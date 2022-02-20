Red Canzian
Biografia
Red Canzian, il cui nome vero è Bruno, nasce il 30 novembre del 1951 a Quinto di Treviso, in Veneto, in una villa nobiliare in cui i suoi genitori, tutt'altro che benestanti, vivono in compagnia di altre famiglie. Dopo aver passato a Quinto l'infanzia e a Treviso l'adolescenza, si avvicina alla chitarra. A partire dalla seconda metà degli anni Sessanta inizia a prende parte a diversi concorsi, prima di entrare nei Prototipi, una band che raduna alcuni dei suoi amici di infanzia.
Le prime esperienze musicali
Quindi, con i compagni suona nei locali della Riviera per un'estate intera; successivamente la band torna in Veneto e cambia il proprio nome in Capsicum Red (un nome che richiama il peperoncino piccante), su indicazione del produttore Pino Massara.
Nel 1972 il gruppo pubblica Appunti per un'idea fissa, un LP progressive uscito per l'etichetta Bla Bla, dopo la registrazione di due 45 giri e la partecipazione al "Festivalbar" dell'anno precedente. Nel frattempo, i Capsicum Red diventano famosi in tutta Italia anche perché "Ocean", uno dei loro brani, viene selezionato come sigla di "...e ti dirò chi sei", programma televisivo presentato da Enza Sampò.
Red Canzian e l'avvicinamento ai Pooh
La band, però, nel giro di breve tempo si scioglie, dal momento che alcuni dei suoi membri sono richiamati al servizio di leva. A quel punto Red Canzian per qualche tempo suona con gli Osage Tribe, per poi effettuare un provino per i Pooh.
Il gruppo di Roby Facchinetti, infatti, è in cerca del bassista che dovrà prendere il posto di Riccardo Fogli, ma nonostante abbia provinato più di trecento musicisti non è ancora riuscito a trovare la persona giusta. Il 15 febbraio del 1973 Canzian svolge un'audizione nella lavanderia di un albergo di Roncobilaccio anche se in vita sua non ha mai suonato il basso: nonostante ciò mette in mostra il suo talento con un Fender bianco che era stato lasciato da Fogli.
Quindi, dopo alcune prove a Roncobilaccio, Red Canzian entra a far parte ufficialmente dei Pooh, esordendo al loro fianco in una tournée negli Stati Uniti.
La carriera con i Pooh
Tornato in Italia, il gruppo registra il disco "Parsifal", con Red che si occupa delle parti vocali di "Solo cari ricordi" e "Come si fa", ma anche della prima e dell'ultima strofa di "L'anno, il posto, l'ora". Nell'album "Un po' del nostro tempo migliore", invece, interpreta "Il tempo, una donna, la città" e "Eleonora mia madre". Mentre in "Forse ancora poesia" non canta mai, per colpa di alcune divergenze con Giancarlo Lucariello.
Dopo aver scritto alcuni brani per il duo Genova & Steffen, Red inizia a scrivere diversi pezzi per i Pooh. È il caso di "Susanna e basta", del 1979, e di "Gatto di strada", dell'anno successivo, ma anche di "Replay", di "Colazione a New York" e di "Lettera da Berlino Est".
Gli anni '80
Negli anni Ottanta Red scrive anche "Stella del sud" e "Amore e dintorni". Nel 1986, inoltre, registra "Io e Red", il suo primo LP da solista, a cui prendono parte Roberto Vecchioni, Enrico Ruggeri e Paolo Conte.
Nello stesso periodo, Red Canzian scrive "Rosso Natale" e "Sogno messicano", che la Rai sceglie come sigla per le trasmissioni dei campionati mondiali di calcio. Sempre nel 1986 riceve dal Presidente della Repubblica Francesco Cossiga il titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana. Va poi a vivere in una villa a Sant'Elena di Silea, in provincia di Treviso, sulle rive del fiume Sile.
