dallo sport agonistico volto a salvare il proprio matrimonio.

In seguito a questo scandalo il giocatore perde molti dei suoi sponsor: alla fine del 2009 Woods annunciato il ritiro a tempo indeterminato dalle competizioni. Torna però nei circuiti pro il 9 aprile 2010, con la sua partecipazione al Masters. Torna alla vittoria solo dopo due anni, verso la fine del 2011, rientrando tra i top 30 player del mondo. Il 26 marzo 2013, dopo più di due anni, torna a inscrivere il proprio nome sulla vetta del ranking mondiale.

Nella sua carriera di giocatore di golf Tiger Woods ha mantenuto la prima posizione del ranking mondiale per oltre 600 settimane.

Nel 2015 ha avuto una breve relazione con la fuoriclasse campionessa di sci Lindsey Vonn.

3 fotografie

Foto e immagini di Tiger Woods

Foto di Tiger Woods
Foto di Tiger Woods
Foto di Tiger Woods

Video Tiger Woods

