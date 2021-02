Biografia

Stella Pende nasce a Roma il giorno 24 febbraio 1951. E' giornalista, autrice e conduttrice tv.

Gli studi e l'inizio della carriera di giornalista

Dopo aver frequentato il liceo classico si iscrive alla Facoltà di Lettere e filosofia della Sapienza - Università di Roma. Nel 1974 inizia la sua attività nel mondo dell'informazione come collaboratrice del settimanale Panorama. Qui Stella Pende trascorre gran parte della propria vita professionale. Cinque anni più tardi, nel 1979, diventa giornalista professionista.

Stella Penda negli anni '80

Nel 1982 conduce su Raidue la rubrica Sí però.... Si tratta di uno spazio all'interno della trasmissione giornalistica di approfondimento Mixer, creata e condotta da Giovanni Minoli. Due anni più tardi, nel 1984, conduce un'altra rubrica dal titolo Sotto a chi tocca...; questa volta il contenitore è il programma musicale Blitz condotto dal giornalista Gianni Minà.

Accade poi che al suo microfono l'attore, regista teatrale e cantante Leopoldo Mastelloni pronunci in diretta televisiva una bestemmia: Stella Pende per questo episodio viene allontanata dalla Rai.

Nel 1986 pubblica un libro dal titolo L'ho fatto per amore. Poi passa al settimanale L'Europeo come inviata, nel 1988.

Gli anni '90 e 2000

Stella Pende torna in tv, su Raidue nel 1992. La trasmissione che conduce si intitola Le ragioni del cuore. Non è l'unico ritorno che fa in questo periodo: infatti nello stesso anno torna a collaborare anche con Panorama, come inviata. Ricoprirà tale ruolo per molti anni, fino al 2009. In questo periodo è tra i pochi giornalisti italiani ad aver intervistato Muammar Gheddafi.

Nel 1995 pubblica il suo secondo libro: Voglia di madre.

Stella Pende negli anni 2010 e 2020

Nell'estate del 2010 su Rete 4 cura, insieme a Sandra Magliani, il programma d'attualità Storie di Confine-Barriere Invisibili. Parallelamente scrive per Panorama e Donna Moderna.

Dopo la pubblicazione del suo terzo libro, Confessione reporter: quello che non ho mai scritto, dal 2012 è autrice e conduttrice del programma televisivo che porta lo stesso nome. La trasmissione tv Confessione reporter è trasmessa inizialmente in seconda serata su Italia 1, poi passa a Rete 4 con il uno spin off sottotitolato Incontri - in cui Stella Pende intervista celebri e noti giornalisti televisivi.

Vita privata e curiosità

Nel 1983 ha recitato una parte nel film di Renzo Arbore FF.SS." - Cioè: "...che mi hai portato a fare sopra a Posillipo se non mi vuoi più bene?".

Stella Pende ha un figlio, Nicola Tardelli, nato dalla relazione con il calciatore e allenatore Marco Tardelli.

E' nipote del politico ed endocrinologo Nicola Pende (1880-1970).