Sul finire del decennio Canzian realizza "Città di donne", "Ti dirò" e "Linea calda". Nel 1989 diventa padre della sua prima figlia, Chiara Canzian, nata dal matrimonio con Delia Gualtiero (Delia e Red, che si sono sposati nel 1986, si separeranno nel 1992). Nel frattempo prende vita il filone delle cosiddette "Canzian songs", una serie di brani che Red dedica alla sua compagna, tra le quali "Stare senza di te", "Tu dove sei" e "Cercando di te".
Gli anni 2000 e 2010
Il 9 luglio del 2000 si sposa con Beatrice Niederwieser. Sempre nel 2000, per la prima volta nella storia dei Pooh un singolo destinato al commercio - "Stai con me" - è scritto da Red. Più tardi il musicista veneto compone "Portami via" e, nel 2004, "Capita quando capita".
Nel 2009 Red Canzian decide di intraprendere la dieta vegana, essendo vegetariano già da molti anni. Nel 2010 presenta al pubblico la Fondazione Q, che senza scopo di lucro produce i primi progetti discografici di giovani musicisti: Red è il direttore della fondazione.
Nella primavera del 2012 pubblica "Ho visto sessanta volte fiorire il calicanto", libro autobiografico in cui racconta la storia della propria vita. Un paio di anni più tardi registra "L'istinto e le stelle" (2014), il suo secondo disco da solista, con dodici pezzi inediti, anticipato dal singolo "Ogni giorno è un altro giorno che ti amo".
Curiosità
Red Canzian dipinge da molti anni: curiosamente dipinge con la mano sinistra anche se è solito scrivere con la destra. È un grande amante della natura, esperto coltivatore di "bonsai" (ha un'azienda agricola); si trova traccia di questa sua passione in alcuni libri che ha pubblicato: "Magia dell'albero" (1992), "Storie di vita e di fiori" (1996), "I bonsai - La natura in miniatura", "Un albero per la vita".
Con il tempo, posso aver anche dimenticato i nomi dei miei compagni di giochi, ma non la voce della natura. Quella, semmai, è cresciuta dentro sino a diventare uno scopo della mia esistenza.
In passato Red Canzian ha avuto storie sentimentali con Marcella Bella nel 1973, con Patty Pravo nel 1976, con Loredana Berté nel 1977, con Mia Martini e con Serena Grandi.
Con la figlia Chiara (che ha intrapreso la carriera di cantante) e con il figliastro Philipp Mersa (anch'egli musicista) incide il singolo "Il calcio del sorriso", inno della squadra di calcio del Treviso. Nel 2017, sempre con la figlia Chiara, ha pubblicato il libro "Sano vegano italiano: storie e ricette".
Nel 2018 torna a Sanremo come solista presentando la canzone "Ognuno ha il suo racconto".
Frasi di Red Canzian
Io sono nato ignorante, come tutti, del resto il grande Totò diceva: "Nessuno nasce imparato". Ma per crescere, per capire e migliorarmi, per appagare la mia continua curiosità, ho studiato e mi sono posto mille domande e mille obiettivi. E ci si migliora pure passando attraverso gli errori: per cui, anch'io, come tanti, ho mangiato carne, pesce, uova e formaggi "perché così cresci forte" mi dicevano... Poi, piano piano, ho cominciato a informarmi e soprattutto a seguire il mio istinto. C'era qualcosa che non mi tornava, e il cambiamento è avvenuto spontaneo, graduale, ma convinto e definitivo. Vent'anni fa ho smesso di consumare carne e tutti i suoi derivati e nel 2009 sono diventato totalmente vegano.
Andate al supermercato con gli occhiali per leggere con attenzione le etichette. Vegani o non vegani, la cosa importante è salvaguardare la nostra salute. Il vegano è facilitato in questo: allorché compra pomodori, carote, finocchi, broccoli o fagioli, la sua unica preoccupazione è rinvenire la tracciabilità, capire cioè da dove vengono i prodotti e cercare, nei limiti del possibile, frutta e verdure stagionali e a chilometro zero.
È un nostro dovere informarci, e sottolineo dovere e non diritto, perché ognuno di noi deve sentirsi responsabile di quello che gli accade intorno.
