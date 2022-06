Biografia • Tipo da spiaggia

Mitico attore di celebri serie televisive come Supercar e Baywatch, lo statuario David Hasselhoff è nato il 17 luglio 1952 a Baltimora.

Pochi sanno che la carriera del bell'attore, amato dalle donne come pochi, si era orientata inizialmente verso il mondo della canzone, attività che comunque svolge tuttora. Addirittura il suo obiettivo era quello di cantare a Broadway in un vero e proprio musical. E invece è finito per scorrazzare come bagnino fra le ragazze poco vestite di Baywatch, prodotto forse meno nobile, rispetto a musical della standardizzata fucina dei serial tv americani.

In televisione il suo esordio avviene nella serie "Febbre d'amore", ma è con il personaggio di Michael Knight (il fortunato possessore di K.I.T.T. la supermacchina della serie 'Supercar'), che sfonda veramente, tanto da vincere il "People's Choice Awards" come attore più popolare. Il punto di forza di quel telefilm era costituito per l'appunto da K.I.T.T., la macchina dei sogni di ogni adolescente, un'auto superintelligente e superaccessoriata con i più fantascientifici "gadgets", dotata ovviamente di carrozzeria antiproiettile, capace di raggiungere istantanee accelerazioni, di compiere salti incredibili(con il famoso pulsante 'Turbo Boost'), che sembrava dotata di un'anima. Tanto è vero che nel telefilm la super vettura appare non solo in grado di autoguidarsi ma di parlare e pensare autonomamente. Insomma, Hasselhoff rischiava seriamente di apparire solo un accessorio dell'automobile, rischio evitato da un'ottima sceneggiatura e dal carisma naturale dell'attore.

Ma in realtà il desiderio non troppo segreto di Hasselhoff è sempre stato quello di diventare una pop star, un sogno che si è avverato dopo il suo incontro con il compositore e produttore tedesco Jack White. Nel 1989 la sua canzone "Looking for Freedom" è rimasta al primo posto delle classifiche tedesche per oltre otto settimane.

In seguito Hasselhoff si è dedicato ad altri telefilm sempre con buon successo ma uscendo un po' dal giro degli attori più famosi. Fino all'arrivo dell'occasione che lo ha rilanciato, impersonata da un'idea tanto semplice quanto proficua. Sviluppare un telefilm ambientato su una spiaggia ("location" ottimale per mostrare i prestanti corpi dei selezionatissimi attori), denso di eventi drammatici atti a mettere in luce gli eroi positivi. E' insomma l'idea di "Baywatch", una serie che ha contribuito a lanciare numerosi personaggi. Una su tutti: Pamela Anderson.

Oggi David Hasselhoff, grazie anche a Baywatch, è uno dei volti più conosciuti del mondo e, malgrado il cospicuo numero di puntate ormai andate in onda, continua imperterrito ad interpretare il suo personaggio: Mitch Buchannon.

Le serie intanto sono diventate tre: "Baywatch", "Baywatch Night" e "Baywatch Hawaii" (di cui Hasselhoff è anche il produttore).

David ha viaggiato in tutto il mondo e ha sposato la bella attrice Pamela Bach da cui ha avuto due figlie. Fra i suoi molti impegni non dimentica il sociale, tant'è vero che è fortemente impegnato nel volontariato.

Hasselhoff si è poi separato dalla moglie nel gennaio del 2006 e ha dovuto affrontare il problema dell'alcolismo. Nel 2019, all'età di 67 anni, incide e pubblica un disco dalle tendenze heavy metal, nel quale cantano e suonano vari ospiti.