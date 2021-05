Biografia • Morire non è un crimine

Jack Kevorkian (ma il suo vero nome è Jacob) nasce il 26 maggio 1928. La sua storia è nota al grande pubblico per aver praticato la morte assistita su oltre 130 malati terminali. Nato a Pontiac, nel Michigan, da genitori di origini armene, consegue il diploma a pieni voti presso la Pontiac Central High School nel 1945, all'età di 17 anni. Prosegue gli studi presso l'Università di Medicina del Michigan, dove consegue la laurea nel 1952.

Negli anni '80 Kevorkian scrive diversi articoli per il "German journal Medicine and Law" dove esprime chiaramente le sue posizioni a favore della pratica etica e medica dell'eutanasia. "Morire non è un crimine": questa è una delle frasi che Kevorkian molto utilizzerà durante tutta la sua vita.

Conseguentemente alle sentenze dei processi in cui è stato giudicato colpevole di omicidio di secondo grado, Kevorkian ha trascorso otto anni di reclusione - dal 1999 al 2007 - prima di essere rilasciato (il 1 giugno 2007) per buona condotta.

Nel 2010 Al Pacino veste i panni del "Dottor Morte" - così viene soprannominato Jack Kevorkian dai media - per il telefilm americano "You don't know Jack" (Non conosci Jack), interpretazione che gli vale i premi Emmy e Golden Globe.

Jacob Kevorkian muore il 3 giugno 2011 all'età di 83 anni; si trovava in un ospedale a Detroit, in Michigan, ricoverato per problemi di cuore.