Ero immerso nella luce di uno straordinario tramonto e, dopo due quasi impercettibili toccate, ferrai una bellissima trota fario, uscita da sotto una roccia per attaccare il mio inganno, la mia esca colorata. La trascinai lentamente a riva e, dopo essermi bagnato la mano, la raccolsi delicatamente dall'acqua... Era bellissima e i puntini rossi della sua delicata livrea splendevano ai raggi di quell'ultimo sole. Ma non feci ciò che di solito facevo, cioè stordirla col noccatore e infilarla nel cesto di vimini che portavo a tracolla, no: la slamai, mi chinai e la rimisi piano piano in acqua... [...] Tornai a casa che era già buio e, quando comunicai a mia moglie e ai miei figli che non avrei più pescato, li vidi sorridere increduli... [...] Li informai anche della mia decisione di diventare vegano: dalla mia dieta sarebbero spariti non solo il pesce ma anche uova, latticini e tutto ciò che poteva provocare sofferenza a un qualsiasi essere.
Un giorno, sempre per via di quelle voci da dentro e certamente non per moda, ributtai in acqua i pesci che avevo catturato. Ero diventato vegano. Decisi di rinunciare anche al miele del quale pure ero golosissimo.
La felicità, forse, non è di questo mondo ma la serenità sì. Ebbene io sono sereno interiormente e appagato fisicamente. Il tutto senza fatica e con grande amore per me stesso e, dunque, anche per gli altri.
Con il tempo, posso aver anche dimenticato i nomi dei miei compagni di giochi, ma non la voce della natura. Quella, semmai, è cresciuta dentro sino a diventare uno scopo della mia esistenza.
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Foto e immagini di Red Canzian
Video Red Canzian
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Red Canzian. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Red Canzian.
È con grande piacere che ho visto il videomessaggio fatto dal ca foncello di treviso, e che ci ha riempiti di gioia ne vederti che ne stai uscendo alla grande.. Ti facciamo un enorme in bocca al lupo per tutto, e ti seguiamo sempre, e dovunque! ! Forzaaa un saluto
Nicla e family.
Auguri di Pronta guarigione
Ciao Red, spero ti arrivino i miei più sinceri e cari AUGURI di una pronta guarigione, sei di una TEMPERA forte, rimettiti presto, sono sempre stato come molte persone un tuo grande ammiratore e non solo per la grande arte di musicista quale sei, ma soprattutto come UOMO, e padre e per la tua grande sensibilità,
Sono di Conegliano, quasi tuo compaesano, FORZA RED che c'é la farai. Auguri Patrizio
Forza Red ti aspettiamo qui a Corvara al solito Table'
Ciao Red, siamo una famiglia di un paesino vicinissimo a Sant'Elena, sono la mamma di un ragazzo di 15 anni che suona la batteria da qualche anno e che essendo io cresciuta con la Vs musica ho trasmesso la bellezza di quanto avete e dato trasmesso tanto! ! Passiamo tt I gg davanti alla tua abitazione e mio figlio dice sempre: Mamma perché nemmeno per caso non lo abbiamo mai visto almeno uscire una volta? ? Io gli dico.. Capiterà... Chissà magari un giorno... Lui ti vede come un idolo, So che hai avuto dei problemi di salute ma che con la tua Forza stai superando, ti facciamo gli auguri più sinceri di una pronta guarigione! ! È spero un giorno che per caso mio Figlio abbia l'onore di vederti. Un saluto fam. BARDI... Di (Musestre)
Ciao Bruno, stavamo parlando in famiglia con figli e nipoti proprio di te, io sono Lucio el scarper figlio di Berto Scarper a San Giuseppe che ti fece se non erro nel 1973 un paio di stivaletti bianchi x provare con i Pooh. Poi ci siamo visti nella mia bottega in via feltrina, Treviso e ti riparai diverse calzature.
