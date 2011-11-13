Biografia • Faccia da comico

Benjamin Edward Stiller nasce a New York il 30 novembre 1965, figlio della coppia di attori e comici Anne Meara e Jerry Stiller e fratello dell'attrice Amy Stiller. Il padre è di religione ebraica mentre la madre è di religione cattolica e appartiene alla Chiesa d'Irlanda. La sua infanzia è nel segno dello show business: già a sei anni il padre lo fa partecipare al "The Mike Douglas show". Inoltre fin dall'età di dieci anni realizza cortometraggi con la sorella, Amy Stiller, e alcuni amici.

Il padre, che ne riconosce subito il talento, decide di coinvolgerlo maggiormente nella sua attività di attore e comico e, dopo alcune esperienze teatrali, Ben recita accanto a Jerry nel film del 1987 "Su e giù per i Caraibi" di Steven Lisbergercon. Nello stesso anno ricopre un piccolo ruolo nel film "L'impero del sole" di Steven Spielberg e recita in televisione nella commedia "The House of the Blue Leaves". Sempre nello stesso anno, considerato il più fortunato della sua carriera, gli viene proposto di partecipare al "Saturday Night Show", in assoluto il più importante spettacolo per comici americani, che ha lanciato personaggi del calibro di Eddie Murphy e John Belushi.

Il suo modo di interagire con il pubblico piace molto a produttori e registi e nel 1989 MTV gli propone di condurre uno show tutto suo: "The Ben Stiller Show". Il canovaccio prevede musica, intrattenimento, interviste e alcune parodie delle star di Hollywood che lo avrebbero reso famoso. Nel 1990, oltre ad alcune interpretazioni in qualche film di successo, decide di mettersi alla prova come regista e con la produzione di Danny De Vito e un buon cast (Ethan Hawke e Winona Ryder) gira "Giovani, carini e disoccupati", una commedia brillante che ottiene un discreto successo di pubblico e di critica.

Sempre come regista, Stiller realizza anche "Il rompiscatole" (1996) e "Zoolander" (2001). I film che lo vedono alle prese con il ruolo di attore sono diversi e tutti hanno avuto un discreto successo. Ne citiamo alcuni: "Pazzie di gioventù" (1988) di David Anspaugh; "Vendetta trasversale" (1989) di John Irvin; "Stella" (1990) di John Erman e "Autostrada per l'inferno" (1992) di Ate de Jong. Il pubblico si affeziona sempre più e Ben Stiller supera di gran lunga il padre nella corsa al successo.

Il suo è un volto fondamentale per la commedia brillante e, dopo "Amori e disastri" del 1996, arriva la consacrazione con "Tutti pazzi per Mary" in cui recita con Cameron Diaz. Il successo è planetario anche perché il film ha una sceneggiatura molto divertente e politicamente scorretta. La trama è semplice e le battute sono salaci ma la differenza la fa lui, con la sua faccia di plastica e il suo sguardo da bravo ragazzo. Il suo modo di recitare segue sempre la stessa tecnica, essere una vittima del caso e degli eventi paradossali e reagire con un coriaceo buon senso. Sono, infatti, i film a costruire il suo personaggio perché il suo vero talento, poco conosciuto in Italia, è quello del comico e dello show man. Tuttavia il suo viso e il suo modo di recitare piacea anche a Jay Roach che lo chiama per un ruolo da coprotagonista con Robert De Niro nei fortunati "Ti presento i miei" (2000) e "Mi presenti i tuoi?" (2004).

Negli stessi anni Ben lavora con Danny De Vito che lo dirige in "Duplex - Un appartamento per tre" e "L'invidia del mio migliore amico", rispettivamente del 2003 e del 2004. Dello stesso periodo è "Palle al balzo - Dodgeball". In Europa il suo successo prosegue con "Starsky & Hutch" (2004, con Owen Wilson) e "Una notte al museo" (2007).

Il suo ultimo film del 2011 lo vede coprotagonista con Eddie Murphy, "Tower Heist - Colpo ad alto livello".

È sposato dal 2000 con l'attrice Christine Taylor e hanno due bambine. È molto attivo nella beneficienza soprattutto a favore dell'"Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation" e della "Starlight Starbright Children's Foundation", inoltre ha finanziato le campagne elettorali dei candidati democratici John Kerry e Barack Obama.