Ornella Boccafoschi è nota per essere una ballerina e insegnante di danza. È nata l'8 settembre 1984 a Giarre, cittadina in provincia di Catania (Sicilia), dove trascorre buona parte della sua infanzia e adolescenza con i suoi genitori. Data l'estrema riservatezza della campionessa siciliana, le poche informazioni che i media possiedono sono trapelate dalle sporadiche interviste rilasciate a seguito della prima partecipazione, durante il 2016, al programma Ballando con le stelle.

Buona parte delle notizie che riguardano la vita privata di Ornella Boccafoschi sono state estrapolate dai contenuti che lei stessa posta quotidianamente sui social network tramite post e stories.

La crescente passione per la danza e l'inizio della carriera internazionale

Già da bambina Ornella Boccafoschi esprime ai genitori la volontà di prendere lezioni di ballo. Inizia così a frequentare un corso di danza classica nella città di Catania. Successivamente, però, l'amore per il ballo la spinge ad appassionarsi anche allo stile latino americano che diventa negli anni seguenti la sua disciplina principale.

La passione e la dedizione portano Ornella a prendere parte a gare di ballo in Italia e all'estero ricevendo numerosi premi e aggiudicandosi trofei e medaglie di rilevanza mondiale.

Carriera: dai primi passi nel mondo della danza ai riconoscimento mondiali

La carriera della maestra e danzatrice Ornella Boccafoschi comincia in giovane età quando da ragazza partecipa a numerose gare regionali e italiane ottenendo ottimi risultati. Tuttavia, la svolta avviene durante il 2005 quando partecipa al Campionato italiano Amatori A1. Conquista la prima posizione e si inserisce nelle graduatorie internazionali, dove presenzia per diversi anni come campionessa italiana.

Dato il grande successo, da quel momento la giovane Ornella comincia a partecipare a gare europee e mondiali. Inoltre, negli anni successivi passa dalla categoria master al livello internazionale.

Qualche anno più tardi, durante il 2008, Ornella partecipa al Blackpool Dance Festival raggiungendo la nona posizione. L'anno successivo scala la classifica aggiudicandosi la settima posizione grazie ai risultati ottenuti durante le gare degli Internazionali di Londra di ballo.

Gli anni 2010

Il 2010 è un anno molto importante per la carriera della ballerina Ornella Boccafoschi. La Federazione Italiana decide di convocarla per rappresentare l'Italia nelle competizioni internazionali. Questo permette alla maestra siciliana di partecipare ad un Campionato europeo in Russia, più precisamente a Mosca dove si classifica quarta. Non solo, durante lo stesso anno prende parte alla Coppa del Mondo.

Quest'ultima gara si svolge a Manila, capitale delle Filippine: la ballerina raggiunge la seconda posizione della classifica.

Nel 2016, arriva la svolta televisiva. Ornella Boccafoschi viene scelta dalla conduttrice RAI Milly Carlucci per affiancare Enrico Papi durante le puntate dell'undicesima stagione del programma Ballando con le stelle. La coppia gareggia per nove puntate con ottimi risultati e arriva in semifinale dove però viene definitivamente eliminata. Questa esperienza le permette di guadagnare l'affetto e la stima del pubblico della trasmissione.

Dal 30 marzo 2019 Ornella Boccafoschi torna in tv a Ballando con le stelle in veste di insegnante nonché partner di danza dell'ex senatore Antonio Razzi.

Vita privata. La lunga storia d'amore con Francesco Samperi e la nascita di Matilda

La maestra di ballo non condivide molto della sua vita privata con la stampa e la televisione. Tuttavia ciò che si sa è che vive in Sicilia, più precisamente a Catania e che, nel 2014 ha sposato Francesco Samperi, un vecchio amico d'infanzia perso di vista per molto tempo e poi ricontattato tramite i social network.

Dalla loro unione è nata a gennaio 2019 la loro prima figlia, Matilde Samperi. Nonostante il parto avvenuto pochi mesi prima, Ornella ha deciso di rimettersi in pista e tornare in tv a Ballando con le stelle.

Ornella Boccafoschi e il suo rapporto con i social network

La maestra di danza catanese, Ornella Boccafoschi, è una delle utenti più presenti all'interno dei social network Facebook e Instagram sul quale ha raggiunto e superato la soglia dei 10 mila followers [dati di marzo 2019]. Utilizza quotidianamente queste piattaforme per condividere con i suoi affezionati seguaci parte della sua vita quotidiana, delle esperienze lavorative e delle lunghe ore trascorse in sala prove.

Scorrendo la galleria è possibile vedere numerose foto che la ritraggono in momenti cruciali della sua vita privata come l'annuncio della gravidanza, le vacanze e i piacevoli momenti trascorsi con il compagno, qualche scatto con la figlia Matilde di pochi mesi e momenti in compagnia della sua famiglia.