Scusa se ti ho rubato un po' del tuo tempo prezioso, ma se puoi magari rispondermi se ti ricordi di questi tempi mi farebbe tanto piacere, grazie e tanti auguri di buon anno, Lucio Traversin Quinto di Treviso
I valori di tenacia ed entusiasmo
Caro Red Canzian mi sei sempre piaciuto ho ascoltato ora la tua intervista oggi è 7 dicembre alle ore 17:45 prima della prima alla scala sulla Rai volevo dirti che sono rimasta ammirata dai tuoi figli e dai valori che li hai trasmesso. Tenacia ed Entusiasmo anch'io ho una figlia che io e mio marito abbiamo educato cosi.. anche lei è una ragazza un artista bravissima è una ballerina ha fatto tante cose ha 31 anno e vive in Germania tutt'ora però ho visto che sia te che tua figlia fate delle cose anche con con ballerini non è che potresti contattarmi mi piacerebbe tantissimo so che questo non avverrà mai ma ci posso anche provare Lei ha esperienza di lavoro ovviamente ma all'estero magari chissà un pochino potrebbe riavvicinare in Italia questo mi dici ciao grazie tante chiunque ascolta questo messaggio grazie
Ciao Red, sono una donna di 74 anni ed ho vissuto con i Pooh la mia vita. Con te e il tuo gruppo mi avete accompagnato belli e brutti. Ricordo la prima volta che ti vidi in Tv, mi rimase impresso il tuo viso, per me così particolare, facendomi domandare che tipo eri. Fisicamente non mi piacevi, ma incominciai a notare che le vostre canzoni, mi facevano piangere, sorridere, mentre le ascoltavo la mia mente volava, sognava; ad ogni brano vivevo un film personale. Purtroppo la mia separazione e la colonna sonora del brano “tanta voglia di lei”. A parte questo, ho avuto una vita infernale, c’è l’ho messa tutta per non soccombere e non soccomberò. Quello che dici nelle tue interviste mi fa piangere portandomi in mondo d’amore che per me non esiste più. Mi piacerebbe conoscerti personalmente, sentire il calore di un abbraccio, sincero di un uomo che (spero e non sia solo illusione) umano. Dimenticavo, anch’io sono nata a Milano ma di origine veneta.. ciao Roberta
Gruppo pooh
Cortesemente potresti venire al mio compleanno ha lago verde di silea io ho bisogno di te red mi devi cantare per me canzone preferita dedica Alessandra
Salve! La mia nipotina Valentina è una grande fan di Red Canzian e vorrebbe contattarlo anche solo per inviargli un disegno oppure un saluto. Come possiamo fare? Qualcuno conosce un suo indirizzo e-mail o comunque un modo per poter comunicare con lui, anche indirettamente?
Grazie mille!
Un saluto a tutti, Isabella Castriota
Grazie per la risposta il nostro circolo arci si trova in brianza e con buona cucina casareccia sarei molto felice invitare Red il mio idolo alla prima festa che organizziamo all'aperto.
Vediamoci (ti prego!)
Ciao Bruno nonché Red. Sono un padre quasi coetaneo con un figlio "perso" (nel vero senso) per la musica (purtroppo o per fortuna). Vorrebbe buttarsi nel campo delle gestioni/produzioni musicali (o simili, non è il mio settore...). E quindi: è davvero troppo chiederti di vederlo o sentirlo per "chiarirgli le idee" (e, indirettamente, anche a me) ? Abitiamo in provincia di Treviso... Grazie dell'attenzione e (come si dice) cordiali saluti. Massimo
Ciao il mio sogno impossibile è invitare Red al circolo che gestisco con uno spazio esterno anche mi basterebbe per una sola canzone sarebbe un vero onore per me che ascolto i Pooh da bambino...
