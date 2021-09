Biografia • Fiato alla tromba

Compositore, strumentista eccelso, "band leader" ed educatore, Wynton Marsalis ha collezionato nel corso della sua poliedrica carriera una messe impressionante di riconoscimenti. Artista virtuoso e acclamato, sia sul versante jazzistico che classico, Marsalis nasce a New Orleans, Louisiana, il 18 ottobre 1961. Inizia lo studio della tromba all'età di dodici anni e vive le sue prime esperienze da musicista nelle marching band locali, in gruppi jazz e funk, e nelle orchestre giovanili classiche.

Nel 1979, a diciassette anni, si iscrive al celebre conservatorio della Juilliard School, dove si distingue immediatamente come il più notevole trombettista.

Nello stesso anno si unisce ai Jazz Messengers di Art Blakey, la famosa band in cui si sono formate intere generazioni di jazzisti. Il 1982 è l'anno del suo debutto discografico da leader, e da allora ha prodotto un incomparabile catalogo di una quarantina di incisioni tra jazz e musica classica per la Columbia Jazz e la Sony Classical, che gli hanno fatto vincere ben 8 premi Grammy. Nel 1983 è stato il primo e unico artista a vincere contemporaneamente sia il Grammy per il jazz che il Grammy per la classica, impresa incredibilmente ripetuta anche l'anno successivo.

Nel 1999 Wynton Marsalis ha realizzato otto nuove registrazioni per la sua serie senza precedenti "Swinging into the 21st", che comprende un cofanetto di 7 CD di performance dal vivo al Village Vanguard.

Marsalis è il direttore musicale della Lincoln Center Jazz Orchestra, con cui passa oltre metà dell'anno in tournée. Inoltre dedica una notevole parte del suo tempo alla composizione di nuove opere, molte delle quali sono commissionate e presentate al pubblico dal "Jazz at Lincoln Center": tra queste, "Them Twos", nata dalla seconda collaborazione tra il Jazz at Lincoln Center e il New York City Ballet nel 1999; "Big Train", commissionata nel 1998; "Sweet Release", partitura per balletto scritta nel 1996 per la LCJO con le coreografie di Judith Jamison per l'Alvin Ailey American Dance Theater; "At the Octoroon Balls", piece del 1995 eseguita dall'Orion String Quartet con la Chamber Music Society of Lincoln Center; "Jazz: Six Syncopated Movements", una collaborazione del Lincoln Center datata 1993 con Peter Martins; "Jump Start", musica scritta per la famosa danzatrice-coreografa Twyla Tharp; "City Movement/Griot New York", opera in tre movimenti scritta per un settetto jazz creata in collaborazione con il coreografo Garth Fagan e "In This House, On This Morning", una piece basata sul modello di una funzione gospel tradizionale, commissionata nel 1992.

Uno dei suoi ultimi lavori, "All Rise", è una composizione in dodici parti, commissionata e presentata al pubblico dalla New York Philharmonic con la LCJO ed il coro della Morgan State University nel dicembre 1999.

Questo straordinario musicista, malgrado l'elevato grado di affermazione professionale che ha ormai raggiunto, non si è mai assopito sugli allori. E' internazionalmente stimato come insegnante e portavoce dell'educazione musicale, svolgendo con notevole impegno un'attività didattica e di divulgazione degna di lode. Ha così ricevuto dottorati onorari da più di una dozzina di università e college per i suoi programmi di educazione del Jazz at Lincoln Center, dove ha regolarmente condotto master class, letture e concerti per studenti di tutte le età e discipline.

Il trombettista-compositore è stato anche protagonista della produzione televisiva Marsalis on Music per la PBS (Public Broadcasting System) e della serie radiofonica Making the Music per la NPR (National Public Radio), che gli ha fruttato il Peabody Award nel 1996.

Wynton Marsalis ha anche scritto un manuale-guida per la serie della PBS, nonché il volume "Sweet Swing Blues on the Road", in collaborazione con il fotografo del Jazz at Lincoln Center Frank Stewart.

E' stato citato dalla rivista Time tra le "25 personalità più influenti d'America", e dalla rivista Life tra i "50 più influenti uomini di successo", in riconoscimento del suo ruolo decisivo nello stimolare una crescente consapevolezza nella coscienza di un'intera generazione di appassionati e di artisti jazz.