Dovete tornare con Phil come batterista e Riccardo
Io mi chiamo Alessandra Venier tua fan vorrei chiederti un enorme piacere magari quando vai a domenica in la domenica io vorrei vederti che canti la canzone Alessandra per me sarebbe stupendo se tu me lo cantassi io vorrei darti le condoglianze a Stefano d Orazio che non c è più mi manca moltissimo anche a me e ha tutti noi famiglia Venier ti stiamo più vicino che mai d'atto la forza di cantare per lui da lassù ti possa sentire che canti per lui ne sarebbe felice per te e tutto il gruppo dei pooh
Salve, mi chiamo Franco, di Milano ed ho 62 anni. Red mi fa' venire, come si dice, la "pelle d'oca… ". E' un grande musicista e, secondo me e la mia compagna che lo adora, deve essere una bravissima ed umile, persona. L'ho visto tantissime volte dal vivo, in quanto ero e lo sono ancora, un grande ammiratore dei Pooh. Come la maggior parte dei veneti, ho un amico veneto che è un Direttore d'Orchestra, ha nel sangue la musica d'opera, classica e sinfonica. Infatti, dal vivo con i Pooh, suonava anche il violoncello, il contrabbasso e, oltre al suo strumento base, cioè il basso, anche la chitarra classica. Beh… è un GRANDE! Basta ascoltare una delle sue canzoni "Eleonora mia madre", insieme ai Pooh, un "capolavoro... ". Ciao, GRANDE RED, che eri stato anche il leader dei Capsicum Red… ricordo il pezzo "Ocean", mi pare si intitolasse cosi' ed era anche la sigla di un programma RAI, di cui non ricordo il nome. Sei un musicista perfetto… ma, soprattutto, una brava e seria persona. Ti saluto e ti faccio, insieme alla mia compagna, Gloria, i miei migliori auguri per la tua salute e dei tuoi familiari. Grazie per le belle e tantissime, emozioni che mi hai donato. Ciao. Baci. Franco.
Buon giorno. Ecco, Red è un altro mio idolo, ma non cosi' per caso, l'ho conosciuto bene attraverso i Pooh, di cui io ero e sono, un gran ammiratore. Cerco di andare oltre le cose che mi interessano, specie nella musica, perché anch'io, negli anni '70, suonavo con il complessino, in giro per le varie feste dell'Unità e per feste nelle cantine, una volta si usava cosi'. Dunque, per me Red è un grande cultore di musica, specie quella pop-sinfonica, ha una cultura musicale a 360 gradi, spazia dal rock, alla musica leggera, sinfonica ed operistica. E' un talentuoso, forse piu' degli altri 3 componenti dei Pooh. Suona, oltre chitarra classicheggiante e il basso, la viola ed il violoncello., vederlo dal vivo è proprio uno spettacolo. Ha un sentimento musicale un po' "retrò... ", quel gusto che ti coinvolge tutti i sentimenti... è fantastico…. e, secondo me, anche una brava persona, umile e comprensiva. Caro Red, semmai leggerai questo messaggio, o chi per te, ti auguro tutto il bene di questo mondo, anche per la tua salute che, ricordo, ti ha causato seri guai al cuore. Grazie per tutte le belle emozioni che mi hai fatto vivere... grazie davvero. Ciao. Baci. Franco di Milano, 61 anni.
Buongiorno Red!! Mi chiamo Massimo { Capisco che ovviamente tu non possa ricordarti di me ma noi ci siamo incontrati un po di anni fa, io ero in compagnia del conpianto Augusto dei Nomadi}, ho 55anni, sono un batterista. Prima di tutto ti faccio i miei complimenti per la tua vita e cariera musicale e mi scuso anche per questa mail un po cosi... pero', comunque... voglio provare a chiederti questo: Ho alcuni brani che poi ho depositato alla siae, dei quali ho scritto testi e accordi, ho delle basi registrate alla buona diciamo, con una ragazza che non e' una cantante ma che ha messo la voce per gentilezza... Io purtroppo da 15 anni non suono piu, uscito da un lutto enorme famigliare, vivo in Bielorussia da 14 anni. Avevo avuto in passato dei contatti con Pavone, Radius, Lavezzi, ma persi proprio per questo problema. Se questo non ti disturba, vorrei chiederti cosa pensi di questo e se forse puo esserci una possibilita' di arrangiarli e utilizzarli?
Ti chiedo scusa per essermi dilungato sui miei problemi, ti ringrazio molto comunque vada e ti auguro ogni bene!! Grazie ancora, ciao Max. Tel whatsapp/Viber +37----------
Tantissimi auguri Red 😍😘
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